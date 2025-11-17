https://ukraina.ru/20251117/yumor-konchilsya-shou-zelenskogo-rushitsya-vmeste-s-ego-komandoy-1071718789.html

Юмор кончился. Шоу Зеленского рушится вместе с его командой

Юмор кончился. Шоу Зеленского рушится вместе с его командой - 17.11.2025 Украина.ру

Юмор кончился. Шоу Зеленского рушится вместе с его командой

От Владимира Зеленского начали разбегаться клоуны. Ироничная, но точная формулировка для страны, где юмористический цех был не просто частью шоу-бизнеса, а кадровым резервом власти.

2025-11-17T06:09

2025-11-17T06:09

2025-11-17T06:09

россия

владимир зеленский

тимур миндич

набу

тцк

instagram

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103057/43/1030574342_0:65:1197:738_1920x0_80_0_0_0c357f4377c37cea6610acfcbd680c0f.jpg

"95 квартал", символ эпохи Зеленского, впервые столкнулся с тем, что даже деятели развлекательной индустрии больше не хотят связываться с токсичным именем квазипрезидента и его "кошелька" Тимура Миндича.Речь идет о том, что ряд популярных исполнителей отказались на одном поле выступать с "95 кварталом". Решили не портить людям и себе новогодние праздники и массово отказываются от участия в новогодней юморине имени Зеленского-Миндича. Если кто не в курсе, то главзлодей коррупционного шоу "Мидас" - Тимур Миндич является совладельцем "95 квартала".И уже через несколько дней после скандала-разоблачения от НАБУ его Студия выступила с заявлением, в котором отмежевалась от своего создателя. "Квартал 95" отметил, что Миндич "имеет только юридическую связь со Студией", не участвует в ее деятельности и не влияет на производственные решения. Но если это так, то зачем делать специальные заявления и подчеркивать, что между Миндичем и "95 кварталом" нет ничего общего? Сама необходимость подобных оправданий - это сигнал, что бренд "Квартала" впервые трещит по швам.Однако, кварталовцы решили позориться до конца и написали, что команда продолжает работать и не "позволит втягивать себя в политические манипуляции". Забавно слушать эти заявления от тех, кто со сцены ржал над несчастными уклонистами, которых калечат в ТЦК и над погибшими украинцами, не сумевшими переплыть Тису."То, что происходит сейчас, – это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству. "Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами. 6–7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Мы говорим на языке творчества и честного юмора – это наша сила. Спасибо всем, кто с нами", – пафосно выделываются сторонники честного юмора.Но вот насчет "тех, кто с нами", они несколько преувеличили. После скандала с пленками "непричастного" Миндича от "Квартала" начали отваливаться не только зрители, но и артисты, работавшие на подтанцовке у клоунов. Только за последние несколько дней от участия в новогоднем концерте с воспитанниками Миндича отказались Надя Дорофеева, Ирина Билык, Монатик и другие. Но если одни тихо сошли со сцены и с афиши, то другие публично плюнули в лица кварталовцев. Так, певица СOLA предупредила своих поклонников в Instagram,** что ее выступления не будет: "Внимание, моего выступления на Вечернем Квартале 6 и 7 декабря не будет". Об отмене участия также объявил хор "Гомон": "Приветствуем, друзья! Хор "Гомон" не будет участвовать в концерте Квартал-95". Аналогичное сообщение появилось и на странице фанклуба Надежды Дорофеевой. Но зарвавшиеся комики и тут умудрились все перевернуть с ног на голову: сказывается многолетний опыт сценических манипуляций. Представители "95 квартала" заявили, что они сами "вычеркнули" из своей новогодней программы ранее приглашенных звезд. Объяснили это тем, что не хотят подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению на фоне коррупционного скандала. Мол, поэтому и убрали из афиши имена всех участников, а концерт, назначенный на 6–7 декабря, состоится без предварительно объявленного состава исполнителей. А что же на самом деле произошло?Во-первых, все подпевалы "95 квартала" подверглись нападкам со стороны политиков, "моральных авторитетов нации" и пользователей соцсетей. Например, бывший министр социальной политики Павел Розенко в своих постах призвал артистов отказаться от участия в концерте, назвав их гонорары "деньгами, которые в крови и слезах украинцев", и напомнил, что "Квартал 95" много лет был активным участником политических процессов. Розенко призвал украинцам помочь некоторым артистам и группам, таким как "Антитела", "Сказка", "Позитив" сделать правильный выбор. А фактически, засветил имена тех участников сборной кварталовской "солянки", которые рассчитывали и на елку новогоднюю влезть и седалище не поцарапать. Пришлось артистам устраивать сеансы покаяния и отрекаться от "Квартала" и его денег.