Крайние хаты горят первыми

Во время недавнего визита в Минск меня поразило одно обстоятельство: братская Белоруссия стала домом для многих граждан из, как теперь говорят, стран Балтии.

Эти люди, русские по культуре и языку, и не всегда этнические русские – среди них есть и литовцы и латыши – не нашли возможности противостоять русофобской политике в своих странах. Рано или поздно им бы пришлось предстать перед "европейским законом" прибалтийского разлива. Выбор был невелик: либо отказаться от своих убеждений, либо покинуть родину. Разговаривая с Юрием Петропавловским, бывшим рижанином, преуспевающим журналистом и адвокатом, я не удержался от простого вопроса: что заставило успешного гражданина Латвии оставить все достигнутое и уехать? И вот, что он мне рассказалЮрий ПетропавловскийБлизкие мне люди частенько меня спрашивают, что это я на старости лет вдруг расхрабрился. Супротив власти вдруг попёр. Мнение иметь смею и не боюсь этим мнением делиться везде, где могу.Всё просто. Однажды ранним февральским утром 2022-го года я вдруг посмотрел на себя в зеркало — и меня стошнило. Мне стало до омерзения противно от своей "мудрой" позиции молчаливого непротивления "как бы чего не вышло". Совершенно неожиданно я вдруг понял: я устал бояться. Устал ощущать себя быдлом, которому легче промолчать, чем что-то сказать или сделать. С этого всё и началось...Справедливости ради надо сказать, что моё прозрение произошло без всякой связи с событиями, начавшимися 24 февраля, а несколькими неделями раньше. А эти самые события лишь укрепили меня в правильности принятого решения.Возможно, историческая память и кровь предков двух великих отмеченных Богом избранных народов, периодически вызывающих неукротимое стремление древних и современных фашистов, как бы их ни называли, "окончательно решить наш вопрос", не дают мне сегодня заткнуться и тихонечко "уехать с ярмарки", как говорил незабвенный Никита Сергеевич Хрущёв.Я никогда не предам память своих предков!Я слишком хорошо помню рассказы родителей, немногих уцелевших после Войны и Катастрофы дядюшек и тётушек и рассказы дедушки и бабушки по маминой линии, с которыми мне удалось ненадолго пересечься в этой жизни.Поэтому мои жизненные принципы сформированы не только по учебникам истории, которую, как известно, пишут победители. И которая во все века была и будет циничной ложью, узаконенной на какое-то время. Иногда, как нынешняя "новая европейская история" западной цивилизадницы — на очень недолгое время.В сегодняшнем дне я слишком хорошо вижу очень много общих черт с событиями страшных прошлых лет и слишком хорошо понимаю, к чему всё неизбежно идёт. И, судя по всему, придёт очень скоро.Очень долго после уничтожения моей страны я был принципиально аполитичен и с разной степенью успешности занимался только построением социализма в отдельно взятой семье. Эх, к моим бы сегодняшним мозгам, да силёнки тех лет. Глядишь, и было бы сейчас что-то иначе.Очень уж мне не хотелось думать о смысле фразы, которую я частенько повторяю в последнее время: "Крайние хаты горят первыми". Но и терять было что, да и страшновато, если честно, на рожон лезть.Ночной дозорИ припёрся я на этой волне в Ночной дозор. Мы охраняли памятник Освободителям Риги от вандалов. Я встретил десятки людей, которые испытали то же самое. Молодые, смелые, честные. Намного моложе меня, но при этом по интеллекту — на голову выше среднего обывателя. Общения на таком высоком уровне у меня не было десятки лет. Я благодарен судьбе и горд, что на своём закате узнал всех этих неравнодушных, незаурядных, безусловно, порядочных людей. И горько осознавать, что сегодня многих из них латвийская власть объявила "врагами государства" и безжалостно преследует.Именно тогда друзья, родные и близкие начали меня шпынять. Лейтмотив: "Тебе, старому козлу, больше всех надо, что ли?" В общем-то, я и сам об этом задумывался, если честно.А потом вдруг окончательно понял, что всё делаю правильно.Вахты были не только частыми — иногда до пяти ночей в неделю, а в нормальном режиме не менее трёх — но и трудными. Погода в том году нас не баловала. Снегопады, метели и холодрыга сменялись ураганами и проливными ливнями. Мы кряхтели, но справлялись.Мои посты в ФБ — своеобразные отчёты о вахтах, сопровождавшиеся приглашениями присоединиться к Дозору, набирали десятки и сотни реакций. Личный рекорд — публикация, набравшая около тысячи реакций — "лайков" и комментариев.Призыв тоже не остался без внимания. Из всех упомянутых мной единомышленников в соц.сетях, не говоря уж о сотнях тысяч людей, ежегодно приходивших к Памятнику 9 мая, пока страна окончательно не покоричневела, откликнулось два(!!!) человека. Один остался, второй покрутился треть вахты и ушёл домой. Холодно было.И тогда появилось оно: очень чёткое понимание своей роли во всех этих процессах, выраженное известной фразой "Никто кроме нас". Я ни в коей мере не претендую на лавры десантников, не пытаюсь присвоить их девиз и сравнивать свои малозначимые усилия с их подвигами.