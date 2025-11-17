Военкор Владимир Разин: Пока ВСУ пытаются деблокировать Красноармейск, ВС РФ добивают гарнизон Димитрова - 17.11.2025 Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Группировка войск "Центр" продолжает окружение Мирнограда с трех сторон. За последние дни были зачищены поселки Рог и Сухой Яр, а также занята Шахта 5 дробь 6.ВС РФ зачищают небольшие населенные пункты вокруг Димитрова, где ВСУ оказались в окружении. Да, у них еще есть к северу от Димитрова небольшое пространство для выхода в районе Светлого (в Ровное мы зашли, там идет зачистка), но это пространство не больше километра, и постоянно находится под наблюдением и огнем дронов и артиллерии.При этом мы находимся в самом Димитрове и пытаемся рассечь его на две части. Южная часть группировки ВСУ уже не имеет возможности выхода даже в это узкое горлышко на севере. Северная часть пока еще может, но это дело бесполезное. Все, что движется, все уничтожается.Единственный вариант, на который они еще надеются – расширить это горлышко со стороны Родинского, где ВСУ уже вторую неделю предпринимают безуспешные контратаки.Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт.После освобождения агломерации с логистикой на этом направлении станет легче.Во-первых, мы сможем использовать многоэтажки. Во-вторых, сам по себе Красноармейск находится на возвышенности по отношению к западным (Днепропетровская область) и северным районам от себя (оккупированная часть ДНР). Эта территория будет освоена нами в военном отношении.Мы уже насыщаем город. Все же видели кадры с колонной нашей техники. Туда заходят не только штурмовые группы, но и те, кто их поддерживает: дроноводы, снабженцы, медики.Кстати, мы уже начинаем движение из Красноармейска в сторону Гришино. Ранее ВСУ оттуда активно контратаковали, чтобы хоть как-то показать свое присутствие в застройке Красноармейска и готовы кого-то там деблокировать. Но даже если кому-то удавалось добираться до северных и западных окраин Красноармейска, были уничтожены в жилой застройке, если им удавалось преодолеть открытую местность.
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Группировка войск "Центр" продолжает окружение Мирнограда с трех сторон. За последние дни были зачищены поселки Рог и Сухой Яр, а также занята Шахта 5 дробь 6.
ВС РФ зачищают небольшие населенные пункты вокруг Димитрова, где ВСУ оказались в окружении. Да, у них еще есть к северу от Димитрова небольшое пространство для выхода в районе Светлого (в Ровное мы зашли, там идет зачистка), но это пространство не больше километра, и постоянно находится под наблюдением и огнем дронов и артиллерии.
При этом мы находимся в самом Димитрове и пытаемся рассечь его на две части. Южная часть группировки ВСУ уже не имеет возможности выхода даже в это узкое горлышко на севере. Северная часть пока еще может, но это дело бесполезное. Все, что движется, все уничтожается.
Единственный вариант, на который они еще надеются – расширить это горлышко со стороны Родинского, где ВСУ уже вторую неделю предпринимают безуспешные контратаки.
Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт.
После освобождения агломерации с логистикой на этом направлении станет легче.
Во-первых, мы сможем использовать многоэтажки. Во-вторых, сам по себе Красноармейск находится на возвышенности по отношению к западным (Днепропетровская область) и северным районам от себя (оккупированная часть ДНР). Эта территория будет освоена нами в военном отношении.
Мы уже насыщаем город. Все же видели кадры с колонной нашей техники. Туда заходят не только штурмовые группы, но и те, кто их поддерживает: дроноводы, снабженцы, медики.
Кстати, мы уже начинаем движение из Красноармейска в сторону Гришино. Ранее ВСУ оттуда активно контратаковали, чтобы хоть как-то показать свое присутствие в застройке Красноармейска и готовы кого-то там деблокировать. Но даже если кому-то удавалось добираться до северных и западных окраин Красноармейска, были уничтожены в жилой застройке, если им удавалось преодолеть открытую местность.
13 ноября, 15:09
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
