Суд признал Володина виновным в ущербе Минобороны РФ
Суд признал Володина виновным в ущербе Минобороны РФ
Суд вынес приговор по громкому делу о расхищении средств Минобороны РФ. Об этом 17 ноября сообщил Следственный комитет РФ
Расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа Следственным комитетом было завершено в июне.
Тогда военными следственными органами СК РФ разоблачили бывшего начальника строительно-монтажного участка 6 филиала "Управления гидротехнического сооружения № 432" ФГУП ""Главное военно-строительное управление №4" Павла Володина. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа .
Следствие установило, что в мае 2017 года в ходе выполнения государственного оборонного заказа с ФГУП "ГВСУ № 4" заключен контракт на сумму свыше 290 млн рублей о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае.
Володин в 2018-2019 годах, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал выполнение работ на объекте. В результате условия многомиллионного контракта были выполнены с существенными нарушениями. Минобороны РФ был причинен ущерб на сумму свыше 250 млн рублей.
"Приговором суда Володину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на 2 года", - сообщили в СК РФ.
Там также отметили, что по приговору в пользу Минобороны РФ суд взыскал с Володина денежные средства в размере свыше 250 млн рублей.
