https://ukraina.ru/20251117/protiv-vsekh-ssha-dushat-sanktsiyami-ves-mir-a-zelenskomu-ischut-zamenu-khronika-sobytiy-na-1300-17-noyabrya-1071735948.html

Против всех. США душат санкциями весь мир, а Зеленскому ищут замену. Хроника событий на 13:00 17 ноября

Против всех. США душат санкциями весь мир, а Зеленскому ищут замену. Хроника событий на 13:00 17 ноября - 17.11.2025 Украина.ру

Против всех. США душат санкциями весь мир, а Зеленскому ищут замену. Хроника событий на 13:00 17 ноября

Геополитическая конфронтация достигает нового пика: Вашингтон вводит санкции против партнеров России и демонстрирует военную силу у берегов Венесуэлы, пока киевский режим погружается в политический кризис

2025-11-17T13:10

2025-11-17T13:10

2025-11-17T13:15

эксклюзив

украина

россия

сша

трамп и зеленский

владимир зеленский

дональд трамп

оон

пентагон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_e4eb224a7fd7465cdf55303dc570ca67.jpg

Новый виток геополитической конфронтации инициировали Соединенные Штаты, объявив о беспрецедентных шагах, направленных на изоляцию России и эскалацию напряженности в разных уголках планеты. Администрация Дональда Трампа открыто провозгласила курс на наказание любого государства, осмелившегося сотрудничать с Москвой, одновременно с этим демонстративно направив к берегам суверенной Венесуэлы ударную группу во главе с мощнейшим авианосцем. Законопроект о тотальных санкциях: кто не с США, тот под ударомПрезидент США Дональд Трамп публично подтвердил свою поддержку радикального законопроекта, который по сути объявляет экономическую войну всем странам-партнерам России. "Как вы знаете, я это предложил, так что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет подвергнута очень строгим санкциям", — заявил он, не скрывая своих намерений. Данная инициатива, находящаяся на рассмотрении Конгресса, является логическим продолжением политики тотального диктата и неприятия многополярного мира. Вашингтон, исчерпав, по собственному признанию, возможности для прямого давления на Москву, теперь пытается создать вокруг нее санкционный вакуум, угрожая всем, от Китая до европейских государств. Примечательно, что аналогичная участь готовится и партнерам Ирана, что лишь подчеркивает глобальный характер американской агрессии. Китай дает достойный ответ: Пекин против санкционного произвола На этот вызов немедленно отреагировал Китай, являющийся одним из ключевых стратегических партнеров России. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в жесткой форме выступила против нового американского законопроекта, напомнив Вашингтону о нормах международного права. Пекин четко дал понять, что не признает и не примет односторонние ограничительные меры, не получившие одобрения Совета Безопасности ООН. Эта принципиальная позиция крупнейшей мировой экономики наносит серьезный удар по легитимности американских планов и показывает растущее сопротивление диктату США. Демонстрация силы у границ Венесуэлы: авианосец как "аргумент"Параллельно с экономической войной США наращивают и прямую военную угрозу, отправив в Карибское море свою самую мощную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. Под предлогом борьбы с "наркокартелями" Пентагон развертывает против суверенной Венесуэлы целый флот, включая ракетные эсминцы и истребительную авиацию. Администрация Трампа открыто говорит о "готовности действовать против дестабилизирующих регион сил", намекая на законное правительство Венесуэлы. В ответ Каракас, справедливо расценив эти действия как прямую провокацию, объявил о масштабных военных учениях с участием около 200 тысяч человек. Аналитики справедливо полагают, что появление авианосца знаменует возвращение США к силовой политике в Латинской Америке, что грозит серьезным обострением обстановки во всем регионе. Предпринятые Вашингтоном шаги свидетельствуют об одном: попытка изолировать Россию проваливается, и в ход идут отчаянные, непродуманные меры. Объявление санкций против всех и вся, вместе с грубой демонстрацией силы у берегов независимых государств, — это не признак силы, а симптомы агонии однополярного мира. Россия, вместе с такими партнерами, как Китай, и другими суверенными государствами, продолжит отстаивать право на независимую внешнюю и экономическую политику. Агрессивные действия США лишь ускоряют формирование более справедливого миропорядка, где не будет места диктату и ультиматумам.