Изобретатель из Курска признал факт дарения им прожекторов украинскому вооружённому формированию, внесённому в российский список террористических организаций. Об этом 18 ноября сообщает издание "Комсомольская правда"

2025-11-18T11:20

2025-11-18T11:20

2025-11-18T11:22

"Изобретателя из Курска и главу компании "Прожектор" Виталия Ревина* будут судить за то, что передал полку "Азов"** зенитный прожектора для нахождения в небе Киева российских дронов", - сказано в публикации. При задержании и допросе Ревин* признал свою вину и подробно рассказал о преступлениях. Ему предъявлены обвинения по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и статье 275 УК РФ (госизмена)."Вину не признаю", - заявил он на первом заседании по делу в военном суде.Скоро по этому уголовному делу состоятся прения сторон. *внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов **запрещенная в России террористическая организация Больше новостей на начало дня представлено в обзоре ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

