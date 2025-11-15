https://ukraina.ru/20251115/po-donosu-kak-v-42-godu-v-kieve-prigovorili-vnuka-rasstrelyannogo-natsistami-sovetskogo-partizana--1071546889.html

По доносу, как в 42 году. В Киеве приговорили внука расстрелянного нацистами советского партизана

25 октября 2025 38-летний ведущий инженер киевского авиазавода "Антонов" Георгий Кудря был этапирован из Киевского СИЗО №13 в исправительную колонию №122 в Пятихатках Днепропетровской области

Георгий - внук легендарного подпольщика, Героя Советского Союза Ивана Кудри, расстрелянного нацистами в 1942 во время оккупации Киева. В 1963 году именем Ивана Кудри названа улица в Киеве, но в 2019-м она, по инициативе президента Петра Порошенко*, была переименована в улицу Джона Маккейна — американского неоконсервативного сенатора, который выступал на Майдане, требовал от Обамы предоставить Украине летальное оружие для подавления восстания на Донбассе, поддерживал боевиков в Сирии и выдвигал Ющенко и Саакашвили на Нобелевскую премию мира.31 мая 2022 СБУ сообщила, что Георгий Кудря арестован контрразведкой СБУ при содействии секьюрити "Укроборонпрома" (государственного концерна, в состав которого входит "Антонов"). Георгий работал инженером-технологом на ГП "Антонов", играл в созданном на предприятии ансамбле.Прокуратура обвинила его в "отрицании, оправдании российской агрессии, глорификации её участников" (статья 436-2 УК Украины) за то, что он "перекладывал вину за начало войны на украинскую власть, НАТО и ЕС". Не публично — в личной переписке в мессенджере Telegram со своими знакомыми и коллегами.В декабре 2022 года начался судебный процесс.На суде свидетели, коллеги обвиняемого, сообщили, что "у Георгия Кудри всегда были пророссийские настроения и он поддерживал так называемые ЛДНР", что, по его словам, "Россия была вынуждена начать войну, чтобы не допустить расширения НАТО", что он утверждал: "Война случилась потому, что Украина не хотела диалога с Российской Федерацией и властями Луганской и Донецкой Народных Республик", что "Украина в 2014 году направила армию против народа, а Путин восемь лет ждал и лишь потом был вынужден начать войну". Они рассказали, что Кудря "высказывал сомнения относительно военных преступлений России в Буче", а "информацию он черпал из телеграм-каналов бывших выходцев с Украины Юрия Подоляки и Анатолия Шария".Приведенные в качестве доказательств фразы из переписки Георгия с коллегами дословно звучали так:"Направили армию против собственного народа, развязали войну и даже не думали ее заканчивать. Ну, хотели войны? Будет теперь вам война. Только теперь настоящая"."Путин, если коротко, восемь лет пытался заставить Украину успокоиться, прекратить убивать собственное население на Донбассе – они плевать хотели, причем демонстративно".Даж, если оставить без внимания моральный аспект проблемы, а также Конституцию Украины и международные конвенции, которые защищают право на свободное выражение взглядов и мнений, идущих вразрез с позицией властей, а рассматривать только ст. 436-2 УК Украины, то смысл обвинения все равно непонятен. По первой части этой статьи должны судить тех, кто отрицал "российскую агрессию", по всей видимости, на словах, лично, без использования медийных средств. Она предполагает исправительные работы или пробацию. Но Кудре дали часть вторую, причем по максимуму и с конфискацией. Вторая часть статьи предполагает "изготовление и распространение материалов". Следствие считает, что личная переписка в мессенджере — это "изготовление и распространение", но так не может быть. Личная переписка — это вариант личного общения тет-а-тет, то же самое, что беседа. Например, если разговор по телефону "изготовлением и распространением" не является, то почему им является отправка сообщения? Если бы это сообщение было выложено в виде поста в соцсети — другое дело, но не в частной, недоступной широкому кругу лиц переписке.