https://ukraina.ru/20251116/klopy-makrona-izrailskiy-nelegal-cheburashka-i-korni-korruptsii-kto-udivil-nas-na-proshedshey-nedele-1071630318.html

Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе

Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе - 16.11.2025 Украина.ру

Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе

Откуда клопы во Франции, что делают русские в космосе, откуда приехал Чебурашка и откуда берется коррупция на Украине. Ответы на эти вопросы предлагают герои нашей сегодняшней подборки

2025-11-16T07:10

2025-11-16T07:10

2025-11-16T07:10

эксклюзив

франция

россия

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

андрей ермак

ес

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071629195_0:113:994:672_1920x0_80_0_0_ee3f9e0e4b2f6eb7dabb5becd3eaa2b3.jpg

Эммануэль Макрон, президент ФранцииВо Франции клопы, но виноваты в этом русские. По крайней мере так считает президент этой страны Эммануэль Макрон.По его словам, Россия распространяет фейковую информацию о нашествии постельных клопов в стране и поэтому она среди французов стала главной темой. Русские создали большое количество "ложных аккаунтов" в соцсетях, которые стали муссировать эту тему. Таким образом Москве удалось на несколько недель привлечь внимание французских граждан к теме постельных клопов, рассказал Макрон 13 ноября.Как будто французам нужны русские, чтобы указать им на присутствие кровососущих насекомых в их домах. Французы их вполне могли обнаружить и самостоятельно. Собственно, так и случилось.В июле телеканал BFMTV сообщил, что во Франции за последний год число случаев заражения жилья постельными клопами выросло вдвое. По данным Союза экспертов по дезинсекции и Ассоциации специалистов по охране окружающей среды, по всей стране в июне было зафиксировано около 77 тыс. вызовов службы дезинсекторов.Правда, Макрон не стал отрицать, что клопы во Франции есть. Не исключено, что его что-то тоже где-то укусило.Научно подтверждено, что через укус клопа можно заразиться туляремией, бруцеллёзом, оспой, гепатитом B, туберкулёзом, брюшным тифом и даже сибирской язвой. Но у Макрона, как оказывается, элементарное обострение фантазии.В ходе выступления в Центре космонавтики и авиации в Тулузе президент Франции заявил, что в ближайшие годы государство выделит ещё 4,2 млрд евро на космическую оборону. По его словам, космос из убежища превратился в поле боя и именно там начнётся война завтрашнего дня.Макрон ещё рассказал, что после начала специальной военной операции на Украине Россия шпионит за французскими спутниками в космосе и рассматривает возможность размещения на орбите ядерного оружия.Молодец, господин президент! Надо же так изловчиться, чтобы для всего на свете, начиная с клопов и вплоть до космоса, иметь только одно объяснение — российский след.Что касается клопов, объясните пожалуйста, чего собственно российские спецслужбы пытались добиться с помощью "клонированных" сообщений про постельных клопов? Ударить по имиджу французских мужчин, славящихся амурными делами?Что касается французской космической программы, она развивалась как раз при активном содействии Советского Союза. После того, как Франция в 1963 году провела первый в мире успешный пуск кошки в космическое пространство с помощью геофизической ракеты Veronique, генерал де Голль подписал с Советским Союзом межправительственное соглашение о сотрудничестве в освоении и изучении космоса в мирных целях.Первый французский астронавт Жан-Лу Кретьен полетел в космос с космодрома Байконур на советском пилотируемом корабле "Союз Т-6".Зачем русским шпионить за французскими спутниками в космосе? Ах, да, не так давно Макрон понял, что страны Евросоюза технологически отстают от многих других стран, в некоторых областях от России в том числе. Решил наверстать. А для этого ему нужны деньги. Деньги сейчас в Европе охотнее всего дают на борьбу с русскими.Владимир Зеленский, глава киевского режима, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и советник Ермака Михаил ПодолякЗеленский ввёл санкции в отношении совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, замешанных в самой крупной коррупционной афере в истории украинского государства. Речь идёт о сумме в 100 млн долларов, похищенных у энергетического сектора.Это событие из ряда вон выходящее, так как мало кто вводит санкции против собственного "кошелька".Не надо было Зеленскому затевать войну с НАБУ, теперь ему не приходилось бы вводить санкции против самого себя.Теперь для того, чтобы оправдать своего босса, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказывает сказки о том, что Зеленский — это "очень принципиальный человек" и "не коррумпирован", а наоборот — "объявил борьбу" с коррупцией и допустил проведение "абсолютно свободных расследований".Советник Ермака, украинский политтехнолог Михаил Подоляк на своей странице в соцсетях придумал отмазку покруче. По его словам, коррупция в энергетическом секторе Украины — "логичный отголосок прошлого", когда эта территория находилась в сфере влияния России.Одним словом, вину за коррупцию на Украине Зеленский и его команда пытаются свалить на Россию. Андрей Макаров, депутат Государственной думы РоссииЧебурашка был евреем. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на рассмотрении поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026–2028 гг.Макаров проанализировал сюжет популярного мультика, сложил два и два и пришёл к выводу — Чебурашка приехал в ящике с апельсинами, а единственной страной, поставлявшей на тот момент апельсины в СССР, был Израиль."Чебурашка-то еврей", — сказал депутат.Его коллеги попытались оспорить эту версию, заявив, что апельсины в Советский Союз поставляли тоже Марокко и Испания. Макаров категорически отверг эти предположения, утверждая, что Марокко поставлял мандарины, а из Испании апельсины в те годы не приезжали. "Чебурашка не испанец", категорично заявил депутат.При этом депутат не задавался вопросом, какому гражданину Израиля в те годы пришло бы в голову попытаться эмигрировать в Советский Союз в ящике из-под апельсинов. Вдруг Чебурашка не еврей, а палестинский араб?Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге со своей стороны предложило простой способ проверить происхождение Чебурашки. Нужно удостовериться, что персонаж популярного мультика прошёл процедуру обрезания и исключил из рациона свинину, заявил дипломат Ран Гидор. Правда, этот тест не поможет, если в ящике с апельсинами скрывался палестинский беженец.Вопрос, какой национальности Чебурашка, возник между депутатами Государственной думы в ходе рассмотрения поправки в бюджет, предусматривающей выделение средств на проведение конкурса "Родная игрушка". Цель проведения конкурса — найти достойную отечественную замену Лабубу и прочим игрушечным блокбастерам.Надо признаться, что это самое невинное развлечение российских парламентариев за последнее время. Среди депутатов, поддерживающих разные абсурдные или бесполезные общественные инициативы, лидирует Виталий Милонов. В апреле 2025 года он поддержал инициативу движения "Сорок сороков" создать реестр женатых мужчин России. Таким образом российские женщины могли бы проверять на "Госуслугах" семейный статус своих новых знакомых.Также Милонов предложил запретить показывать бездетных женщин в сериалах и в кино. В июне 2025 года в интервью российским СМИ Милонов предлагал приравнять секс-игрушки к медицинским изделиям и продавать их только по рецепту врача.Больше о коррупционном скандале на Украине в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "плёнки Миндича"

франция

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, франция, россия, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, андрей ермак, ес, набу