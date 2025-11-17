Лавров заявил о нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала - 17.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251117/lavrov-zayavil-o-narusheniyakh-postanovleniy-nyurnbergskogo-tribunala-1071719770.html
Лавров заявил о нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала
Лавров заявил о нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала - 17.11.2025 Украина.ру
Лавров заявил о нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг"
2025-11-17T07:58
2025-11-17T09:34
новости
россия
сергей лавров
армен гаспарян
сс
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061174133_101:0:2936:1595_1920x0_80_0_0_0279b71269608e2348a1fd320b5ce8bd.jpg
Он указал, что особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений.Министр напомнил, что принципы постановления Нюрнбергского трибунала легли в основу современного международного права.Именно Советский Союз был главной движущей силой в вопросе инициирования дискуссий, а затем и создания трибунала, подчеркнул он.Войска СС, СД признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.Подробнее о трибунале - в материале К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061174133_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_161474cae117255e042d72209b3a4a80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей лавров, армен гаспарян, сс, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Сергей Лавров, Армен Гаспарян, СС, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Лавров заявил о нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала

07:58 17.11.2025 (обновлено: 09:34 17.11.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг"
Он указал, что особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений.
"Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС, СД (служба безопасности рейхсфюрера СС - ред.) и прочие были запрещены навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются", - посетовал Лавров.
Министр напомнил, что принципы постановления Нюрнбергского трибунала легли в основу современного международного права.
Именно Советский Союз был главной движущей силой в вопросе инициирования дискуссий, а затем и создания трибунала, подчеркнул он.
Войска СС, СД признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
Подробнее о трибунале - в материале К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСергей ЛавровАрмен ГаспарянССВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Дошкольники-"экстремисты": за что "Миротворец" преследует детей
09:43ВСУ перебрасывают резервы на Сумское направление
09:31Гуляйпольское направление: наступление группировки "Восток" широким фронтом продолжается
09:19Режиссер Кончаловский ответил критикам сериала "Хроники русской революции"
08:57Почти полмиллиона абонентов ДНР остались без света
08:43ВС РФ поразили энергообъекты в Харьковской области
08:25Трамп призвал опубликовать материалы по делу Эпштейна, ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя. Главные новости
08:00Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора"
07:58Лавров заявил о нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала
07:38Атака на подстанцию и не только. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:19ВС РФ бьют по целям в Павлограде
06:40Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США
06:30Выходят на арену силачи… Геополитика больших сущностей
06:25FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации
06:20Крайние хаты горят первыми
06:10Как Зеленский прикрывает друзей-коррупционеров и решает задачи глобалистов. Эксперты недоумевают
06:09Юмор кончился. Шоу Зеленского рушится вместе с его командой
06:00"Еще чуть-чуть и война закончится": эксперт призвал не верить обещаниям Запада о "быстром мире"
05:50"В глухом котле": Алексей Леонков о том, как ВС РФ сжимают кольцо окружения в Купянске
05:45Украина за неделю. Громкое эхо "пленок Миндича"
Лента новостейМолния