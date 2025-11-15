Одного "Буревестника" мало: политтехнолог Кочетков призвал ответить на вызов Запада
В ответ на провокационные заявления Вашингтона Москве следует рассмотреть возможность возобновления ядерных испытаний как инструмента восстановления стратегического паритета и устрашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы готовятся испытывать свое ядерное оружие.
Комментируя инициативу президента по проверке инфраструктуры полигона "Новая Земля", Кочетков заявил о необходимости демонстрации силы. "Не знаю, как там дело будет. Но я бы, конечно, взорвал. После заявлений Трампа, что Россия – "бумажный тигр", мне кажется, одного "Буревестника" будет недостаточно", — отметил эксперт.
Отвечая на вопрос, придется ли России устраивать полноценные ядерные испытания, политтехнолог провел историческую параллель.
"Когда в свое время Хрущев взорвал "Царь-бомбу", уважение мира к тогдашней России значительно выросло. И нам тоже пора бы озаботиться, чтобы уважение, основанное на страхе, у остальных тоже выросло", — пояснил он.
На вопрос о том, что именно следует продемонстрировать России, собеседник Украина.ру был категоричен. "Да что угодно, лишь бы это вызвало страх, трепет и ужас у наших противников. На угрозы поставить "Томагавки" на Украину и разместить иностранные контингенты надо отвечать. Иначе мы можем допрыгаться до непоправимого", — заключил Кочетков.
