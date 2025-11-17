Россия не поддастся на тактику США с "заматыванием" переговоров и переигрыванием условий — Кашин - 17.11.2025 Украина.ру
Борьба вокруг урегулирования украинского конфликта продолжается, при этом США пытаются пересматривать промежуточные договоренности, однако Россия ведет себя последовательно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос о том, что означает происходящее в контексте диалога с Вашингтоном, эксперт отметил: "Борьба вокруг политических условий урегулирования украинского кризиса продолжается". Он подтвердил, что ключевые условия России не изменились, но "США, как это часто бывает, пытаются промежуточные договоренности с Россией задним числом пересматривать и выдвигать новые требования".Кашин напомнил о встрече в Анкоридже, где было достигнуто взаимопонимание, но дальше ничего не последовало. "Точнее, последовал частичный отказ назад, а потом снова какие-то шаги по восстановлению диалога", — констатировал он. По его словам, на текущую корректировку американской позиции повлияло резкое ухудшение положения ВСУ на фронте и внутренний кризис на Украине.Говоря о дальнейших перспективах, собеседник Украина.ру заявил: "Полагаю, что на дипломатическом фронте будет продолжаться борьба за выполнение наших требований. Мы не намерены поддаваться на американскую тактику с заматыванием переговоров и переигрыванием уже согласованных условий". Он подчеркнул, что Россия будет настаивать на договоренностях, достигнутых на высшем уровне, и не допустит отхода в невыгодном направлении.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
Борьба вокруг урегулирования украинского конфликта продолжается, при этом США пытаются пересматривать промежуточные договоренности, однако Россия ведет себя последовательно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос о том, что означает происходящее в контексте диалога с Вашингтоном, эксперт отметил: "Борьба вокруг политических условий урегулирования украинского кризиса продолжается". Он подтвердил, что ключевые условия России не изменились, но "США, как это часто бывает, пытаются промежуточные договоренности с Россией задним числом пересматривать и выдвигать новые требования".
Кашин напомнил о встрече в Анкоридже, где было достигнуто взаимопонимание, но дальше ничего не последовало. "Точнее, последовал частичный отказ назад, а потом снова какие-то шаги по восстановлению диалога", — констатировал он.
По его словам, на текущую корректировку американской позиции повлияло резкое ухудшение положения ВСУ на фронте и внутренний кризис на Украине.
Говоря о дальнейших перспективах, собеседник Украина.ру заявил: "Полагаю, что на дипломатическом фронте будет продолжаться борьба за выполнение наших требований. Мы не намерены поддаваться на американскую тактику с заматыванием переговоров и переигрыванием уже согласованных условий".
Он подчеркнул, что Россия будет настаивать на договоренностях, достигнутых на высшем уровне, и не допустит отхода в невыгодном направлении.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
