От чего устал Трамп, как в Киеве ищут "своих" и в чем будет Зеленский завтра. Неделя необычных фотофактов - 15.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251115/ot-chego-ustal-tramp-kak-v-kieve-ischut-svoikh-i-v-chem-budet-zelenskiy-zavtra-nedelya-neobychnykh-1071602960.html
От чего устал Трамп, как в Киеве ищут "своих" и в чем будет Зеленский завтра. Неделя необычных фотофактов
От чего устал Трамп, как в Киеве ищут "своих" и в чем будет Зеленский завтра. Неделя необычных фотофактов - 15.11.2025 Украина.ру
От чего устал Трамп, как в Киеве ищут "своих" и в чем будет Зеленский завтра. Неделя необычных фотофактов
Судьи в мантиях и крабы в прямом эфире: как китайский суд устроил стрим для спасения должницы. Пророчество сбывается: Боклан и Зеленский воссоздали финальную сцену "Слуги народа" в декорациях тюремной камеры. The Economist представил свой прогноз на 2026 год в виде обложки-ребуса: война, таблетки для похудения и чипы от Маска
2025-11-15T09:00
2025-11-15T09:00
фото
эксклюзив
сша
китай
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
укрэнерго
слуга народа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg
В субботу, 8 ноября, в Китае правосудие вышло в онлайн в необычном формате. Районный суд Нанкина организовал прямой эфир по продаже... крабов.Причиной такого креативного подхода стала судьба местной жительницы Цю Лань. Женщина оказалась в долгах на 800 000 юаней ($112 000) после банкротства семейного судоходного бизнеса и неудачной попытки перепрофилироваться на разведение ракообразных.Чтобы помочь ей встать на ноги и частично погасить долг, судьи на два с половиной часа сменили профессию. Помимо онлайн-продажи членистоногих, они также рассказывали зрителям о правовой грамотности. По данным местных СМИ, за сеанс, длившийся 2,5 часа, было продано более 100 заказов.В воскресенье, 9 ноября, в Сети стала вируситься фотография, на которой президент США Дональд Трамп заснул на официальной встрече. По данным телеканала CNN, в ходе мероприятия глава Белого дома время от времени закрывал глаза, потирал их и с видимым усилием старался удерживать веки открытыми.В тот же день интервью Владимира Зеленского в Мариинском дворце внезапно приобрело эффектный антураж в стиле "реализм от "Укрэнерго". Электричество, устав слушать речи о победе, решило просто отключиться.Возможно, это задумывалось как тонкий перформанс для журналистов The Guardian, но на деле вышел документальный триллер о состоянии украинской энергосистемы.В понедельник, 10 ноября, в США открыли новую линию по снабжению украинских чиновников — минуя казначейство и МВФ. По сообщениям СМИ, пачки долларов, изъятые при обысках у коррупционеров, имеют идеальную "заводскую" упаковку — словно только что сошли с конвейера американской типографии.Видимо, Вашингтон решил, что помощь Киеву должна доходить до адресатов в максимально сохранном виде — прямо в сейфы.Во вторник, 11 ноября, в Москве прошла презентация робота, разработанного "Новой технологической коалицией". Во время нее первый российский антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом упал.Генеральный директор компании Владимир Витухин заявил, что робота тестировали в различных условиях, а падение могло произойти из-за недостаточного освещения или сбоя.Также 11 ноября в китайской провинции Сычуань частично обрушился мост Хунци, который расположен на национальной автомагистрали, соединяющей центральные регионы страны с Тибетским нагорьем.Во вторник погодные условия резко ухудшились. Ливни вызвали оползни, которые привели к обрушению части моста и подъездной дороги.Тогда же актер Станислав Боклан, известный по роли премьера в "Слуге народа", опубликовал кадр, где он и Владимир Зеленский позируют в тюремной камере. Поклонники оценили иронию: всё, как и в сериале — первым "сдал" Зеленского. Осталось дождаться премьеры в прямом эфире из зала суда.В среду, 12 ноября, громкий коррупционный скандал, в центре которого оказалась государственная компания "Энергоатом", начал набирать обороты и разрастаться подробностями.Особое внимание в украинском обществе вызвала неофициальная деталь: источники в Киеве с сарказмом отмечают, что в определенных кругах вышиванка превратилась из символа национальной идентичности в своеобразный "дресс-код" коррупционеров.Чем масштабнее хищения, тем дороже и вычурнее становится национальный орнамент на одежде. Особо "успешные" будто бы демонстрируют свой статус через черные вышиванки — цвет, символизирующий их "особые заслуги".В четверг, 13 ноября, мощная солнечная активность привела к одному из самых масштабных явлений за последние десять лет — полярное сияние наблюдалось в несвойственных для него средних широтах. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, причиной невероятно яркого и обширного свечения стал третий по счету выброс плазмы из атмосферы Солнца, достигший Земли.В пятницу, 14 ноября, была опубликована обложка-ребус The Ecomomist на 2026 год. На ней Владимир Зеленский в военной форме соседствует с танками, ракетами и боевыми контейнеровозами. А чтобы зрители не заскучали от однообразия, журнал разбавил апокалипсис технологическими радостями: дроны, роботы и джойстик, подключенный к мозгу.Заметно большое количество таблеток и шприцов. В описании к сверху говорится — "Препараты для похудения: следующее поколение". В дополнении авторы написали, что в следующем году будут выпущены препараты для похудения вроде "Оземпика" в форме таблеток, что сделает их доступными не только богатым.Также накануне, 14 ноября, стало известно, что в освобожденной Курской области полным ходом идет работа по разминированию территорий, откуда были выбиты украинские формирования. О том, как это выглядит, в публикации Союзники на курской земле: корейские сапёры рискуют собой ради мирной жизни россиян. Фотогалерея.
сша
китай
россия
украина
киев
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_172:0:1013:631_1920x0_80_0_0_7cb263fd70c212648eaf8be7de9673c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, сша, китай, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, укрэнерго, слуга народа, the economist, киев, кндр
фото, Эксклюзив, США, Китай, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Укрэнерго, Слуга народа, The Economist, Киев, КНДР

