https://ukraina.ru/20251117/delo-idet-k-razvyazke-kiselev-o-perspektivakh-rezhima-zelenskogo-1071730232.html

Дело идет к развязке. Киселев о перспективах режима Зеленского

Дело идет к развязке. Киселев о перспективах режима Зеленского - 17.11.2025 Украина.ру

Дело идет к развязке. Киселев о перспективах режима Зеленского

Коррупционный скандал с участием приближенных к Владимиру Зеленскому лиц накладывается на тяжелую ситуацию на фронте, что ставит под сомнение дальнейшие перспективы Украины. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-11-17T11:45

2025-11-17T11:45

2025-11-17T13:39

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

киселев

тимур миндич

набу

фбр

киевский режим

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Три фактора про УкраинуЕсли оценивать положение Украины, на Украине и вокруг Украины, а вокруг – это уже даже не регион, а чуть ли не весь земной шар, то важно принять во внимание сочетание трех факторов, рассказал Киселев.Первый – котлы окружения на линии фронта, бедственное, прямо-таки отчаянное положение там ВСУ.Второй – российские воздушные ракетно-дроновые удары по украинской энергетике, которые лишают бандеровцев тепла, света, производства, и самой возможности восстанавливать свою живучесть, подпитывать фронт.И вот добавляется третий фактор – колоссальный коррупционный скандал в самых верхних эшелонах нынешней украинской власти.Иметь дело с Зеленским и его окружением и раньше было токсичным, а сейчас даже просто пожать ему руку для лидера любой страны мира равносильно политическому самоубийству.Кто прикрыл МиндичаНа фоне военного неуспеха ВСУ, страданий для уставших от лишений людей, Национальное антикоррупционное бюро Украины находит и предъявляет публике свежеотпечатанные доллары США прямо в банковских пластиковых упаковках – кубиками со штрихкодовой маркировкой американских банков, предназначенной для внутриамериканского финансового рынка.Не умудрились даже содрать, отметил Киселев. Общая сумма – 4 млн. Деньги были обнаружены в ходе обысков в офисе ближайшего друга Владимира Зеленского Тимура Миндича.За несколько часов до обыска Миндич сбежал в Израиль. Уехал из Киева легально. Мужчин его возраста не очень выпускают за границу, но как у отца троих несовершеннолетних детей ограничений у Миндича нет, рассказал ведущий."Если же прикинуть, кто мог Миндича предупредить, и кто вообще мог владеть столь деликатной информацией, то скорее всего – это сам Зеленский и прикрыл своего дружка. А заодно себя, ведь Миндича все единодушно называют "кошельком" Зеленского. Если Миндича взять и слегка за что-то защемить, то пойдет на сотрудничество со следствием однозначно", - полагает Киселев.В агентов Кремля никто не поверилПо его словам, информацию общественности о своем расследовании дает Национальное антикоррупционное бюро Украины – НАБУ, которое по факту – как бы там формально не числилось в Киеве, а структурно является филиалом Федерального бюро расследований США.Ни Верховная Рада, ни кабинет министров и даже СБУ не управляют этим органом, не имеют на него никакого влияния. НАБУ Украине как государству не подотчетно, не обязано раскрывать свои планы и действия. У НАБУ свой штат сотрудников, своя кадровая политика, а полномочия в стране безграничны. Ни у кого, даже у первых лиц киевской власти, нет иммунитета перед этой силовой структурой.Киселев напомнил летний эпизод, когда по инициативе Зеленского парламент принял закон о переподчинении НАБУ украинской прокуратуре, после чего и Европа, и Америка резко одернули Киев, потребовав оставить все, как есть.Зеленский тогда хотел отмазать своего протеже в правительстве – вице-премьера Алексея Чернышова, к которому как раз явились с ордером на арест детективы НАБУ. Не получилось. Предлогом для того, чтобы переподчинить НАБУ себе, Зеленский тогда сделал собственное заявление о том, что в НАБУ просочились агенты Кремля. Никто не поверил.Как США управляют украинскими антикоррупционерамиНАБУ сохранило-таки свой независимый от Украины статус. В таком виде Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году при президенте Петре Порошенко*."С одной стороны, это был очередной шаг по утрате Украиной суверенитета. Из того же ряда, что и управление Службой безопасности Украины со стороны ЦРУ. В здании СБУ на улице Владимирской в центре Киева ЦРУ был отведен целый этаж. А тут прям отдельная независимая силовая структура в иностранном подчинении. Но черт с ним, с суверенитетом, в личных интересах для Порошенко было важно демонстрировать американцам безграничную лояльность и даже, если хотите, общенациональную жертвенность", - рассказал Киселев.