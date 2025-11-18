https://ukraina.ru/20251118/proklyate-zolotykh-unitazov-antikriz-zelenskogo-1071781417.html

Проклятье золотых унитазов. "Антикриз" Зеленского

Проклятье золотых унитазов. "Антикриз" Зеленского - 18.11.2025 Украина.ру

Проклятье золотых унитазов. "Антикриз" Зеленского

На Украине продолжается дичайший скандал из-за коррупционного скандала в "Энергоатоме", "плёнок Миндича" и "золотых унитазов" друзей Зеленского.

2025-11-18T12:55

2025-11-18T12:55

2025-11-18T12:55

украина

европа

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

виктор янукович

энергоатом

юнеско

офис президента

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071785003_166:97:1111:628_1920x0_80_0_0_63643519fecdb8003e62d442f6ab5a92.png

Это уже действительно какое-то "украинское проклятие"? Ну почему опять золотые унитазы?В своё время в этом обвиняли Януковича. На этом была построена почти вся демагогия Майдана (плюс "кружевные трусы", и всё, Майдан скакал, как подорванный).Унитазы и батонЯкобы у Януковича были золотые унитазы, и не только! Так вот кто "грабит Украину"!Унитазов потом не нашли, нашли "золотой батон". Это был просто позолоченный сувенир, полый внутри. Содержался на кухне Януковича, как украшение. Кажется, батон был просто покрашен золотого цвета краской. Но разнесли по всей Украине: батон, золотой батон Януковича.Выпускали сувениры, всем очень нравилось, разлетались мгновенно: маленькие и большие позолоченные батоны хлеба.Тогда многое украли в Межигорье, резиденции Януковича: картины, иконы, сувениры. Но всё-таки большинство вещей уцелели и потом туда долго водили экскурсии.Унитазы там были обычные, правда, испанские, дорогие, белого цвета. Народ был разочарован, но слух про золотые унитазы не прекращался.Кстати, дом прокурора Пшонки тогда, в 2014 году, просто разграбили."Всё должно принадлежать народу!" - кричал Майдан. Толпа вломилась в дом Пшонки. Вынесли всё.Чтобы понимать, до чего доходит рачительность украинского майдановца: вынесли даже окна и двери. Ну двери-то ладно, а как они окна выламывали? И куда потом приспособили? На курятники и свинарники?Как только в Киеве оживлялся "демократический" Майдан, там моментально появлялись куры и свиньи, что-то начинали сажать, какие-то грядки в центре Киева разводили.И изгнать оттуда потом поселившихся в палатках жителей хуторов не было никакой возможности: они продолжали вполне комфортно жить со своими курами и грядками и после майдана.Потом, конечно, выселили.Памятник ЛенинуО чем говорить, если "политические укры" снесли тогда памятник Ленину в начале Крещатика (объект охранялся ЮНЕСКО как культурное наследие, был выполнен из красного полированного гранита, постамент - из кварцита, из этого камня сделан Мавзолей Ленина в Москве).На памятник науськали толпу, они его раздробили на части. И унесли по частям по домам. В тот же вечер части памятника появились в продаже в интернете.Рачительные! Ни один кусочек не должен пропасть у мелкобуржуазного ворья.Чем же им мешал Ленин? Само собой, он мешал им как коммунист, как большевик, как русский человек.И там была важная цитата, на этом памятнике."При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единения о ней не может быть и речи."Раздалбыватели памятника Ленину "забыли", что именно он был создателем Советской Украины. А может, и не знали?Это был символический акт, а не просто акт вандализма. Наверняка, откуда-то из окна, сверху, с глубоким удовлетворением наблюдала за происходящим Виктория Нуланд, вместе с послом США. Как наблюдали они из окон гостиницы "Москва", нынче "Украина", за Майданом в Киеве.Ну что ж, разбили, разнесли кусочки памятника по своим норкам. Пришли к хаосу. Впереди - конец Украины, по крайней мере, в границах "1922 года".Кстати, почему они упоминают границы "1991 года", если это границы УССР, создания 1922 года?Где Зеленский?Но вернёмся к золотым унитазам пронырливого мальчика из Кривого Рога, якобы президента Украины Зеленского.А где же сам "Зе"?Где-где. Как обычно, кинулся к своим лучшим друзьям, в Европу, отмывать "честное имя" "лучшего президента Украины".Поскольку скандал уже вышел на мировой уровень, и статьи о золотых унитазах Миндича и о коррупции на Украине публикуют крупнейшие мировые СМИ, пожар надо тушить немедленно.В первую очередь, из-под удара надо вывести самого Зеленского. На это направлены основные усилия Офиса президента.Ведь совсем недавно это был "новый Черчилль"! Его же прославляли все мировые средства массовой информации, его обнимали короли и президенты, ему аплодировали парламенты.А теперь что? Золотой унитаз?Да, на Западе, не стесняясь, публикуют и карикатуры, причем в ведущих мировых СМИ: сам Зеленский сидит на золотом унитазе и подтирается (извините!) - долларами.Да что же это такое. Это же "Черчилль"! На унитазе ? Доллары в заднице?? Какой позор.Офис президента включил "антикриз".Зеленский должен снова показать, что с ним общаются мировые лидеры. Что он по прежнему "вхож". Что "в лучших домах" его по прежнему принимают!Визиты "после унитазовОн метнулся в Грецию. Сначала было заявлено, что поехал просить пресловутые "Пэтриоты". В Греции очень удивились и отказались отдавать: самим не хватает.Странная ситуация. Разве это нельзя было согласовать на уровне послов или министров?