https://ukraina.ru/20251118/diktatura-chernorubashechnikov-kak-zelenskiy-dovel-ukrainu-do-fashizma-1071750314.html

Диктатура чернорубашечников: как Зеленский довел Украину до фашизма

Диктатура чернорубашечников: как Зеленский довел Украину до фашизма - 18.11.2025 Украина.ру

Диктатура чернорубашечников: как Зеленский довел Украину до фашизма

Решения Нюрнбергского трибунала, которыми, казалось бы, нацистская идеология была запрещена навсегда, сегодня нарушаются и подвергаются сомнению. Одним из флагманов этого реваншистского движения является современная Украина

2025-11-18T05:35

2025-11-18T05:35

2025-11-18T05:35

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

сергей лавров

сс

фашизм

нацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070317151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_308b49398094654aa3174ee6195d61c0.jpg

Незапрещенная на Украине организацияВ четверг, 20 ноября, исполнится 80 лет с момента начала работы Нюрнбергского трибунала, беспрецедентного судебного процесса, в рамках которого были осуждены высшие нацистские военные преступники и организации.К юбилейной дате создатели документального фильма "Нюрнберг" взяли интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.За примерами далеко ходить не надо. Упомянутой Лавровым организации СС, например, ничуть не стесняется глава правящего на Украине режима Владимир Зеленский. В начале ноября он вручил госнаграды военнослужащим, один из которых попал в объективы фотокамер с шевроном, на котором были эсэсовские руны.Подобные истории случаются с Зеленским постоянно. В 2022 году, например, он засветился в Изюме Харьковской области в компании военнослужащего с шевроном дивизии СС "Мертвая голова". То фото вскоре удалили из официального телеграм-канала Зеленского, однако оно успело разлететься по сети.Дресс-код в политике вообще неизбежно рождает аналогии и сравнения. Случайно или нет, но в последний год Зеленский и его окружение выбирают исключительно черное, прямо как итальянские фашисты времен Муссолини. Неонацисты на маршеПопулярность в ВСУ неонацистских идей – давно не секрет, при этом при желании этот аргумент можно и перекрыть: мало ли кто какие шевроны на себя нацепил, это не говорит о том, что такова политическая линия самого государства.Здесь же довод о том, что нацистские группировки на Украине есть, но они маргинальны и на выборах набирают сущие крохи, то есть не имеют поддержки и ни на что не влияют.Такие объяснения могли бы сработать с кем угодно, но только не в случае с Украиной. Понятно, что не все классические признаки фашизма из учебника истории применимы к этой стране, однако основные черты этой системы в общепринятом смысле легко там угадываются.Так обстоит дело с теми же неонацистскими партиями, движениями и группировками. Формально на Украине они запрещены, однако простая перестановка слов и стилизация решает эту проблему. Достаточно вспомнить прародительницу "Азова"* "Социал-национальную ассамблею" или ее символ, формально не запрещенный, а именно "волчий крюк", который использовался в ряде подразделений СС.Довод о малочисленности и маргинальности таких политических явлений современной Украины также можно без особого труда опровергнуть. Именно националистические идеи сегодня верховодят в этой стране, именно под диктовку правых радикалов выстраивается архитектура современного украинского государства.Деды воевали… в ССЗаигрывание с нацистами современности сочетаются у киевского режима с бережным отношением к нацистам прошлого, от которых и ведут свое преемство нынешние власти и ничуть этого не стесняются.Сейчас это стало выпадать из фокуса внимания, но широко распиаренный лозунг "Слава Украине" с ответом "Героям слава" был паролем Организации украинских националистов** и Украинской повстанческой армии** (УПА), которые известны сотрудничеством с немцами во время Второй мировой войны и причастны к массовым этническим чисткам, например, Волынской резне.Аналогичная ситуация и с дивизией СС "Галичина". При Зеленском марш в честь этого формирования впервые прошел в Киеве, а в ряде городов улицы названы именами выходцев из этой дивизии. В 2016 году, например, в Калуше Ивано-Франковской области демонстративно переименовали улицу советского генерала Ивана Черняховского в честь гауптштурмфюрера СС Дмитрия Палиева.Данные факты далеко не единичны и при желании этот список можно продолжать еще долго.Зеленский как диктаторОдна из обязательных черт фашистского режима – узурпация власти и гонения на политических оппонентов. Оба этих признака явлены на современной Украине: Зеленский вопреки закону продолжает занимать президентское кресло, а те, кто всерьез мог угрожать властям либо убиты, либо же выведены в нелегальное поле.За время правления Зеленского в стране решением суда были запрещены несколько десятков партий и движений, которые были объявлены "пророссийскими".Что касается самого судопроизводства, то и здесь властями сделано все, чтобы взять и эту сферу под свой контроль. Так, Зеленский в 2021 году в обход закона уволил председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, на которого вскоре завели уголовные дела. После этого суд остался без председателя, у нескольких судей истек срок полномочий, и работа КСУ в значительной степени оказалась парализованной.