НАБУ напрямую управляется ФБР США. Так и есть. Технически это делает американский куратор, который работает в киевском офисе НАБУ на постоянной основе. Обычно хорошо информированное украинское издание "Зеркало недели" сообщает, что у представителя ФБР в НАБУ есть свой кабинет, где он трудится на постоянной основе. Сотрудник меняется по принципу ротации каждые четыре-шесть месяцев.Ведущий рассказал, что американский координатор или куратор, как угодно, активно участвует во всех расследованиях, особенно в громких антикоррупционных делах. Такой порядок предусмотрен межведомственным меморандумом, подписанным при создании антикоррупционного органа в 2015 году.Прибыл ревизорИ вот 12 ноября "Зеркало недели" сообщает: "В Национальном антикоррупционном бюро Украины вчера состоялась встреча детективов с новым офицером ФБР, который координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ, но в этот раз встреча касалась именно дела Тимура Миндича – фигуранта операции "Мидас"."То есть прибыл ревизор. Поскольку коррупционный скандал впрямую бросает тень на первое лицо украинского государства, то это – политика. Если так, то у вновь прибывшего в Киев представителя ФБР – политическая миссия. Политическую миссию может поручить представителю ФБР лишь политическое руководство США. Политическое руководство США – это Дональд Трамп. Мы ничего не утверждаем, но логика приводит именно к этому выводу", - сказал Киселев.Да и можно себе представить, продолжил он, сколь отвратительно Трампу то, что миллионы долларов с маркировкой Федерального резервного банка США оказываются в сейфах украинских коррупционеров. Здесь уж впору заботиться и о своей репутации. Ну не покрывать же.И еще. Как говорится, есть вещи поважнее денег. Для Трампа важно управлять ситуацией. Зеленский же что-то президенту США наобещал, предположил Киселев. И как это принято на Украине сегодня – слова не сдержал. Ну а Трамп не любит быть обманутым. Да и исторически любить Зеленского ему не за что. Ведь расследования против него самого в том, чего и не было вовсе, во многом были организованы с помощью Украины Зеленского.А что с Европой?Но это – про Соединенные Штаты. А что миллионы неучтенных долларов означают для Европы? Да еще хуже, считает Киселев."Европа-то с потрохами заложилась на защиту Зеленского и бандеровского режима. Прямо-таки слилась с ним теснее некуда. Одни антироссийские санкции чего стоят – утопили экономику Евросоюза. Сами себя Россией испугали и всерьез стали готовиться к войне. Народ там затягивает пояса, чтобы оплатить несметные суммы, что выклянчивает Зеленский, а потом в Киеве находят миллионы украденных соратниками Зеленского наличных. В Европе правительства из-за Украины падали. Вот на днях экс-канцлер Германии Олаф Шольц признал, что его кабинет рухнул именно из-за Украины. Британские премьеры горели на Зеленском один за одним. Президент Франции Эммануэль Макрон спалился на своем киевском дружке – рейтинг одобрения 11%", - рассказал ведущий.Да бог с ними, со всеми тамошними политиками. Европу втравили в очень плохую историю, вылезать из нее неизвестно как. Сами уйдут, их и не вспомнит никто, а европейцам-то жить дальше. Вот, например, кто сейчас думает о бывшем шефе европейской дипломатии Жозепе Борреле? Да никто. Как смыло его. А навредил ведь много, констатировал Киселев.Впрочем, вернемся к настоящему. Сейчас вот в Европе встает вопрос, кому именно попадут деньги, если их опять выделять Киеву? Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил яснее ясного: "Золотая иллюзия Украины рушится", Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле уходят их деньги.*Входит в состав объединения, внесенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как данный коррупционный скандал скажется на украинской экономике - в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "пленки Миндича".

https://ukraina.ru/20250730/voyna-zelenskogo-s-nabu-kto-na-samom-dele-za-etim-stoit-i-kak-byla-vystroena-korruptsionnaya-skhema-1066173978.html

украина

сша

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, киселев, тимур миндич, набу, фбр, киевский режим, киев, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, котел, окружение всу, коррупция, дональд трамп, петр порошенко, цру, сбу, европа, ес, эммануэль макрон, олаф шольц, виктор орбан, украина ру новости сегодня, украина.ру, украина.ру