Скорее уж, если я перешёл на цитаты, здесь более уместны строки из бессмертной "Баллады о детстве" Владимира Семёновича Высоцкого: "И как малая фронту подмога — мой песок и дырявый кувшин..."А потом случилось то, что случилось. Смысл Дозора пропал из-за варварского уничтожения озабоченными властями предмета защиты и нескрываемого стремления вытравить память, уничтожить нашу честь и нашу совесть, а заодно и нас самих.Вполне законопослушные поначалу вахты вдруг превратились в государственные преступления со всеми вытекающими из этого последствиями. Арестами, уголовными процессами по надуманным обвинениям, не имеющим под собой никаких оснований и не подтверждённым никакими доказательствами.Но ощущение, о котором я говорил выше, осталось. Умение благоразумно заткнуться и молчать не вернулось. Состояние хоть минимального, но самоуважения понравилось мне намного больше, чем состояние стыда при виде собственной сытой физиономии.Два берегаЯ прекрасно понимаю, что "мой дырявый кувшин" в форме не самых выдающихся публикаций, который видит далеко не миллионная аудитория, не заставит образумиться почитывающий меня десяток-другой фашистов и не сделает никого из "наших" ещё более "нашими". И уж никак не изменит ситуацию в стране, с упоением занимающейся самоуничтожением себя самой, а заодно всего, что свято для меня и моего народа.Но немалое количество людей ещё не определилось со своим местом и позицией. Неопределившихся всегда большинство. Так уж мы, люди, устроены.Если хоть один человек, прочитавший мои тексты, перестанет ощущать себя быдлом, как это было со мной, — всё, что я делаю, пишу и говорю, уже не зря. Это с позиции "ЗДЕСЬ".Так уж получилось, что мне довелось дважды пережить клиническую смерть, и я не понаслышке знаю, что есть жизнь и ТАМ. Сам видел.Не знаю, доведётся ли мне встретиться с кем-нибудь из ушедших близких. Так далеко я там не забирался. Я не уверен, что мне придётся объяснять моим дедам и родителям, как так получилось, что я профукал и отдал на растерзание фашистам всё, что нельзя было вот отдавать ни в коем случае. И при этом даже не попытался хоть что-нибудь сделать.А если всё же придётся? Не знаю, сохранится ли там способность краснеть, но очень уж не хочется. Вот и пытаюсь подстраховаться от конфузии. Делаю, что могу и как могу.С религией у меня отношения непростые. В Высший суд я не очень верю, но в том, что какой-то "баланс" "плюсиков" и "минусов" по итогам земной жизни будет как-то подводиться, я не сомневаюсь.Отмолить безумное количество "косяков", которые я притащу с собой отсюда, надежды нет. Это всё "минусы". Так, может, пока ещё есть время, стоит попробовать заработать и пару-тройку "плюсиков", кроме относительно чистой совести перед памятью предков?То, что сегодняшнее противостояние — это Вселенская война Света и Тьмы, возможно, даже их последний и решающий бой, у меня нет никаких сомнений. Надеюсь, что безоговорочное, без колебаний и раздумий принятие в этой Битве стороны Света тоже может оказаться "плюсиком", который будет засчитан.Во всём этом нет никакой мистики. Рано или поздно нечто подобное должно приходить в голову каждому, кто ей не только ест. Пришло и мне.А при достижении определённого возраста эти соображения вдруг становятся гораздо выше и важнее всех земных опасений и страхов.Вниманию обитателей хат, которые с краюИ сегодня я снова вижу слишком много общего с прошлыми страшными годами. Слишком ясно понимаю, к чему всё идёт. И понимаю: отсидеться не получится. Крайние хаты горят первыми.Это обращение к тем, кто живёт в Европе. К латвийцам. К тем, кто думает, что его это не коснётся.Вы заметили, что в последнее время вашего молчания уже недостаточно для того, чтобы считаться лояльным по отношению к захватившему власть в стране антинародному режиму?Нашим убогим слугам не нашего народа уже маловато вашего молчаливого непротивления их бесчинствам.По методикам своих идеологических предшественников и вдохновителей они хотят "повязать вас кровью" и отрезать "все пути к отступлению".Вы и ваши дети уже обязаны публично и однозначно обозначить свою позицию. И беда на ваши головы, если она не совпадёт с официальной.Вас заставляют письменно "ПРАВИЛЬНО" ответить на провокационные вопросы многочисленных анкет о политической ситуации в стране и в мире, поддержать национальные политические репрессии и преследования... не просто присутствовать при расстреле "неблагонадёжных", а самим давить на гашетку... Извините. Увлёкся. Этого сегодня ещё нет, но при таких темпах развития событий скоро будет.В общем, всем тем, кто живёт на "благословенном Западе", не только в Прибалтике, стоит задуматься.Даже ЗДЕСЬ привычно молчать и прятать головы в песок уже не получается. А что вы будете делать ТАМ?!О том, как за подобные взгляды на Украине преследуют и сажают в тюрьму - в статье Павла Волкова "По доносу, как в 42 году. В Киеве приговорили внука расстрелянного нацистами советского партизана"