Именно Украина при Зеленском стала изобретателем такого явления как санкции против собственных граждан. Такая мера блокирует практически любую активность человека – общественную, политическую и экономическую.Этим дело не ограничивается. С 2014 года, а в последние несколько лет в особенности, на Украине регулярно арестовываются обычные граждане, которые имели неосторожность поздравить у себя в соцсетях своих друзей с Днем Победы, за то, что поставили лайк под каким-нибудь "пророссийским" по мнению властей постом и т.д.Все это происходит при прямом участии властей и государственных органов, которые находятся в тесной спайке с неонацистскими и криминальными структурами.Мова, вiра и кiт, который котКиевский режим за годы пребывания Зеленского у власти окончательно свернул какие-либо гуманитарные свободы и права.Русский и другие языки нацменьшинств полностью вытеснены из сферы образования, обслуживания и медиа. Борьба за всеобщую украинизацию доходит до абсурда. На днях публицист из Львова Илько Лемко (Илья Семенов) разразился статьей, в которой раскритиковал мнение, по которому украинские коты и кошки издают "московский" звук "мяу". В реальности, пишет он, украинские хвостатые предпочитают самостийное "няв".Над такими языковыми завихрениями можно было бы только посмеяться, если бы за всем этим не скрывалась тоталитарная государственная машина, которая преследует тех, кто предпочитает говорить по-русски.Весной этого года в Ровно женщину приговорили к штрафу за то, что ее 9-летняя дочь выложила в YouTube ролик, на котором она танцует под русскую песню."Она знает, что сейчас идет война и ее дядя, и дед служат в рядах ВСУ. Сейчас она поняла, что демонстрировать музыку российских исполнителей нельзя. Эта страница была сразу удалена. [Девочка] очень раскаивается в содеянном", - говорилось в материалах уголовного дела.Не осталось на Украине ничего и от свободы слова. Сначала власти под предлогом борьбы с олигархами отняли у них телеканалы, а с 2022 года запустили т.н. телемарафон, когда несколько каналов одновременно транслируют одно и тоже, то есть позицию государства и откровенные фейки про Россию и ход боевых действий.Также печально обстоит дело со свободой совести. Каноническая Украинская православная церковь де-факто объявлена вне закона, ее священнослужители преследуются, арестовываются по надуманным предлогам: от простых симпатий к РФ, до якобы работы на российские спецслужбы.Нужен новый Нюрнбергский трибуналДабы избежать излишней объемности, прочие черты фашизации украинского общества достаточно обозначить схематически, это необходимо для еще большей наглядности, для тех, кто до сих пор говорит, что нацизма на Украине нет.Как в Германии времен Гитлера, когда поражение в Первой мировой и последовавшие за этим Версальские соглашения стали основой культа нации-жертвы, так идеологи современной Украины пытаются разыгрывать аналогичную карту из "голодомора", потери Крыма, Донбасса и т.д.Следующий за этим шаг – объявление реванша как главной государствообразующей идеи, цели, которой должны быть подчинены все последующие поколения. Призывы обучать украинцев военному делу и готовить их к войне с Россией чуть ли не с младенчества – как раз из этого ряда.Здесь же – культ войны и смерти, который процветает в этой стране. Можно вспомнить, к примеру, пропагандистский ролик, где женщина, символизирующая Украину, отрезает серпом голову российскому военному, или же обязательное коленопреклонение перед проезжающим мимо катафалком с трупом военнослужащего и прочее.Из этого вытекает обязательный для таких режимов образ врага, который в случае Украины занимает уже не просто российское государство в любых его исторических проявлениях, но сами русские как этническая группа, которая подвергаются преследованиям по национальному признаку.На сегодняшний день Украина и ее кураторы "наработали" достаточно для нового "Нюрнберга". В России пока говорят об этом аспекте проблемы недостаточно, при том, что киевский режим энергично действует на аналогичном направлении и с помощью Запада пытается создавать свои "трибуналы" против РФ.Так, в конце июня этого года Зеленский подписал с руководством Совета Европы соглашение о создании "Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины". Этот псевдотрибунал подается в лояльных Киеву СМИ чуть ли не как преемник Нюрнбергского и Токийского судебных процессов. Понятно, что его решения будут для России ничтожны, однако в информационной войне такая уступка инициативы может сыграть против Москвы. Предание суду высших военных преступников киевского режима, объявление бандеровщины человеконенавистнической идеологией и ее запрет – насущная задача, без которой фиксация достижений СВО на долгий срок будет под вопросом.*Деятельность организации запрещена в РФ**Деятельность организации с таким названием запрещена в РФО перспективах судебного процесса над руководством Украины - в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив.

https://ukraina.ru/20251116/zelenskiy-podstavlyaet-vsekh-evreev-ukrainy-i-budit-dukh-pogromov-eksperty-i-politiki-o-proiskhodyaschem-1071682976.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, сс, фашизм, нацизм