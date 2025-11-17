https://ukraina.ru/20251117/teplo-dobytoe-muzhestvom-kak-kommunalschiki-dnr-ne-dali-regionu-zamrznut-1071737779.html

Тепло, добытое мужеством: как коммунальщики ДНР не дали региону замёрзнуть

Отопительный сезон в Донбассе начался вовремя, несмотря на нехватку воды, обстрелы и экстремальные условия работы коммунальщиков. При этом запуск отопления в Донецкой Народной Республике прошёл без громких публикаций, хотя именно в этом году он стал одним из самых сложных за всё время.

2025-11-17T13:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101830/99/1018309949_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_0b40c603f4be2cc0d50c6cdb67c909d1.jpg

В условиях водного дефицита, вызванного продолжающимися обстрелами ВСУ, теплоснабжение было подано в учреждения социальной сферы и жилые дома в срок.Подготовка в условиях угрозК отопительному сезону начали готовиться задолго до официального старта 13 октября. Коммунальные службы провели масштабный комплекс работ: проверили и промыли системы, заменили аварийные участки теплотрасс, отремонтировали котельные. В районах, где давление воды недостаточно, были пробурены дополнительные скважины и организован подвоз воды специально для поддержания теплоносителя."В работе уже 1003 котельных, которые стоят на балансе “Донбасстеплоэнерго”. Есть сложности, связанные с подвозом воды, особенно в Макеевке, но мы это прорабатываем, и помощь оказывают регионы-шефы – Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ", – заявил Глава ДНР Денис Пушилин.Люди, которые дарят теплоЗапуск тепла стал возможен прежде всего благодаря сотрудникам коммунальных служб, которые трудятся фактически в условиях боевой зоны. Бригады выезжают на аварии круглосуточно — даже в моменты, когда поблизости фиксируются прилёты.Рабочие рассказывают, что прорывы иногда приходилось устранять по несколько раз за день – трубы вновь повреждались после очередного обстрела. При этом основная задача – не допустить массовых отключений.Руководство "Донбасстеплоэнерго" подчеркивает, что сейчас на сотрудниках предприятия лежит огромная ответственность: они обеспечивают стабильность системы, параллельно помогая смежным службам — например, "Воде Донбасса". Многие работают практически без отдыха, а в ряде случаев вынуждены выполнять земляные работы вручную, если техника не может пройти.Жители подтверждают: тепло естьПо отзывам граждан, тепло действительно поступает. Жительница Донецка Анна Петровна рассказала, что в её квартире в первые сутки батареи не прогрелись из-за воздушной пробки, однако слесарь приехал по вызову быстро и устранил проблему.Сложнее всего ситуация в частном секторе, где отопление автономное и зависит от наличия воды. Местные власти знают об этой проблеме и собирают обращения на сходах с жителями.Обратная связь и контрольДля жалоб и обращений работают горячие линии "Донбасстеплоэнерго", администраций районов, партии "Единая Россия". Те, кто не может дозвониться, могут оставить сообщение в Телеграм-боте Дениса Пушилина, который уже неоднократно доказал свою эффективность.Глава Республики подчёркивает, что власти держат ситуацию под постоянным контролем и призывают жителей сообщать о любых перебоях.Движение вперёдНесмотря на сложности, в ДНР заявляют о планах на модернизацию оборудования, повышении энергоэффективности и обновлении инфраструктуры.Отопительный сезон в Республике в этом году стал проверкой на прочность всей системы коммунального хозяйства. И он был выдержан благодаря людям, которые ежедневно выходят на работу, рискуя, но обеспечивая тепло в домах граждан — и тем самым стабильность Города-Героя и всей Республики.Важные новости к этому часу в материале Против всех. США душат санкциями весь мир, а Зеленскому ищут замену. Хроника событий на 13:00 17 ноября на сайте Украина.ру

