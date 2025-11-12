https://ukraina.ru/20251112/ekonomika-ukrainy-i-voyna-energeticheskaya-katastrofa-gruz-3000-i-plnki-mindicha-1071455223.html

Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "плёнки Миндича"

Главной темой минувшей недели стала ситуация в энергетике. На фоне длительных отключений электроэнергии разворачивается главный коррупционный скандал последних лет, вызванный публикацией деталей расследования НАБУ в отношении Тимура Миндича, а также прочих украинских чиновников, "кормившихся" с энергетики.

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Катастрофа в энергетикеМинувшая неделя прошла под знаком серьёзных ударов по украинской энергосистеме, которые, в силу накопительного эффекта, обернулись длительными отключениями электроэнергии.В частности, 10 ноября в большинстве областей Украины применялись от 2 до 4 очередей отключения электроэнергии (одна очередь — 4 часа). Проще говоря, в среднем света не было от 8 до 16 часов. В Киеве в среднем нет электроэнергии по 14-16 часов, а в Полтаве, например, 9 ноября света не было 20,5 часов, что позволяет говорить о графике включений электроэнергии, а не их отключений. И это ещё на Украину не пришла зима — морозов не было.У промышленных потребителей ситуация не легче: Ferrexpo — ключевой производитель железорудного сырья и поставщик окатышей в Европу — остановил Полтавский и Еристовский ГОКи в Полтавской области из-за повреждения электроэнергии инфраструктуры в Комсомольске (Горишние Плавни) Полтавской области.У столь длительных отключений несколько причин.Во-первых, с 2022 года полностью иссяк двойной запас прочности по генерации — из неповреждённых электростанций остались АЭС и отдельные ГЭС с мелкими СЭС и ВЭС. Центрэнерго (государственный оператор ТЭС) вновь — спустя полтора года — заявила об отсутствии у них работающих станций и выработки электроэнергии, добавив, что годовой труд электромонтажников пошёл насмарку. Киевская власть (а её слова нужно делить надвое) оценивает потери генерации от недавних ударов в 1 ГВт мощности (в 2024 году потребность Украины оценивалась в 14–15 ГВт).Во-вторых, с 2022 года иссяк запас прочности по электросетевому хозяйству, а с недавних пор под удары стали попадать и трансформаторы сверхвысокого класса напряжения на 330 кВ. Последние являются важным звеном энергосистемы так как обеспечивают понижение напряжения с трансформаторов на 750 кВ — этот класс напряжения является становым хребтом украинской энергосистемы, связывающим АЭС — и питают особо крупных потребителей (областные центры). Впрочем, досталось не только крупным подстанциям, но даже объектам на 110 кВ (районный и межрайонный масштаб), о которых с начала СВО никто не вспоминал.В общем, запаса прочности у украинской энергосистемы нет, накопленный ущерб игнорировать невозможно, на восстановление (если не будет новых ударов) уйдут недели, а жить на перетоках электроэнергии слишком дорого. Главным индикатором наметившегося прогресса в восстановлении будет сокращение продолжительности отключения электроэнергии, особенно аварийных.Прогнозировать что-либо в текущих условиях является крайне неблагодарным делом, однако автор всё же рискнёт.Украинскую энергосистему и граждан Украины перестали жалеть, поэтому будет выбито всё, что можно выбить, а объекты, которые нельзя поразить (АЭС), принудят сократить выработку электроэнергии, "разгрузив" их через удары по необходимым электроподстанциям (нет потребления — нет производства). К слову, 10 ноября МАГАТЭ сообщило о сокращении выработки электроэнергии на Ровенской и Хмельницкой АЭС.Задача состоит не только в ослаблении экономики Украины и повышении стоимости её содержания для ЕС, но и на ускорение процессов распада в украинском обществе.Города без электроэнергии являются непригодными для жизни. В особой зоне — жители негазифицированных многоэтажек-человейников, где отсутствие электроэнергии означает полную непригодность квартир для проживания. Но даже в хрущёвках на 5-х этажах без работающих насосов подкачки давление воды в системе холодного водоснабжения (централизованного горячего в таких домах нет) не позволяет комфортно пользоваться водой. Насколько городские власти подготовили объекты критической инфраструктуры к отсутствию централизованного энергоснабжения (установили генераторы) — вопрос открытый.В любом случае, полноценный доступ к коммунальным благам становится роскошью. А это означает запуск процесса ускоренной трансформации украинского общества.Гражданам придётся больше общаться друг с другом, учиться взаимодействовать с соседями — начнётся децифровизация общества. Придётся либо выживать в одиночку, либо преодолевать хатаскрайничество и аномию.Одновременно с этим вырастет и без того запредельный уровень недоверия к властям. На фоне общего непонимания горожанами того, как устроена коммунальная инфраструктура, будет крепнуть уверенность в том, что отсутствие электроэнергии является следствием заговора властей для максимизации прибыли от экспорта электроэнергии в Евросоюз. А этот экспорт неизбежно будет (равно как и разные условия подачи электроэнергии в Западной и Восточной Украине) — без этого балансировать энергосистему будет очень сложно.Погружение городов во тьму сделает опасным пребывание на улице не только для мужчин, которых ловят сотрудники ТЦК как по форме, так и в штатском (включая парамилитарные структуры из числа криминалитета), но и для тех, кто не подлежит призыву. Отсутствие наружного освещения усугубляет криминогенную обстановку.В общем, длительная жизнь без света сильно изменит Украину и её общество. Естественно, описанные автором перемены неполны, а само представление о них весьма поверхностно — никто подобных "экспериментов" в новейшее время не ставил (а опыт газовой блокады Приднестровья для Украины не слишком показателен).