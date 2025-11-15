От чего устал Трамп, как в Киеве ищут "своих" и в чем будет Зеленский завтра. Неделя необычных фотофактов
В субботу, 8 ноября, в Китае правосудие вышло в онлайн в необычном формате. Районный суд Нанкина организовал прямой эфир по продаже... крабов.
Причиной такого креативного подхода стала судьба местной жительницы Цю Лань. Женщина оказалась в долгах на 800 000 юаней ($112 000) после банкротства семейного судоходного бизнеса и неудачной попытки перепрофилироваться на разведение ракообразных.
Чтобы помочь ей встать на ноги и частично погасить долг, судьи на два с половиной часа сменили профессию. Помимо онлайн-продажи членистоногих, они также рассказывали зрителям о правовой грамотности. По данным местных СМИ, за сеанс, длившийся 2,5 часа, было продано более 100 заказов.
В воскресенье, 9 ноября, в Сети стала вируситься фотография, на которой президент США Дональд Трамп заснул на официальной встрече. По данным телеканала CNN, в ходе мероприятия глава Белого дома время от времени закрывал глаза, потирал их и с видимым усилием старался удерживать веки открытыми.
В тот же день интервью Владимира Зеленского в Мариинском дворце внезапно приобрело эффектный антураж в стиле "реализм от "Укрэнерго". Электричество, устав слушать речи о победе, решило просто отключиться.
Возможно, это задумывалось как тонкий перформанс для журналистов The Guardian, но на деле вышел документальный триллер о состоянии украинской энергосистемы.
В понедельник, 10 ноября, в США открыли новую линию по снабжению украинских чиновников — минуя казначейство и МВФ. По сообщениям СМИ, пачки долларов, изъятые при обысках у коррупционеров, имеют идеальную "заводскую" упаковку — словно только что сошли с конвейера американской типографии.
Видимо, Вашингтон решил, что помощь Киеву должна доходить до адресатов в максимально сохранном виде — прямо в сейфы.
Во вторник, 11 ноября, в Москве прошла презентация робота, разработанного "Новой технологической коалицией". Во время нее первый российский антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом упал.
Генеральный директор компании Владимир Витухин заявил, что робота тестировали в различных условиях, а падение могло произойти из-за недостаточного освещения или сбоя.
Также 11 ноября в китайской провинции Сычуань частично обрушился мост Хунци, который расположен на национальной автомагистрали, соединяющей центральные регионы страны с Тибетским нагорьем.
Во вторник погодные условия резко ухудшились. Ливни вызвали оползни, которые привели к обрушению части моста и подъездной дороги.
Тогда же актер Станислав Боклан, известный по роли премьера в "Слуге народа", опубликовал кадр, где он и Владимир Зеленский позируют в тюремной камере. Поклонники оценили иронию: всё, как и в сериале — первым "сдал" Зеленского. Осталось дождаться премьеры в прямом эфире из зала суда.
В среду, 12 ноября, громкий коррупционный скандал, в центре которого оказалась государственная компания "Энергоатом", начал набирать обороты и разрастаться подробностями.
Особое внимание в украинском обществе вызвала неофициальная деталь: источники в Киеве с сарказмом отмечают, что в определенных кругах вышиванка превратилась из символа национальной идентичности в своеобразный "дресс-код" коррупционеров.
Чем масштабнее хищения, тем дороже и вычурнее становится национальный орнамент на одежде. Особо "успешные" будто бы демонстрируют свой статус через черные вышиванки — цвет, символизирующий их "особые заслуги".
В четверг, 13 ноября, мощная солнечная активность привела к одному из самых масштабных явлений за последние десять лет — полярное сияние наблюдалось в несвойственных для него средних широтах. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, причиной невероятно яркого и обширного свечения стал третий по счету выброс плазмы из атмосферы Солнца, достигший Земли.
В пятницу, 14 ноября, была опубликована обложка-ребус The Ecomomist на 2026 год. На ней Владимир Зеленский в военной форме соседствует с танками, ракетами и боевыми контейнеровозами. А чтобы зрители не заскучали от однообразия, журнал разбавил апокалипсис технологическими радостями: дроны, роботы и джойстик, подключенный к мозгу.
Заметно большое количество таблеток и шприцов. В описании к сверху говорится — "Препараты для похудения: следующее поколение". В дополнении авторы написали, что в следующем году будут выпущены препараты для похудения вроде "Оземпика" в форме таблеток, что сделает их доступными не только богатым.
Также накануне, 14 ноября, стало известно, что в освобожденной Курской области полным ходом идет работа по разминированию территорий, откуда были выбиты украинские формирования. О том, как это выглядит, в публикации Союзники на курской земле: корейские сапёры рискуют собой ради мирной жизни россиян. Фотогалерея.