От чего устал Трамп, как в Киеве ищут "своих" и в чем будет Зеленский завтра. Неделя необычных фотофактов

09:00 15.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Судьи в мантиях и крабы в прямом эфире: как китайский суд устроил стрим для спасения должницы. Пророчество сбывается: Боклан и Зеленский воссоздали финальную сцену "Слуги народа" в декорациях тюремной камеры. The Economist представил свой прогноз на 2026 год в виде обложки-ребуса: война, таблетки для похудения и чипы от Маска
В субботу, 8 ноября, в Китае правосудие вышло в онлайн в необычном формате. Районный суд Нанкина организовал прямой эфир по продаже... крабов.
Причиной такого креативного подхода стала судьба местной жительницы Цю Лань. Женщина оказалась в долгах на 800 000 юаней ($112 000) после банкротства семейного судоходного бизнеса и неудачной попытки перепрофилироваться на разведение ракообразных.
Чтобы помочь ей встать на ноги и частично погасить долг, судьи на два с половиной часа сменили профессию. Помимо онлайн-продажи членистоногих, они также рассказывали зрителям о правовой грамотности. По данным местных СМИ, за сеанс, длившийся 2,5 часа, было продано более 100 заказов.
© Фото : scmp.com
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : scmp.com
В воскресенье, 9 ноября, в Сети стала вируситься фотография, на которой президент США Дональд Трамп заснул на официальной встрече. По данным телеканала CNN, в ходе мероприятия глава Белого дома время от времени закрывал глаза, потирал их и с видимым усилием старался удерживать веки открытыми.
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
1 из 2
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
2 из 2
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
1 из 2
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
2 из 2
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
В тот же день интервью Владимира Зеленского в Мариинском дворце внезапно приобрело эффектный антураж в стиле "реализм от "Укрэнерго". Электричество, устав слушать речи о победе, решило просто отключиться.
Возможно, это задумывалось как тонкий перформанс для журналистов The Guardian, но на деле вышел документальный триллер о состоянии украинской энергосистемы.
© Фото : YouTube-канал издания Guardian
1 из 2
© Фото : YouTube-канал издания Guardian
© Фото : YouTube-канал издания Guardian
2 из 2
© Фото : YouTube-канал издания Guardian
1 из 2
© Фото : YouTube-канал издания Guardian
2 из 2
© Фото : YouTube-канал издания Guardian
В понедельник, 10 ноября, в США открыли новую линию по снабжению украинских чиновников — минуя казначейство и МВФ. По сообщениям СМИ, пачки долларов, изъятые при обысках у коррупционеров, имеют идеальную "заводскую" упаковку — словно только что сошли с конвейера американской типографии.
Видимо, Вашингтон решил, что помощь Киеву должна доходить до адресатов в максимально сохранном виде — прямо в сейфы.
© Фото : НАБУ
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : НАБУ
Во вторник, 11 ноября, в Москве прошла презентация робота, разработанного "Новой технологической коалицией". Во время нее первый российский антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом упал.
Генеральный директор компании Владимир Витухин заявил, что робота тестировали в различных условиях, а падение могло произойти из-за недостаточного освещения или сбоя.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Презентация первого российского антропоморфного робота с ИИ
1 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Презентация первого российского антропоморфного робота с ИИ
2 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Презентация первого российского антропоморфного робота с ИИ
3 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Презентация первого российского антропоморфного робота с ИИ
4 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Презентация первого российского антропоморфного робота с ИИ
5 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Также 11 ноября в китайской провинции Сычуань частично обрушился мост Хунци, который расположен на национальной автомагистрали, соединяющей центральные регионы страны с Тибетским нагорьем.
Во вторник погодные условия резко ухудшились. Ливни вызвали оползни, которые привели к обрушению части моста и подъездной дороги.
© Фото : скриншот видео из соцсетей
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Тогда же актер Станислав Боклан, известный по роли премьера в "Слуге народа", опубликовал кадр, где он и Владимир Зеленский позируют в тюремной камере. Поклонники оценили иронию: всё, как и в сериале — первым "сдал" Зеленского. Осталось дождаться премьеры в прямом эфире из зала суда.
© Фото : Threads/boklanofficial
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Threads/boklanofficial
В среду, 12 ноября, громкий коррупционный скандал, в центре которого оказалась государственная компания "Энергоатом", начал набирать обороты и разрастаться подробностями.
Особое внимание в украинском обществе вызвала неофициальная деталь: источники в Киеве с сарказмом отмечают, что в определенных кругах вышиванка превратилась из символа национальной идентичности в своеобразный "дресс-код" коррупционеров.
Чем масштабнее хищения, тем дороже и вычурнее становится национальный орнамент на одежде. Особо "успешные" будто бы демонстрируют свой статус через черные вышиванки — цвет, символизирующий их "особые заслуги".
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
3 из 3
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсети
3 из 3
© Фото : соцсети
В четверг, 13 ноября, мощная солнечная активность привела к одному из самых масштабных явлений за последние десять лет — полярное сияние наблюдалось в несвойственных для него средних широтах. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, причиной невероятно яркого и обширного свечения стал третий по счету выброс плазмы из атмосферы Солнца, достигший Земли.
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Перейти в фотобанк

