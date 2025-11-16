"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО - 16.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251116/boyatsya-chto-rossiya-pobedit-i-poetomu-voruyut-aktivy-moro-razvenchal-mif-ryutte-o-prevoskhodstve-nato-1071484933.html
"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО
"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО - 16.11.2025 Украина.ру
"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО
Заявление Рютте о якобы превосходстве НАТО над Россией в производстве боеприпасов не соответствует действительности и опровергается экономическими реалиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-11-16T05:15
2025-11-16T05:15
новости
россия
франция
германия
ксавье моро
рютте
нато
украина.ру
дональд трамп
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg
Ранее Генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что страны НАТО якобы превзошли Россию по темпам производства боеприпасов.Эксперт напомнил, что ранее генеральный секретарь НАТО делал совершенно противоположные заявления. "Раньше он говорил совсем обратное, — отметил эксперт. — Во Франции, как я уже говорил, ситуация обратная, мы можем производить боеприпасов меньше, чем раньше".Аналитик указал на серьезную экономическую проблему, сводящую на нет все усилия Европы. "Не надо забывать, что и для Франции, и для Германия, и для других европейских стран, электроэнергия стоит в четыре раза дороже, чем до СВО. Поэтому и производство будет дороже в четыре раза", — заявил Моро.По словам собеседника Украина.ру, у ведущих европейских экономик просто нет необходимых ресурсов. "Таких денег у Франции, Италии и Германии нет", — констатировал он.Моро также раскрыл истинные мотивы европейских политиков: "Политики Европы боятся, что война на Украине закончится, и Россия победит, поэтому они ищут деньги, воруют российские активы". При этом они продолжают "продвигают нарратив, что нужно помогать Украине", хотя реальная экономическая ситуация делает это невозможным, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251112/svyat-o-tom-kak-osvobozhdali-mariupol--1071482064.html
россия
франция
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c22129f02448011fa7fdec44a5bdf28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, франция, германия, ксавье моро, рютте, нато, украина.ру, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, чем закончится война на украине, прогноз войны на украине
Новости, Россия, Франция, Германия, Ксавье Моро, Рютте, НАТО, Украина.ру, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, чем закончится война на Украине, прогноз войны на Украине

"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО

05:15 16.11.2025
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Заявление Рютте о якобы превосходстве НАТО над Россией в производстве боеприпасов не соответствует действительности и опровергается экономическими реалиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Ранее Генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что страны НАТО якобы превзошли Россию по темпам производства боеприпасов.
Эксперт напомнил, что ранее генеральный секретарь НАТО делал совершенно противоположные заявления. "Раньше он говорил совсем обратное, — отметил эксперт. — Во Франции, как я уже говорил, ситуация обратная, мы можем производить боеприпасов меньше, чем раньше".
Аналитик указал на серьезную экономическую проблему, сводящую на нет все усилия Европы. "Не надо забывать, что и для Франции, и для Германия, и для других европейских стран, электроэнергия стоит в четыре раза дороже, чем до СВО. Поэтому и производство будет дороже в четыре раза", — заявил Моро.
По словам собеседника Украина.ру, у ведущих европейских экономик просто нет необходимых ресурсов. "Таких денег у Франции, Италии и Германии нет", — констатировал он.
Моро также раскрыл истинные мотивы европейских политиков: "Политики Европы боятся, что война на Украине закончится, и Россия победит, поэтому они ищут деньги, воруют российские активы".
При этом они продолжают "продвигают нарратив, что нужно помогать Украине", хотя реальная экономическая ситуация делает это невозможным, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
12 ноября, 14:00
"Свят" о том, как освобождали Мариуполь Военнослужащий ВС РФ с позывным "Свят" рассказал журналисту Украина.ру Александру Чаленко, как оказался на фронте, как воевал в Мариуполе и аккуратно нарушал приказы, заваривая кружку кофе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияФранцияГерманияКсавье МороРюттеНАТОУкраина.руДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациявойна на Украинечем закончится война на Украинепрогноз войны на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57Я – Буба, я из Донбасса, здасьте! К 90-летию популярного персонажа советского кино
07:30Западная Украина за минувшую неделю: Ивано-Франковскую бригаду ТрО громят, ПЦУ помогает "ухилянтам"
07:10Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе
07:00Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение
06:27К чему приводит украинская мечта: популяризатору Украины в Японии навсегда закрыт въезд в РФ
06:00"Зеленский подставляет всех евреев Украины и будит дух погромов". Эксперты и политики о происходящем
05:50"Размазались" на тысячу километров: военный аналитик указал на стратегическую ошибку ВСУ
05:45"Война закончится гибелью Украины": Кочетков о необходимости повышения градуса эскалации
05:30"Для боя в городе это просто сказка": военный эксперт про возможности платформы "Козерог-1"
05:20После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт
05:15"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО
05:10"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ
05:00Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
04:50"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
04:40"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа
04:30Мосты через Днепр еще не разбиты: эксперт о готовности России перекрыть последние артерии ВСУ
04:20Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США
04:10"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию
04:00"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
18:45Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября
Лента новостейМолния