Лавров заявил о нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала
07:58 17.11.2025 (обновлено: 09:34 17.11.2025)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг"
Он указал, что особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений.
"Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС, СД (служба безопасности рейхсфюрера СС - ред.) и прочие были запрещены навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются", - посетовал Лавров.
Министр напомнил, что принципы постановления Нюрнбергского трибунала легли в основу современного международного права.
Именно Советский Союз был главной движущей силой в вопросе инициирования дискуссий, а затем и создания трибунала, подчеркнул он.
Войска СС, СД признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
Подробнее о трибунале - в материале К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян на сайте Украина.ру.
Подписывайся на