Перемены в обществе носят пока умозрительный характер, тогда как власть уже меняется.Плёнки МиндичаНе сумев взять под контроль "антикоррупционные" органы (НАБУ и САП) и позорно откатив изменения в законодательство, Зеленский проявил слабость. Однако НАБУ и курирующие его европейцы сразу удар по Зеленскому не нанесли, выждав подходящий момент.Вот этот момент — отключения электроэнергии — наступил. 10 ноября НАБУ провело обыски у "кошелька" Зеленского — Тимура Миндича. Среди упоминающихся в "плёнках" чиновников — бывший замминистра энергетики Герман Галущенко, советник бывшего Галущенко Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, член Нацкомиссии по тарифам Сергей Пушкарь и четверо "сотрудников" бэк-офиса по легализации средств. Миндич и многие другие фигуранты "плёнок Миндича" уже успели выехать за пределы Украины.Следственные мероприятия проходили по делам о разворовывании средств при строительстве защитных сооружений для объектов электроэнергетики, а также по разворовыванию денег через механизм "шлагбаум" (откаты в 10-15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей или лишения права быть поставщиком).К слову, теперь — на фоне расследования НАБУ — понятна причина быстрого и незаметного ухода с поста бывшего глава "Энергоатома" Петра Котина. Он покинул пост главы компании 20 августа, а уже 23 августа пересёк украино-польскую границу. Сам Котин упоминается в свежих "плёнках Миндича". Вот только будет ли он в итоге привлечён к ответственности с учётом пребывания за границей и медийных услуг, оказанных Holtec, Rolls-Royсe, Westinghouseе — вопрос, на который нет ответа.В том, что приближённые к Зеленскому воровали средства, выделенные на любые стройки, можно не сомневаться, однако куда важнее то, чем закончится разгоревшийся в СМИ скандал. Либо Зеленский дочистит своих противников, включая НАБУ, либо противники Зеленского серьёзно ослабят его, ударив по окружению. В вариант с "зачисткой" НАБУ верится крайне слабо — в куда более благоприятных условиях Зеленский с задачей не справился, а за "антикоррупционеров" непременно "впишется" Евросоюз. Тем более, что киевской власти неоткуда брать деньги кроме как из Европы, а там до сих пор нет консенсуса по схеме финансирования Украины на следующий год. Поэтому шансы на ослабление Зеленского весьма высоки.Груз-3000Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что с 1 декабря начнёт работу программа УЗ-3000 (расстояние от Ужгорода до Запорожья и обратно), которая позволит гражданам Украины из прифронтовых территорий в низкий сезон (январь-февраль и октябрь-ноябрь) бесплатно путешествовать по железной дороге на общее расстояние до 3 тыс. км.Оплачивать программу будет сама УЗ посредством сэкономленных средств, а количество бесплатных мест предлагается ограничить 250 тыс. ежемесячно.Если в пик (август) УЗ перевозит до 2,6 млн человек, то в феврале не более 1,9 млн человек, а количество поездов и вагонов не меняется. Поэтому с точки зрения экономики суть программы в том, что в низкий сезон заполняемость поездов оставляет желать лучшего, а так, даже с учётом бесплатных пассажиров, УЗ получится снизить убыточность поездов за счёт оказания дополнительных услуг.Однако в целом эта мера никак не поможет "Укржелдороге". Руководство компании в лице заместителя наблюдательного совета Сергея Лещенко констатирует потерю 49% грузов, отмечая убыток за 9 месяцев текущего года в размере 7,195 млрд гривен, а пассажирские перевозки в прошлом году обошлись УЗ в минус 18 млрд гривен.Поэтому Лещенко предлагает поднять тарифы на грузоперевозки со следующего года на 41,5%. Эта мера, конечно, снизит убыточность УЗ, но обескровит крупный бизнес, в первую очередь металлургов и латифундистов, которые выступают категорически против повышения стоимости транспортировки.Впрочем, повышение тарифов хоть и стабилизирует ситуацию в компании, но глобально ничего не изменит. Проблема УЗ в том, что стараниями постмайданной власти Украина превращена в транспортный тупик и по её территории нет никакого транзита, включая трубопроводным и железнодорожным транспортом. А расширение театра боевых действий привело к остановке предприятий на подконтрольной Украине части ДНР, что дополнительно сократило грузооборот. Плюс Россия своими ударами проводит кампанию по деэлектрификации железных дорог, переводя её с электрической на тепловозную тягу.Будущее у УЗ такое же, что у железнодорожных систем Молдавии и республик Прибалтики: дальнейшее сокращение грузооборота, накопление убытков и деградация сети. Однако в приграничных с ЕС регионах мы будем становиться свидетелями прокладки путей с европейской шириной колеи (1435 мм против 1520 мм). В Закарпатской области евроколею Ужгород-Чоп уже проложили, теперь наступила очередь Львовской области — Украина получила первый грант от Еврокомиссии на строительство 80-км ветки Мостыська-Скнилов общей стоимостью 73,5 млн евро.Прочие новостиПреподавателей педагогических университетов вынуждают писать заявления об отпуске за собственный счёт на январь. Бюрократическая логика в этом есть: зимой полноценного учебного процесса не будет (дорого в условиях дефицита газа и электроэнергии), количество студентов, получающих первое высшее образование, драматическим образом сократилось в силу депопуляции и отъезда, а "великовозрастных" студентов уже отчисляют — потенциальные рекруты для Украины имеют куда большую ценность, чем специалисты с высшим образованием.В Николаеве, который недавно стал получать воду по новому водоводу из реки Ингулец, ведут работы по возведению фильтрационных и очистных сооружений. Работы обещают завершить до конца текущего года.

