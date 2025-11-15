https://ukraina.ru/20251115/odnogo-burevestnika-malo-polittekhnolog-kochetkov-prizval-otvetit-na-vyzov-zapada-1071422897.html

Одного "Буревестника" мало: политтехнолог Кочетков призвал ответить на вызов Запада

Одного "Буревестника" мало: политтехнолог Кочетков призвал ответить на вызов Запада - 15.11.2025 Украина.ру

Одного "Буревестника" мало: политтехнолог Кочетков призвал ответить на вызов Запада

В ответ на провокационные заявления Вашингтона Москве следует рассмотреть возможность возобновления ядерных испытаний как инструмента восстановления стратегического паритета и устрашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

2025-11-15T05:20

2025-11-15T05:20

2025-11-15T05:20

новости

россия

запад

вашингтон

алексей кочетков

украина.ру

нато

владимир путин

сво

"томагавк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg

Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы готовятся испытывать свое ядерное оружие.Комментируя инициативу президента по проверке инфраструктуры полигона "Новая Земля", Кочетков заявил о необходимости демонстрации силы. "Не знаю, как там дело будет. Но я бы, конечно, взорвал. После заявлений Трампа, что Россия – "бумажный тигр", мне кажется, одного "Буревестника" будет недостаточно", — отметил эксперт.Отвечая на вопрос, придется ли России устраивать полноценные ядерные испытания, политтехнолог провел историческую параллель. На вопрос о том, что именно следует продемонстрировать России, собеседник Украина.ру был категоричен. "Да что угодно, лишь бы это вызвало страх, трепет и ужас у наших противников. На угрозы поставить "Томагавки" на Украину и разместить иностранные контингенты надо отвечать. Иначе мы можем допрыгаться до непоправимого", — заключил Кочетков.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251110/samoylov-o-burevestnike-my-pozvolili-ssha-snyat-kharakteristiki-chtoby-oni-ponyali-s-chem-stolknutsya-1071214690.html

россия

запад

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, вашингтон, алексей кочетков, украина.ру, нато, владимир путин, сво, "томагавк", буревестник, ракета буревестник, испытания, ядерное, ядерное оружие, эксперты, военный эксперт