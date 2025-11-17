https://ukraina.ru/20251117/lavrov-zayavil-o-narusheniyakh-postanovleniy-nyurnbergskogo-tribunala-1071719770.html

Лавров заявил о нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала

Постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг"

Он указал, что особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений.Министр напомнил, что принципы постановления Нюрнбергского трибунала легли в основу современного международного права.Именно Советский Союз был главной движущей силой в вопросе инициирования дискуссий, а затем и создания трибунала, подчеркнул он.Войска СС, СД признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.Подробнее о трибунале - в материале К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян на сайте Украина.ру.

