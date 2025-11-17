Тепло, добытое мужеством: как коммунальщики ДНР не дали региону замёрзнуть - 17.11.2025 Украина.ру
Отопительный сезон в Донбассе начался вовремя, несмотря на нехватку воды, обстрелы и экстремальные условия работы коммунальщиков. При этом запуск отопления в Донецкой Народной Республике прошёл без громких публикаций, хотя именно в этом году он стал одним из самых сложных за всё время.
2025-11-17T13:40
2025-11-17T13:55
В условиях водного дефицита, вызванного продолжающимися обстрелами ВСУ, теплоснабжение было подано в учреждения социальной сферы и жилые дома в срок.Подготовка в условиях угрозК отопительному сезону начали готовиться задолго до официального старта 13 октября. Коммунальные службы провели масштабный комплекс работ: проверили и промыли системы, заменили аварийные участки теплотрасс, отремонтировали котельные. В районах, где давление воды недостаточно, были пробурены дополнительные скважины и организован подвоз воды специально для поддержания теплоносителя."В работе уже 1003 котельных, которые стоят на балансе “Донбасстеплоэнерго”. Есть сложности, связанные с подвозом воды, особенно в Макеевке, но мы это прорабатываем, и помощь оказывают регионы-шефы – Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ", – заявил Глава ДНР Денис Пушилин.Люди, которые дарят теплоЗапуск тепла стал возможен прежде всего благодаря сотрудникам коммунальных служб, которые трудятся фактически в условиях боевой зоны. Бригады выезжают на аварии круглосуточно — даже в моменты, когда поблизости фиксируются прилёты.Рабочие рассказывают, что прорывы иногда приходилось устранять по несколько раз за день – трубы вновь повреждались после очередного обстрела. При этом основная задача – не допустить массовых отключений.Руководство "Донбасстеплоэнерго" подчеркивает, что сейчас на сотрудниках предприятия лежит огромная ответственность: они обеспечивают стабильность системы, параллельно помогая смежным службам — например, "Воде Донбасса". Многие работают практически без отдыха, а в ряде случаев вынуждены выполнять земляные работы вручную, если техника не может пройти.Жители подтверждают: тепло естьПо отзывам граждан, тепло действительно поступает. Жительница Донецка Анна Петровна рассказала, что в её квартире в первые сутки батареи не прогрелись из-за воздушной пробки, однако слесарь приехал по вызову быстро и устранил проблему.Сложнее всего ситуация в частном секторе, где отопление автономное и зависит от наличия воды. Местные власти знают об этой проблеме и собирают обращения на сходах с жителями.Обратная связь и контрольДля жалоб и обращений работают горячие линии "Донбасстеплоэнерго", администраций районов, партии "Единая Россия". Те, кто не может дозвониться, могут оставить сообщение в Телеграм-боте Дениса Пушилина, который уже неоднократно доказал свою эффективность.Глава Республики подчёркивает, что власти держат ситуацию под постоянным контролем и призывают жителей сообщать о любых перебоях.Движение вперёдНесмотря на сложности, в ДНР заявляют о планах на модернизацию оборудования, повышении энергоэффективности и обновлении инфраструктуры.Отопительный сезон в Республике в этом году стал проверкой на прочность всей системы коммунального хозяйства. И он был выдержан благодаря людям, которые ежедневно выходят на работу, рискуя, но обеспечивая тепло в домах граждан — и тем самым стабильность Города-Героя и всей Республики.Важные новости к этому часу в материале Против всех. США душат санкциями весь мир, а Зеленскому ищут замену. Хроника событий на 13:00 17 ноября на сайте Украина.ру
13:40 17.11.2025 (обновлено: 13:55 17.11.2025)
 
Александр Матюшин
Отопительный сезон в Донбассе начался вовремя, несмотря на нехватку воды, обстрелы и экстремальные условия работы коммунальщиков. При этом запуск отопления в Донецкой Народной Республике прошёл без громких публикаций, хотя именно в этом году он стал одним из самых сложных за всё время.
В условиях водного дефицита, вызванного продолжающимися обстрелами ВСУ, теплоснабжение было подано в учреждения социальной сферы и жилые дома в срок.
Подготовка в условиях угроз
К отопительному сезону начали готовиться задолго до официального старта 13 октября. Коммунальные службы провели масштабный комплекс работ: проверили и промыли системы, заменили аварийные участки теплотрасс, отремонтировали котельные. В районах, где давление воды недостаточно, были пробурены дополнительные скважины и организован подвоз воды специально для поддержания теплоносителя.
"В работе уже 1003 котельных, которые стоят на балансе “Донбасстеплоэнерго”. Есть сложности, связанные с подвозом воды, особенно в Макеевке, но мы это прорабатываем, и помощь оказывают регионы-шефы – Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ", – заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
Люди, которые дарят тепло
Запуск тепла стал возможен прежде всего благодаря сотрудникам коммунальных служб, которые трудятся фактически в условиях боевой зоны. Бригады выезжают на аварии круглосуточно — даже в моменты, когда поблизости фиксируются прилёты.
Рабочие рассказывают, что прорывы иногда приходилось устранять по несколько раз за день – трубы вновь повреждались после очередного обстрела. При этом основная задача – не допустить массовых отключений.
5 ноября, 22:07
"Укрзализница" окончательно прекращает железнодорожное сообщение с Донецкой областьюУкраинская государственная железнодорожная компания "Укрзализница" объявила о полном прекращении железнодорожного сообщения с населенными пунктами Донецкой области, находящимися под контролем Вооруженных сил Украины, включая Славянск и Краматорск. Об этом сообщил 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
Руководство "Донбасстеплоэнерго" подчеркивает, что сейчас на сотрудниках предприятия лежит огромная ответственность: они обеспечивают стабильность системы, параллельно помогая смежным службам — например, "Воде Донбасса".
Многие работают практически без отдыха, а в ряде случаев вынуждены выполнять земляные работы вручную, если техника не может пройти.
Жители подтверждают: тепло есть
По отзывам граждан, тепло действительно поступает. Жительница Донецка Анна Петровна рассказала, что в её квартире в первые сутки батареи не прогрелись из-за воздушной пробки, однако слесарь приехал по вызову быстро и устранил проблему.
Сложнее всего ситуация в частном секторе, где отопление автономное и зависит от наличия воды. Местные власти знают об этой проблеме и собирают обращения на сходах с жителями.
Обратная связь и контроль
Для жалоб и обращений работают горячие линии "Донбасстеплоэнерго", администраций районов, партии "Единая Россия". Те, кто не может дозвониться, могут оставить сообщение в Телеграм-боте Дениса Пушилина, который уже неоднократно доказал свою эффективность.
Глава Республики подчёркивает, что власти держат ситуацию под постоянным контролем и призывают жителей сообщать о любых перебоях.
Движение вперёд
Несмотря на сложности, в ДНР заявляют о планах на модернизацию оборудования, повышении энергоэффективности и обновлении инфраструктуры.
Отопительный сезон в Республике в этом году стал проверкой на прочность всей системы коммунального хозяйства.
И он был выдержан благодаря людям, которые ежедневно выходят на работу, рискуя, но обеспечивая тепло в домах граждан — и тем самым стабильность Города-Героя и всей Республики.
Важные новости к этому часу в материале Против всех. США душат санкциями весь мир, а Зеленскому ищут замену. Хроника событий на 13:00 17 ноября на сайте Украина.ру
