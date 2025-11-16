https://ukraina.ru/20251116/vokrug-bulgakova-domrabotnitsa-natasha-1071313329.html

"Вокруг Булгакова": домработница Наташа

"Вокруг Булгакова": домработница Наташа

"Вокруг Булгакова": домработница Наташа

Домработница Маргариты Наташа (точнее даже Наталья Прокофьевна – так её называет сосед Николай Иванович) выглядит персонажем незначительным. По сути она только оттеняет Маргариту, повторяя её путь и становясь служанкой при королеве сатанинского бала. Однако случайным персонажем она всё же не является, заметно расширяя вселенную романа

"вокруг булгакова"

история

москва

киев

михаил булгаков

иосиф сталин

мхат

роман

мастер и маргарита

писатель

Начнём с того, что домашняя прислуга присутствует во многих произведениях Булгакова, причём иногда она играет довольно значительную роль. Это не удивительно если вспомнить, что и в жизни самого Булгакова домработницы иногда оказывались в ситуациях вполне фанастических.В январе 1932 года у Булгаковых появилась новая домработница – девушка толстая и потрясающе глупая. Однажды она зашла в комнату к Михаилу Афанасьевичу и твёрдым голосом заявила: "Трубная пьеса Ваша пойдеть, заработаете тыщу". 15 января Булгакову позвонил администратор МХАТ Фёдор Михальский – по предложению Сталина театр возобновляет постановки "Дней Турбиных", снятых решением Главреперткома в 1929 году.Ну как после того не поверить в то, что домработницы с нечистой силой знаются? По крайней мере – некоторые…Впрочем, возвращаемся к творчеству…Прежде всего, наличие в семействе прислуги свидетельствует об определённом уровне благосостояния. Но это с нашей современной точки зрения. С точки зрения Булгакова немного не так – наличие прислуги в достаточно богатой семье является частью нормальной жизни, разрушенной революцией. Не обязательной (у Булгаковых домработницы не было), но важной.В этом смысле очень наглядным был эпизод одного из обсуждений пьесы. Критики выражали недоумение относительно отсутствия у Турбиных домашней прислуги, на что Булгаков ответил, что в Киеве 1918 года было невозможно найти прислугу ни за какие деньги. И это был, в представлении Булгакова, признак глубокого нездоровья общества.Впрочем, наличие прислуги может говорить о том же самом. В "Днях Турбиных" лакей гетмана Фёдор становится символом наступившей катастрофы. В конце первой картины второго действия он единственный остаётся в кабинете Скоропадского и отвечает на телефонный звонок:"Слушаю... Чем ж я вам могу помочь?.. Знаете что? Бросайте всё к чёртовой матери и бегите... Фёдор говорит... Фёдор!.."В других произведениях служебные персонажи осуществляют важнейшую функцию связи мира интеллигенции с более широким миром обычных людей.В "Белой гвардии" разновидность прислуги – молочница Явдоха – передаёт через Василису послание о настроениях в обществе, которые не дают "белой гвардии" шансов на победу.В "Собачьем сердце" прислуга, опять же, показывает отношение простых людей к экспериментам профессора Преображенского – не очень хорошее (в "Роковых яйцах" это отношение приобретает другие формы и становится причиной гибели Персикова). Главное же – они становятся корреспондентами ИА ОБС ("одна баба сказала") – передают слухи.Собственно, знакомство читателя романа "Мастер и Маргарита" с Наташей как раз именно со слухов начинается – она пересказывает хозяйке слухи о последствиях сеанса в Варьете. Хозяйка не верит, но делает Наташе ценные подарки…Обычная бытовая сценка? Как бы не так… Рассказ Наташи – первый контакт Маргариты с миром Воланда. Через посредника, из заведомо ненадёжного источника, но потом факты неведомого множатся и уже к концу дня Маргарита рада, что ей позвонил чёрт…Кстати, а так ли уж случайно Наташа рванула в неизвестность за хозяйкой?С одной стороны, как бы ничего особенного – прислугой обычно служили малообразованные девочки из села, которые к нечистой силе относились куда как проще, чем городские жители – они росли в окружении домовых, леших, овинников и прочих сверхъестественных сущностей.С другой стороны… Маргарита в беседе с Азазелло упоминает о возможности подкупа Наташи. О талант писателя – Азазелло даже не пытается ответить на это предположение, что мы механически расцениваем как признание несерьёзности такого предположения. Но на самом-то деле он ничего не сказал…Позже эта тема не поднимается, хотя есть и такой эпизод:"- Домработницы всё знают, – заметил кот, многозначительно поднимая лапу, – это ошибка думать, что они слепые".Котик что-то знает? Никто его ни о чём не переспрашивает, а ведь Азазелло упоминает, что на встречу с человеком могут отправить и кота – он обаятельный. Кота у Маргариты нет, но у Наташи может быть какая-никакая личная жизнь (хватает же ей время на общение со сплетницей Дарьей) – Бегемот ведь принимает и человеческий вид, причём не обязательно толстяка с примусом…Что ещё можно сказать о Наташе?Наташа очень красивая – это подчёркивается в тексте неоднократно.Случайность? Вряд ли… Женщины обычно ревниво относятся к чужой внешности и не всякая хозяйка будет терпеть рядом с собой красивую горничную. Маргарита же терпит, более того, отношения с горничной у неё вполне дружеские, насколько это допускается разницей их положения. Правда сама Маргарита тоже описывается как женщина "непомерной красоты", но тут скорее всего большую роль играет не объективная красота, а высокая самооценка.