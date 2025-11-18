Изобретатель из Курска признал подарки украинским террористам - 18.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251118/izobretatel-iz-kurska-na-sude-priznal-podarki-ukrainskim-terroristam-1071783407.html
Изобретатель из Курска признал подарки украинским террористам
Изобретатель из Курска признал подарки украинским террористам - 18.11.2025 Украина.ру
Изобретатель из Курска признал подарки украинским террористам
Изобретатель из Курска признал факт дарения им прожекторов украинскому вооружённому формированию, внесённому в российский список террористических организаций. Об этом 18 ноября сообщает издание "Комсомольская правда"
2025-11-18T11:20
2025-11-18T11:22
новости
россия
курск
украина
"азов"
вооруженные силы украины
украина.ру
госизмена
криминал
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102083/98/1020839890_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6e5da7ae1adb09ebcdf30dd8ac5327d6.jpg
"Изобретателя из Курска и главу компании "Прожектор" Виталия Ревина* будут судить за то, что передал полку "Азов"** зенитный прожектора для нахождения в небе Киева российских дронов", - сказано в публикации. При задержании и допросе Ревин* признал свою вину и подробно рассказал о преступлениях. Ему предъявлены обвинения по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и статье 275 УК РФ (госизмена)."Вину не признаю", - заявил он на первом заседании по делу в военном суде.Скоро по этому уголовному делу состоятся прения сторон. *внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов **запрещенная в России террористическая организация Больше новостей на начало дня представлено в обзоре ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
курск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102083/98/1020839890_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c3f48d15c71b66fc10f79bc5a4da036c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курск, украина, "азов", вооруженные силы украины, украина.ру, госизмена, криминал, терроризм, украинские неонацисты, украинский неонацизм, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, суд, всу
Новости, Россия, Курск, Украина, "Азов", Вооруженные силы Украины, Украина.ру, госизмена, криминал, терроризм, украинские неонацисты, украинский неонацизм, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Суд, ВСУ

Изобретатель из Курска признал подарки украинским террористам

11:20 18.11.2025 (обновлено: 11:22 18.11.2025)
 
© Фото : CC0, PixabayСуд фемида правосудие весы
Суд фемида правосудие весы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Изобретатель из Курска признал факт дарения им прожекторов украинскому вооружённому формированию, внесённому в российский список террористических организаций. Об этом 18 ноября сообщает издание "Комсомольская правда"
"Изобретателя из Курска и главу компании "Прожектор" Виталия Ревина* будут судить за то, что передал полку "Азов"** зенитный прожектора для нахождения в небе Киева российских дронов", - сказано в публикации.
При задержании и допросе Ревин* признал свою вину и подробно рассказал о преступлениях. Ему предъявлены обвинения по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и статье 275 УК РФ (госизмена).
"Вину не признаю", - заявил он на первом заседании по делу в военном суде.
Скоро по этому уголовному делу состоятся прения сторон.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
**запрещенная в России террористическая организация
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурскУкраина"Азов"Вооруженные силы УкраиныУкраина.ругосизменакриминалтерроризмукраинские неонацистыукраинский неонацизмСВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСудВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31Российские военные освободили село под Волчанском
11:20Изобретатель из Курска признал подарки украинским террористам
11:00Зеленский посетит Турцию ради переговоров с Россией
10:58Бельгия блокирует расхищение активов ЦБ РФ, Киев просят забрать из Курска украинцев. Главное к этому часу
10:24ФСБ задержала шпионивших для Киева жительниц Херсонской области
10:02Украина в коллапсе, Россия на пике наступления: глава украинского фонда оценил перспективы переговоров
09:12Командование ВСУ провалило деблокировку своих окруженных подразделений
09:04Для чего Болгария стирает Россию из учебников: Колташов об украинизации и дебилизации Евросоюза
09:00МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины
09:00ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноября
08:55ВСУ потерпели поражение в Сумской области
08:44Армия России прорывается к Гуляйполю и берет его в клещи
08:36Президент Финляндии призвал усилить давление на Россию и скоординировать переговоры с ней
08:36Главное за ночь 18 ноября
08:12На подземном участке газопровода в Омской области произошла авария
07:44Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:22ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами
06:55Отмывали деньги для Зеленского и Ермака. Чем занимались фигуранты пленок Миндича братья Цукерманы
06:50Мир на грани, мир за гранью
06:45Энергетические войны. Американцы хотят купить активы ЛУКОЙЛа, а британцы – захватить буровые на Балтике
Лента новостейМолния