На Солнце зарегистрирована вспышка уровня X5.16
1 из 5

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Перейти в фотобанк
© Фото : соцсети
2 из 5
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
3 из 5
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
4 из 5
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
5 из 5
© Фото : соцсети
1 из 5

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Перейти в фотобанк
2 из 5
© Фото : соцсети
3 из 5
© Фото : соцсети
4 из 5
© Фото : соцсети
5 из 5
© Фото : соцсети
В пятницу, 14 ноября, была опубликована обложка-ребус The Ecomomist на 2026 год. На ней Владимир Зеленский в военной форме соседствует с танками, ракетами и боевыми контейнеровозами. А чтобы зрители не заскучали от однообразия, журнал разбавил апокалипсис технологическими радостями: дроны, роботы и джойстик, подключенный к мозгу.
Заметно большое количество таблеток и шприцов. В описании к сверху говорится — "Препараты для похудения: следующее поколение". В дополнении авторы написали, что в следующем году будут выпущены препараты для похудения вроде "Оземпика" в форме таблеток, что сделает их доступными не только богатым.
© Фото : The Ecomomist
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : The Ecomomist
Также накануне, 14 ноября, стало известно, что в освобожденной Курской области полным ходом идет работа по разминированию территорий, откуда были выбиты украинские формирования. О том, как это выглядит, в публикации Союзники на курской земле: корейские сапёры рискуют собой ради мирной жизни россиян. Фотогалерея.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивСШАКитайРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкрэнергоСлуга народаThe EconomistКиевКНДР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31Украинская коррупция ссорит европейцев, Зеленский заметает следы. Хроники событий на утро 15 ноября
10:21На Запорожском направлении фланг ВСУ ослаблен: взяты ключевые опорные пункты
10:15Минэнерго США сообщило об успешных испытаниях бомбы B61-12
10:08Добьётся ли НАБУ политического убийства Зеленского и введёт ли Трамп войска в Нью-Йорк - Гаспарян
10:00Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна
09:59Результативные удары ВС РФ: уничтожена техника и живая сила противника на Сумском направлении
09:52Уличные бои и зачистка: армия России штурмует Мирноград
09:44"Мы должны найти немедленный выход": в США вновь заговорили о "проигранной войне". Главное к этому часу
09:35Средства ПВО отражают атаку дронов: как прошла минувшая ночь
09:00От чего устал Трамп, как в Киеве ищут "своих" и в чем будет Зеленский завтра. Неделя необычных фотофактов
08:00Северный Кипр: как джентльмены чтут территориальную целостность
07:26Расчеловечили и задолбали: как украинцы превращают русских либералов в слонов
07:09"Культурный пакет" вместо ТЭЦ, памятник Задорнову, кино о женском призыве в Лондоне. События культуры
07:00Скотт Риттер и Гарланд Никсон: Украина — тяжелый якорь “на шее” РФ и США, но она обречена
06:40По доносу, как в 42 году. В Киеве приговорили внука расстрелянного нацистами советского партизана
06:30Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске
06:15"Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ
06:00Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя"
05:50"Грязная бомба" Украины: Васильев о том, как Киев готовил провокацию для обвинения России
05:40"Цели определены": Насонов рассказал о переходе к финальной стадии уничтожения военпрома Украины
Лента новостейМолния