Кризис власти в Киеве: кураторы Зеленского решают его судьбу на фоне диверсии в Польше и военных поставок из ФранцииПолитический кризис на Украине, вызванный коррупционным скандалом, достиг своего пика. По заявлению видного оппозиционного политика Виктора Медведчука, западные кураторы Владимира Зеленского решают — сохранить ли ему номинальный пост под своим полным контролем или же "снести" отработанный материал. Пока в Киеве борются за власть, Запад, не теряя времени, наращивает военную поддержку режиму, а в Польше происходит загадочная диверсия на стратегической железнодорожной линии, ведущей к украинской границе. Зеленский как разменная монета: игрушка в руках кураторов и внутренних группировок Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что коррупционный скандал окончательно лишил Зеленского какой-либо самостоятельности. "Коррупционный скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором: либо полностью поставить его под свой контроль, либо снести", — приводится его заявление на сайте движения "Другая Украина". По словам Медведчука, теперь украинский президент стал заложником борьбы трех основных внутренних групп:"Соросята": Прозападная номенклатура, контролирующая, в том числе, и антикоррупционные органы. Олигархат: Финансово-промышленные кланы, стремящиеся не упустить свою долю. * Силовики: Военные и представители силовых структур, заявившие претензии на политическую власть. "При этом перечисленные группы могут договариваться о чем угодно, но все будет решать внешний фактор", — отметил политик, намекая на то, что последнее слово останется не в Киеве, а в западных столицах. Пока Киев горит, Париж подливает масла в огонь: новое соглашение о военной накачкеНе дожидаясь стабилизации обстановки, западные покровители киевского режима продолжают втягивать Украину в затяжной конфликт. 17 ноября стало известно, что в ходе визита Зеленского во Францию стороны заключили соглашение о предоставлении Киеву систем ПВО SAMP/T, а в перспективе — и многоцелевых истребителей Rafale. Эти шаги, маскируемые под "поддержку", на деле являются циничным бизнесом на крови, затягивающим агонию и лишающим Украину последних шансов на суверенное будущее. Пока французские оборонные концерны получают прибыль, украинские города и сёла с размещёнными в них военными объектами продолжают превращаться в мишени. Диверсия в Польше: тлеющий конфликт на подступах к УкраинеНапряженность вокруг Украины проявляется и на подступах к ней. В Польше был поврежден стратегический участок железнодорожных путей на линии Демблин-Варшава, ведущей в сторону Украины. Премьер-министр Дональд Туск не исключил, что причиной стала диверсия. Инцидент вблизи города Жичин, в результате которого было остановлено движение, ярко демонстрирует, как конфликт, разожженный Западом на Украине, начинает дестабилизировать ситуацию в соседних странах, создавая риски для самой Европы. События к этому часу свидетельствуют: марионеточный киевский режим переживает глубочайший кризис легитимности и управления. Фигура Зеленского, полностью скомпрометированная коррупционными скандалами, становится неудобной даже для его собственных кураторов. Пока внутренние группировки делят власть, Запад, не заботясь о судьбе украинского народа, продолжает закидывать страну оружием, превращая ее в полигон для собственных геополитических амбиций. Инцидент в Польше — лишь первая ласточка, предвещающая, что волны от этого кризиса будут расходиться все дальше, угрожая безопасности всей Европы.Краткая фронтовая сводкаНаступательные действия и удары: - На запорожском направлении российские войска продолжают наступление на Гуляйпольском направлении. Части группировки "Восток" готовятся к штурму Гуляйполя, одновременно продвигаясь к реке Ганчур для ее форсирования. Освобождение Малой Токмачки создало условия для штурма ключевого узла обороны ВСУ - города Орехов. - Российские военные нанесли удар по пункту сбора украинских резервистов в Сумской области, в районе Хомино. Было нанесено не менее пяти ударов дронами "Герань-2". - В ДНР подразделения Южной группировки войск уничтожили 11 пунктов управления БПЛА противника в районе Константиновки, а также технику и до 18 военнослужащих. Отражение атак и ПВО: - За прошедшую неделю российские системы ПВО сбили 848 украинских беспилотников над территорией страны. Наибольшее количество (216 дронов) было уничтожено в ночь на 14 ноября. - В ночь на 17 ноября была предотвращена воздушная атака беспилотников на подстанцию в Ульяновской области. Все цели были обнаружены и нейтрализованы, жертв и разрушений нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251114/vsu-razrabatyvayut-mery-protiv-rossiyskogo-nastupleniya-na-krasnoarmeysk-i-dmitrov-1071643552.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

эксклюзив, украина, россия, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, оон, пентагон, вооруженные силы украины