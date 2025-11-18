https://ukraina.ru/20251118/detskaya-prostitutsiya-i-politseyskaya-mafiya-kak-zhivet-frantsiya-na-fone-vizita-zelenskogo-1071782319.html

Детская проституция и полицейская мафия. Как живет Франция на фоне визита Зеленского

На фоне коррупционного скандала в высших эшелонах украинской власти Зеленский спешно прилетел с визитом во Францию – чтобы подписать с Эммануэлем Макроном "историческое соглашение", в рамках которого Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей Rafale.

Французская пресса комментирует это событие с явным недоумением, потому что даже лояльные к Киеву журналисты понимают, что оформленная вчера сделка является чистой воды прожектом.Никто из французских чиновников не может точно сказать, кто будет платить за эти самолеты и когда их смогут построить. А самые проницательные блогеры открыто намекают на то, что Зеленский всего лишь хотел появиться перед камерами вместе с Макроном, используя для этого любой предлог – желая показать, что Запад еще не списал его со счетов.Как полагают некоторые комментаторы, французская промышленность в ее нынешнем кризисном состоянии может в принципе не справиться с выполнением такого заказа. На эту мысль наводит печальная судьба сталелитейного завода Bonpertuis, расположенного в городе Апприё, который обанкротился и закрылся в начале месяца.История этого легендарного предприятия начиналась на средневековой кузнице, которая была построена в 1434 году монахами-картезианцами. На ней выковали знаменитый боевой меч короля Франциска I, который был захвачен испанцами в качестве трофея в битве при Павии, а затем возвращен во Францию во время походов Наполеона – и с тех пор находится на хранении в парижском музее.Завод существовал шесть веков, при всех властях и режимах, а его кирпичная труба считается старейшей в стране и внесена в реестр исторических памятников. Здесь трудились целые семейные династии рабочих и инженеров из города Апприё. Однако Bonpertuis не пережил резкого повышения цен на энергоносители, которое является прямым результатом антироссийских санкций. Предприятие признали бесперспективным и прекратили его работу, обрекая местных жителей на безнадежность и нищету.Этот драматичный случай не является исключением. Только в сентябре во Франции закрылось почти 7000 обанкротившихся промышленных предприятий, а в целом за текущий год в самой большой европейской стране разорились 69 тысяч компаний, что является худшим результатом за 15 лет статистических наблюдений."Каждый месяц мы теряем десятки предприятий с вековой историей. Bonpertuis просто стал самым громким символом этой катастрофы", – пишет об этом производственном коллапсе газета Le Parisien.При таком развитии ситуации хозяину Елисейского дворца впору задуматься о том, сумеет ли он обеспечить самолетами свои собственные войска – учитывая тот факт, что среди закрывающихся заводов имеются стратегически важные предприятия, которые включены в производственные цепочки военно-промышленного комплекса Франции.Впрочем, сегодня у Макрона нет хороших сценариев. Он не может помочь тонущим в долгах предприятиям с помощью кредитов, потому что страна является хроническим должником. Государственный долг Франции составил по итогам прошлого года 113% национального ВВП, и продолжает расти. Чтобы сократить дефицит бюджета, правительство собирается в очередной раз урезать основные статьи бюджетных расходов – а это приведет к дальнейшему развитию социального кризиса, который выражается в росте уровня бедности и преступности.Еще одной шокирующей новостью, которая взбудоражила французское общество, стали обыски в марсельском отделении отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, завершившиеся арестом группы высокопоставленных офицеров.Как оказалось, они поставляли во Францию крупные партии колумбийского кокаина. Сотни килограмм этого наркотика попадали во Францию благодаря прямому содействию нечистых на руку полицейских. А потом кокаин продавали на улицах Марселя сотрудничающие с ними преступные группировки.Судя по публикациям во французской прессе, мафия контролирует сегодня и полицию, и политику. Согласно оценкам наблюдателей, значительная часть кандидатов от разных партий, которые избираются во власть на местном и общегосударственном уровне, так или иначе взаимодействуют с криминалом. Потому что подобное сотрудничество зачастую является залогом политического успеха."По масштабам мафиозной деятельности Франция становится похожей на Сицилию. За последние несколько месяцев ряд крупных французских изданий в очередной раз затронул проблему роста организованной преступности в стране. В некоторых городах целые кварталы контролируются членами криминальных групп. Многочисленные свидетели, в подавляющем большинстве своем анонимные, рассказывают, что ни предвыборную кампанию, ни работу муниципалитета в ряде мест невозможно организовать, не договорившись предварительно с мафией", – пишет в своем телеграм-канале эксперт Олеся Орленко.Но самым громким скандалом последнего времени стала история одиннадцатилетней француженки по имени Инес, которая содержалась в одном из приютов "Системы социальной защиты детей" (ASE) в Марселе. Девочка дала видеоинтервью каналу Métropole Television, рассказав о том, что ей насильно дают наркотики и регулярно принуждают к сексу с состоятельными клиентами.В результате журналистского расследования удалось выяснить, что около 15 тысяч детей в возрасте 12-16 лет, которые находятся в детских домах на территории Франции, вовлечены в занятие проституцией. Причем, в большинстве случаев пострадавшие подростки не обращаются за помощью ни в полицию, ни в социальные службы, опасаясь расправы со стороны сутенеров.Иногда их склоняют к сексуальным контактам работники "Системы социальной защиты детей" – подобный случай был зафиксирован в прошлом году в департаменте Тарн. Но чаще всего этим бизнесом занимаются все те же преступные группировки, перед которыми бесславно капитулировало французское государство.Казалось бы, в этой ситуации Макрону нужно думать о судьбе собственной страны, а не заботиться о спасении репутации просроченного Зеленского. Однако президент Франции тоже пытается отвлечь общество от насущных проблем за счет внешнеполитического пиара, обнимаясь перед камерами с украинским диктатором. Хотя, судя по критически низким рейтингам Эммануэля Макрона, французы давно устали от этого бесконечного и бессовестного пропагандистского шоу.

