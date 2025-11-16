Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США - 16.11.2025 Украина.ру
Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США
Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США - 16.11.2025 Украина.ру
Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США
Заявления Дональда Трампа о ядерных испытаниях на деле относятся к рядовым субкритическим тестам, которые США проводят регулярно и которые не сопровождаются ядерным взрывом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2025-11-16T04:20
2025-11-16T04:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059982288_0:84:1921:1164_1920x0_80_0_0_50d7acb977abc15534cff58bdf88c831.jpg
Отвечая на уточняющий вопрос о сути таких испытаний, Васильев привел в пример недавние действия Вашингтона. "Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало", — констатировал эксперт.Он подчеркнул технические особенности таких тестов. "При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента", — сказал американист.Васильев также отметил, что в обычных условиях подобные события проходят практически незаметно. "И в этом году Министерство энергетики США также могло в рабочем порядке провести испытания, и это не вызвало бы никакой реакции [в мире]. Cобрали бы пресс-конференцию, выступили 2-3 физика и озвучили формулы математические, и на этом бы все закончилось", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США

04:20 16.11.2025
 
Заявления Дональда Трампа о ядерных испытаниях на деле относятся к рядовым субкритическим тестам, которые США проводят регулярно и которые не сопровождаются ядерным взрывом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на уточняющий вопрос о сути таких испытаний, Васильев привел в пример недавние действия Вашингтона. "Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало", — констатировал эксперт.
Он подчеркнул технические особенности таких тестов. "При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента", — сказал американист.
Васильев также отметил, что в обычных условиях подобные события проходят практически незаметно.
"И в этом году Министерство энергетики США также могло в рабочем порядке провести испытания, и это не вызвало бы никакой реакции [в мире]. Cобрали бы пресс-конференцию, выступили 2-3 физика и озвучили формулы математические, и на этом бы все закончилось", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