Но всё-таки кое-что Зеленский подписал: договор о поставках сжиженного газа. Газ американский, деньги то ли украинские, то ли европейские - неясно.Да и будут ли эти поставки? Договор подписан до марта 2026 года, то есть и срок удивительно небольшой: три месяца?Главная цель была другая."Вот, смотрите, по-прежнему пожимают руку президенты!" - такова была основная мысль этого визита."Мэсидж", как любил говорить президент Ющенко. Это было единственное слово на английском, которое он знал и охотно вставлял где ни попадя. "Мы отрымалы мэсидж", - старательно выводил Виктор Ющенко, водя пальцем по бумаге ("мы получили послание").Сто "рафлей"Далее Зеленский отправился во Францию. И там тоже кое-что подписал!Договор о поставке ста самолётов "Рафаль".Следите за руками!Самолетов нет. Денег на них нет. Президента Франции, который эту бумажку подписал, скоро не будет.Даже если произошло бы чудо, и Макрона с его рейтингами (11 процентов поддержки) Ротшильды смогли бы "переизбрать", это невозможно: Макрон отбывает второй президентский срок, а третьему по закону не бывать. И вскоре он со своей прекрасной кикиморой покинет Елисейский дворец.Для чего же предназначены эти псевдовизиты, "псевдоРафали", "псевдо Пэтриоты"?Только одна цель: подтверждение того, что Зеленский по прежнему легитимен.Именно этот приём уже привычно включают, когда Зеленский "зашкварится"."Зашквар" и королевский "антикриз"Когда "вышел срок" президентству, выборы так и не провели, а в мае 2024 года истёк срок полномочий Зеленского, он отправился с первым визитом в Испанию.И сам король Фелипе Шестой, сын Хуана Карлоса Первого, приехал в аэропорт и встречал "нелегитимного" у трапа самолёта. Между прочим, небывалый случай. Король встречает президента с истёкшим сроком годности?Но на короля нажали, и он всё сделал.Фелипе немного морщился, но этикет соблюдал, роль свою исполнил, как положено.А когда Зеленский получил дикий "зашквар" у Трампа, в Белом доме, куда он кинулся? К королю Карлу.Именно король Карл, в недавнем прошлом принц Чарльз, принял Зеленского. Лично пожал ему руку своей немощной лапкой. Зеленский фотографировался в королевских интерьерах. Допущен! Его даже ласково похлопали по плечу.Почему Зеленского принимают короли - это очень интересный вопрос, ответ на который может быть только один: старая аристократия Европы и те, кто за ними стоит, очень заинтересованы в существовании Зеленского и в сегодняшнем существовании Украины как "полигона".В этот раз, надо признать, до королей Зеленский не добежал. Уровень визитов значительно понижен.Новый Майдан?Но что же дальше?Венгерский аналитик Золтан Кошкович высказал такое мнение: Зеленский покинул страну, потому что ему опасно сейчас находиться на Украине.После коррупционного скандала народ может выйти на улицы и снести Зеленского?Но это, конечно же, невозможно. Новый Майдан не начнётся без денег Запада, а их нет. Олигархи Украины что-то попискивают, но они либо за рубежом, либо в тюрьмах.Любопытно, что высказался Коломойский*. Но к чему это приведёт? Коломойский под следствием и арестован.Порошенко* и Тимошенко сотрясают стены Рады своими выступлениями.Да, они что-то говорят плохое про коррупцию и Зеленского, но это ни к чему не приведёт.Настоящее управление Украиной - там, куда кинулся Зеленский - в Европе.На Украине же в руках тоталитарной банды из "Квартала 95" находятся огромные средства подавления: полиция, армия, националистические батальоны. Телевидение в стране - только их.Так что ничего не произойдёт. Да и Зеленского вообще мало волнует, что там про него говорят на Украине. Какая там "оппозиция". Это ручные карлики, которые говорят что угодно, а потом голосуют за решения Зеленского и его партии.А вот то, что говорят на Западе - ему далеко не все равно. Поэтому он и рванул туда, закрывать пробоину в лодке "наш новый Черчилль".И принуждают его недовольные хозяева, видимо, к тому, чтобы он понизил возраст мобилизации. И начал призывать женщин.Они уже прямо об этом говорят. И немцы, и поляки.Нет, Зеленскому не жаль ни женщин, ни молодых украинцев. Он бы уже давно отправил их на фронт. Но это обрушит его рейтинг. А как же выборы?"Новый Черчилль" оказался в ловушке.К сожалению, для народа эта ловушка будет иметь гораздо худшие последствия, чем политическая развилка Зеленского.Круг унитазовКакой-то круг, что ли, замкнулся. Круг "золотых унитазов".После майдана долгое время на Украине был популярен лозунг: "Хиба за цэ стояв майдан?" - "Разве за это стоял майдан?"Мол, теперь надо искоренить всех коррупционеров, проклятых чиновников, которые мешали развиваться "нэньке" Украине. Шагнём в Европу и заживём!Ну вот, зажили. Те же унитазы. Только теперь не придуманные, а самые что ни на есть настоящие.Скоро ли начнутся экскурсии в квартиру Миндича?Или майдан стоял именно за это?О том, как Зеленский поддерживает на Украине нацизм - в статье Павла Котова "Диктатура чернорубашечников: как Зеленский довел Украину до фашизма"О том, что происходит во Франции к моменту, когда туда приехал на переговоры Зеленский - в статье "Детская проституция и полицейская мафия. Как живет Франция на фоне визита Зеленского"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

европа

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, европа, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, виктор янукович, энергоатом, юнеско, офис президента, эксклюзив