Наташа, судя по всему, хорошая домработница – Маргарита по дому ничего не делает, да и отношения между нею и Наташей наводят на мысль, что конфликтов между ними не бывает. Правда, Маргарита не особенно требовательна в быту – ей хорошо и в подвальчике мастера, где они пекут картошку в печи, а по крайней мере часть домашней работы выполняет как раз Маргарита. Учтите и то, что детство и юность Маргариты, по логике, должна была прийтись на время Гражданской войны, когда с бытовыми удобствами было туго.Наташа, как мы указали выше, очень просто относится к чудесам – она выбирает между конкретными материальными благами (кстати, ещё один плюс в её пользу – она не меркантильна и наверняка честна) и волшебным кремом с лёгкостью необыкновенной. Ей чужды сомнения и рефлексии Маргариты. Но это и логично – она моложе и не отягощена лишним образованием (про образование Маргариты мы не знаем ничего, но способность поддерживать разговор с интеллектуалом-мастером говорит сама за себя). Хотя вообще она по минимуму образована – Маргарита называет её "грамотной", но тут очевидно речь идёт об актуальном для того времени словоупотреблении – умеющей читать и писать, что было не редкостью, но всё же явлением не всеобщим – в 1926 году среди сельских женщин грамотных было 35%, среди городских – 74% ("лимита" скорее относится к первой категории, но мы не знаем – горожанка Наташа или селянка).Наташа предана хозяйке – получив сверхспособности, она отнюдь не убегает от Маргариты, но сначала предваряет её визит на реку, а потом, не дожидаясь её, летит в Москву – предупредить о прилёте.Тут у нас возникает вопрос – откуда она знает, куда лететь? Если в случае с Маргаритой можно предполагать наличие ведьминского "автопилота" в метле, то у Наташи-то метлы нет – у неё боров…Однако, напрашивающийся вывод о сговоре решительно пресекается писателем в главе 22:"- Мессир, – ответил Азазелло, – разрешите мне сказать. У нас двое посторонних: красавица, которая хнычет и умоляет, чтобы её оставили при госпоже, и кроме того, с ней, прошу прощения, её боров".Наташу оставляют на балу в качестве прислуги только по настоянию Маргариты. Полностью это обстоятельство наши подозрения не развеивает (тема информированности Наташи о направлении и цели полёта не раскрыта), но её могли использовать "в тёмную" и без участия Азазелло, не обещая никаких наград.Интересно, что в одной из ранних редакций факт сношения Наташей с нечистой силой напротив подчёркнут:"Потом, пролетая над вершинами безмолвных сосен, указала свободной рукой на луну Наташа сказала:- Поторапливайтесь, Маргарита Николаевна! Ждут вас! Мне велено сказать, что вы будете на купанье! Королевой вас сделали! А я принцесса Венера!"В этой же редакции справка, выданная Николаю Ивановичу, выглядит так:"Сим удостоверяется, что предъявитель сего Николай Иванович Филармонов провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен в качестве перевозочного средства, в скобках — боров, ведьмы Наташи. Подпись – Бегемот".Т.е., к этому моменту Наташа уже проходит по ведомству Воланда как ведьма. Правда, мы знаем, что ведьмой она (равно и как Маргарита) стала после использования крема, так что сам по себе этот факт ни о чём не говорит.Напрашивается вывод, что писатель в первоначальном варианте сделал Наташу сообщницей Воланда, но потом передумал и старательно вычищал любые упоминания об этом, но почему-то не довёл до конца.Наташа оказалась третьим живым участником бала, помимо Маргариты и Майгеля. Не упоминается, чтобы она появлялась на публике, но…"- Мне господин Жак вчера на балу сделал предложение. – Наташа разжала кулак и показала какие-то золотые монеты".Очевидно, что чтобы господин Жак ей сделал какое-то предложение, надо, чтобы они предварительно познакомились. Произойти это могло только на балу.Тут, кстати, остаётся непонятным примерно всё.Прежде всего – кто такой этот Жак? Из соображений бритвы Оккама мы предполагаем, что это Жак Ле-Кёр – один из первых гостей Воланда представленных Маргарите. Но это совершенно не обязательно.Не совсем понятно, какого рода предложение было сделано. Руки и сердца? У Ле-Кёра есть жена… Правда, маловероятно, чтобы это могло помешать браку – с одной стороны, жена давно и надёжно мертва, с другой, многожёнство среди покойников не наказуемо, да, наверное, и не осуждаемо. Намёка на продажную любовь мы тут не видим – для этого ведьмой становиться не обязательно.Другое дело, что дарят в таком случае кольцо, а не монеты. И тут логично предположить, что предложение другого рода – речь идёт о статусе прислуги или, даже, что более вероятно – ведьмы для особых поручений. Есть же у Воланда Гелла, которая используется в обоих смыслах.Впрочем, в ранней редакции всё более или менее понятно – Наташа сопровождает мастера и Маргариту в подвальчик, там её отравляет Азазелло, а на выходе поджидает "чёрный мрачный всадник" (и это не Ле-Кёр – его читатель уже знает, можно было и назвать), который её и забирает. Азазелло сообщает Маргарите, что Наташа вышла замуж.В окончательной редакции получив "расчёт" у Маргариты Наташа вылетела в окно и была такова. Позже следствие приходит к выводу, что она была похищена… Но тут наличествует определённая путаница. Следствие полагает, что Коровьев "и его шайка заставили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и её домработницу Наташу". Но как мы знаем, Маргарита-то никуда не исчезала – она умерла, причём умерла у себя дома (обгорелые останки неизвестной женщины, которые должны были быть найдены в сгоревшем доме застройщика, вряд ли были идентифицированы).Имеет ли место тут ошибка писателя, которую он не успел исправить, или какой-то его хитрый замысел, мы, пожалуй, никогда не узнаем.

