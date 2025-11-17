https://ukraina.ru/20251117/voenkor-vladimir-razin-poka-vsu-pytayutsya-deblokirovat-krasnoarmeysk-vs-rf-dobivayut-garnizon-1071748333.html
Военкор Владимир Разин: Пока ВСУ пытаются деблокировать Красноармейск, ВС РФ добивают гарнизон Димитрова
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Группировка войск "Центр" продолжает окружение Мирнограда с трех сторон. За последние дни были зачищены поселки Рог и Сухой Яр, а также занята Шахта 5 дробь 6.
ВС РФ зачищают небольшие населенные пункты вокруг Димитрова, где ВСУ оказались в окружении. Да, у них еще есть к северу от Димитрова небольшое пространство для выхода в районе Светлого (в Ровное мы зашли, там идет зачистка), но это пространство не больше километра, и постоянно находится под наблюдением и огнем дронов и артиллерии.
При этом мы находимся в самом Димитрове и пытаемся рассечь его на две части. Южная часть группировки ВСУ уже не имеет возможности выхода даже в это узкое горлышко на севере. Северная часть пока еще может, но это дело бесполезное. Все, что движется, все уничтожается.
Единственный вариант, на который они еще надеются – расширить это горлышко со стороны Родинского, где ВСУ уже вторую неделю предпринимают безуспешные контратаки.
Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт.
После освобождения агломерации с логистикой на этом направлении станет легче.
Во-первых, мы сможем использовать многоэтажки. Во-вторых, сам по себе Красноармейск находится на возвышенности по отношению к западным (Днепропетровская область) и северным районам от себя (оккупированная часть ДНР). Эта территория будет освоена нами в военном отношении.
Мы уже насыщаем город. Все же видели кадры с колонной нашей техники. Туда заходят не только штурмовые группы, но и те, кто их поддерживает: дроноводы, снабженцы, медики.
Кстати, мы уже начинаем движение из Красноармейска в сторону Гришино. Ранее ВСУ оттуда активно контратаковали, чтобы хоть как-то показать свое присутствие в застройке Красноармейска и готовы кого-то там деблокировать. Но даже если кому-то удавалось добираться до северных и западных окраин Красноармейска, были уничтожены в жилой застройке, если им удавалось преодолеть открытую местность.