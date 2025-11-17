"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов - 17.11.2025 Украина.ру
"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов
"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов - 17.11.2025 Украина.ру
"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов
Использование мотоциклов подразделениями ВС России является возрождением тактики времен Великой Отечественной войны. Эта тактика значительно повышает мобильность и маневренность пехоты на поле боя. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-11-17T04:10
2025-11-17T04:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058543491_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_0d9ec77ee08605b3e7c1d00da2a64c71.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, являются ли мотоциклетные штурмы ноу-хау для успешного преодоления килл-зон на фронте, Леонков заявил: "Мотоциклетные части существовали в Великую Отечественную войну, поэтому новое это хорошо забытое старое".По словам Леонкова, залогом успеха конкретной операции зачастую становится быстрое преодоление расстояния между российскими позициями и позициями противника. "Ранее в штатном расписании мотострелковых частей мотоциклы отсутствовали перед началом СВО, но теперь, скорее всего, они там появятся", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов

04:10 17.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
- РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Использование мотоциклов подразделениями ВС России является возрождением тактики времен Великой Отечественной войны. Эта тактика значительно повышает мобильность и маневренность пехоты на поле боя. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос журналиста о том, являются ли мотоциклетные штурмы ноу-хау для успешного преодоления килл-зон на фронте, Леонков заявил: "Мотоциклетные части существовали в Великую Отечественную войну, поэтому новое это хорошо забытое старое".

"Мобильность пехоты на мотоциклах в годы Второй мировой войны первыми демонстрировали, конечно, немцы, которую значительную часть пехоты пересадили на различные виды транспорта, — рассказал эксперт. — Механизация повышает маневренность пехоты, а при штурмах ее мобильность".

По словам Леонкова, залогом успеха конкретной операции зачастую становится быстрое преодоление расстояния между российскими позициями и позициями противника.
"Ранее в штатном расписании мотострелковых частей мотоциклы отсутствовали перед началом СВО, но теперь, скорее всего, они там появятся", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.
