Заявление Рютте о якобы превосходстве НАТО над Россией в производстве боеприпасов не соответствует действительности и опровергается экономическими реалиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

Ранее Генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что страны НАТО якобы превзошли Россию по темпам производства боеприпасов.Эксперт напомнил, что ранее генеральный секретарь НАТО делал совершенно противоположные заявления. "Раньше он говорил совсем обратное, — отметил эксперт. — Во Франции, как я уже говорил, ситуация обратная, мы можем производить боеприпасов меньше, чем раньше".Аналитик указал на серьезную экономическую проблему, сводящую на нет все усилия Европы. "Не надо забывать, что и для Франции, и для Германия, и для других европейских стран, электроэнергия стоит в четыре раза дороже, чем до СВО. Поэтому и производство будет дороже в четыре раза", — заявил Моро.По словам собеседника Украина.ру, у ведущих европейских экономик просто нет необходимых ресурсов. "Таких денег у Франции, Италии и Германии нет", — констатировал он.Моро также раскрыл истинные мотивы европейских политиков: "Политики Европы боятся, что война на Украине закончится, и Россия победит, поэтому они ищут деньги, воруют российские активы". При этом они продолжают "продвигают нарратив, что нужно помогать Украине", хотя реальная экономическая ситуация делает это невозможным, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.

