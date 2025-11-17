https://ukraina.ru/20251117/novoe--eto-khorosho-zabytoe-staroe-leonkov-rasskazal-o-taktike-mototsikletnykh-shturmov-1071610823.html

"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов

Использование мотоциклов подразделениями ВС России является возрождением тактики времен Великой Отечественной войны. Эта тактика значительно повышает мобильность и маневренность пехоты на поле боя. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

Отвечая на вопрос журналиста о том, являются ли мотоциклетные штурмы ноу-хау для успешного преодоления килл-зон на фронте, Леонков заявил: "Мотоциклетные части существовали в Великую Отечественную войну, поэтому новое это хорошо забытое старое".По словам Леонкова, залогом успеха конкретной операции зачастую становится быстрое преодоление расстояния между российскими позициями и позициями противника. "Ранее в штатном расписании мотострелковых частей мотоциклы отсутствовали перед началом СВО, но теперь, скорее всего, они там появятся", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.