Подобная проблема возникает в делах, где люди в соцсети "Одноклассники" ставят значок "лайк" понравившемуся сообщению, а алгоритмы "Одноклассников" автоматически публикуют это сообщение в ленте поставившего "лайк". Украинские же суды интерпретируют выражение человеком мнения (в виде оценки "лайком") касательно того или иного сообщения как "изготовление и распространение", что не имеет отношения к реальности. По сути, СБУ ищет любую возможность дать человеку с оппозиционными взглядами как можно больший срок, а суды идут на поводу у СБУ. Как на днях написал колумнист The Spectator Оуэн Мэтьюз, "СБУ лояльна Зеленскому и обладает значительной внутренней властью благодаря своему контролю над судебной системой и тюрьмами".Возвращаясь к делу Кудри, даже если смотреть на него сугубо формально, суд мог бы переквалифицировать его на первую часть статьи и не отправлять Георгия в тюрьму вообще или, в крайнем случае, учитывая признание и раскаяние, дать пять лет с отсрочкой на два или три года, т.е. условный срок. Ведь даже согласно нынешним крайне репрессивным законам Украины, ничего особо страшного Кудря не сделал. Но нет, суд дал ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Всего-то за несколько сообщений коллегам с анализом военно-политической ситуации и без каких-либо призывов.В апелляции приговор устоял. 22 октября 2025 года Георгия Кудрю по этапу увезли из киевского Лукьяновского СИЗО в Пятихатскую исправительную колонию № 122 в Днепропетровской области. Это специальное место для содержания политических заключенных после того, как расформировали и перевели подальше от линии фронта 101-ю зону для "политических" в Запорожской области."Вы просто не представляете через что прошёл антифашист Георгий Кудря в украинской тюрьме, — говорит сидевший некоторое время с ним в одной камере политзаключенный Александр Кононович. — Это были пытки, избиения, угрозы, его не раз бросали в камеры к откровенным убийцам и нацистам, поверьте, это были зверские пыточные".Друзья и родственники Георгия сообщили, что уголовное дело было открыто в результате доноса коллеги — Сергея Зозовского, который 12 лет работал с Кудрей в одном кабинете и с которым они неоднократно отмечали все праздники и дни рождения. Он же выступил в роли свидетеля обвинения в суде, рассказывая о "пророссийских настроениях" Кудри.Удивительно, как история повторяется в виде фарса. Ведь на деда Георгия, партизана Ивана Кудрю, также донесли фашистам его коллеги — члены возглавляемой им подпольной группы Иван Петручик и Николай Шилов.После 2014 года одним из механизмов контроля спецслужб над мнениями граждан стало широко практикуемое, поощряемое государством и все больше превращающееся в общественную норму доносительство. Многие наверняка помнят биллборды с призывами сдать "колорада" в СБУ за вознаграждение. В 2022 году украинский портал государственных услуг "Дия" призвал граждан присылать в чат-бот "єВорог" (есть враг) координаты местонахождения, а также фото и видео "изменников". Фото и видео рекомендовали делать тайно."Дия" разместила примеры того, в каких случаях нужно писать донос — если гражданин сотрудничает с российской администрацией, раздает гуманитарную помощь, предоставленную россиянами, говорит, что "Зеленский нас бросил" и "Украина уже не вернётся". "Дия" утверждает, что только в первые 5 часов работы чат-бота получила 700 доносов. Писать их можно и прямо в тг-канал СБУ.По такому доносу, например, была арестована судья Светлана Федорец. Точно так же, как и Кудрю, за телефонный разговор с коллегой про улучшение качества жизни в Крыму при российской власти, который ее и сдал. А совсем недавно, в конце октября 2025 года, по доносу сотрудников мобильного оператора "Водафон", к 3 годам тюрьмы за нарушение ст. 436-2 приговорён житель Южного в Одесской области. Он позвонил в колл-центр "Водафона" с жалобой на поступающие к нему многочисленные СМС с призывами "донатить на ВСУ" и мобилизоваться в армию. Подобные сообщения получают сейчас практически все жители Украины. В судебном решении указано, что подсудимый "пророссийски настроен, активно выражал [во время звонка] свою антиукраинскую позицию, оправдывая вооруженную агрессию РФ".С марта 2022 года, когда была введена ст. 436-2 УК Украины, по ней открыто почти 4,5 тысяч уголовных дел и вынесено более 1,5 тысяч приговоров.* внесен в перечень террористов и экстремистовКак работает система доносов на примере дела полицейского из Харьковской области Вячеслава Артюхова "Ненависть законами не поборешь. Хочешь избавиться от соседа – просто объяви его "пророссийским".

2025