Блогер Богдан Беспалов тоже резко раскритиковал сотрудничество артистов со Студией, отметив, что артисты, если хотят сохранить имя и репутацию, должны тоже отказаться от участия в "Квартале 95", который издевается и унижает украинцев во время большой войны". Не промолчал и правосек, экс-депутат Борислав Береза* - он тоже присоединился к травле труппы Зеленского и подчеркнул, что хору подпевал придется отказаться не только от участия в концерте, но и от наград, грамот и финансовых плюшек от президента. Явно намекает, что экс-комик не простит такого демарша работникам сцены. И надо сказать, что Зеленский не намерен подавать свою месть холодной: уже известно о том, что президентская канцелярия готовит указ о частичном снятия брони с артистов, которые отказались выступать вместе с кварталовцами. Так что скоро украинские певцы ртом пойдут в окопы.Кстати, несложно заметить, что клин между "95 кварталом" и пулом придворных певцов активно вбивают "порохоботы" и соросята, показывая тем самым кому выгодно раздувать "Миндичгейт". То есть, начинается размывание культурного ядра власти, на котором держалась не только легитимность Зеленского, но и его имиджевый капитал.Во-вторых, принципиальная позиция "монатиков" и отказ от участия в новогоднем концерте "95 квартала" связана не столько с антикоррупционной позицией продажных артистов, сколько с отсутствием достойной оплаты. Как сообщил маркетолог Дмитрий Танасов, после разоблачения Миндича и его бегства за границу финансирование студии ограничилось. "Хотите, я скажу почему так? А потому, что денег на оплату приглашенных звезд присутствия больше нет. Извините, я в маркетинге уже 30 лет и точно знаю, где летит на*балово. Исключительно потому, Stadium Family в первый день сказали, что проект закрылся. Денег нет, сорри, дальше шоу не будет. Миндич все оплачивал. Все. За ворованные средства. И все брали", – подчеркнул он, попутно развеяв миф о неподкупных исполнителях. То есть, рушится не только репутация Зеленского, но и вся инфраструктура, которая обеспечивала стабильный поток денег и медийного влияния. Ведь сегодня петь вместе с "95 кварталом" отказались артисты, а завтра взбунтуются журналисты "единого телемарафона" или канала Коломойского* 1+1. Неслучайно же Игорь Валерьевич даже со скамьи подсудимых радуется краху "юмористической империи" и предрекает конец своего выкормыша Зеленского.Надо полагать, что после такого разгрома начнут сдавать недешевые билеты на новогоднее шоу "кварталовцев" и зрители. Кстати, удовольствие послушать шутки Юзика и хор "Гомон" недешевое: билеты на концерт стоят от 600 до 3000 гривен. Впрочем, репутационный урон и обрушение грозит не только клоунам. Из-за причастности (75% – доля в собственности и финансирование) Тимура Миндича к творческому объединению Stadium Family и этот проект пришлось закрыть. То есть, все шоу, которые показывали украинским зрителям во время войны, а это - "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Батлы" и Stadium Night, - приостановлены на неопределенный срок.Примечательно, что вместе с падением "95 квартала" рушится и личный рейтинг главклоуна. Ряд СМИ пишут, что реальный рейтинг Зеленского упал до 7% - после скандала с пленками Миндича и блэкаута в украинских городах из-за того, что окружение президента украло миллиарды на защитных сооружениях для энергетической инфраструктуры, а он их пытается покрывать. На официальном уровне рейтинг главы киевского режима держится на отметке 20%, но это все равно обвал, поскольку еще пару месяцев назад социологи оценивали поддержку Зеленского на уровне 68%.В общем, можно смело говорить о том, что коррупционный скандал с Миндичем срикошетил не только по Зеленскому и его юморному детищу. Он разрушает ключевую опору режима: медиапропагандистский блок, который удерживал эмоциональную лояльность общества. Но после того, как мастера культуры отказываются ставить свое имя рядом с проектами Зеленского, стало ясно, что культура больше не хочет (или не может) защищать режим. И вслед за актерами (как было сказано выше) потянутся медийщики, блогеры, социологи, уличные активисты. Так что отмена новогоднего выступления "95 квартала" не просто неприятный эпизод, а сигнал о структурном сломе всей конструкции, которую 6 лет выстраивали кровавые клоуны, борясь за бесконтрольную власть.О других особенностях взаимоотношений культуры и политики - в статье "Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе" *Внесен в РФ в список террористов и экстремистов**Соцсеть, запрещенная в РФ

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

россия, владимир зеленский, тимур миндич, набу, тцк, instagram, эксклюзив