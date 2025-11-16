https://ukraina.ru/20251116/subkriticheskie-yadernye-ispytaniya-vladimir-vasilev-o-realnykh-masshtabakh-testov-ssha-1071562961.html

Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США

Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США - 16.11.2025 Украина.ру

Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США

Заявления Дональда Трампа о ядерных испытаниях на деле относятся к рядовым субкритическим тестам, которые США проводят регулярно и которые не сопровождаются ядерным взрывом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2025-11-16T04:20

2025-11-16T04:20

2025-11-16T04:20

новости

сша

вашингтон

украина.ру

владимир васильев

дональд трамп

испытания

ядерный

оружие

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059982288_0:84:1921:1164_1920x0_80_0_0_50d7acb977abc15534cff58bdf88c831.jpg

Отвечая на уточняющий вопрос о сути таких испытаний, Васильев привел в пример недавние действия Вашингтона. "Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало", — констатировал эксперт.Он подчеркнул технические особенности таких тестов. "При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента", — сказал американист.Васильев также отметил, что в обычных условиях подобные события проходят практически незаметно. "И в этом году Министерство энергетики США также могло в рабочем порядке провести испытания, и это не вызвало бы никакой реакции [в мире]. Cобрали бы пресс-конференцию, выступили 2-3 физика и озвучили формулы математические, и на этом бы все закончилось", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, украина.ру, владимир васильев, дональд трамп, испытания, ядерный, оружие, ядерное оружие, атомное оружие, ядерная безопасность, безопасность, международные отношения, международная политика