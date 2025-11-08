https://ukraina.ru/20251108/1071275046.html

Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда

России надо не просто демонстрировать свои ядерные возможностями, а пользоваться ими настолько максимально, насколько мы к этому готовы. И в своей готовности нам придется идти достаточно далеко. В вопросе украинского конфликта надо хотя бы психологически бить по штабам, а не по хвостам

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей КочетковРанее Владимир Путин после невнятных заявлений Дональда Трампа о том, что США следовало бы провести ядерные испытания, поручил проверить, в каком состоянии находится инфраструктура полигона "Новая Земля", чтобы в случае чего мы были готовы ядерные испытания. При этом разъяснений позиции Трампа со стороны США не последовало. Более того, американский президент продолжает употреблять термин "ядерные испытания", очевидно, путая его с проверкой тех или иных средств доставки.- Алексей, означает ли это, что нам устраивать полноценные ядерные испытания все же придется?- Не знаю, как там дело будет. Но я бы, конечно, взорвал. После заявлений Трампа, что Россия – "бумажный тигр", мне кажется, одного "Буревестника" будет недостаточно.Это хорошо, что он у нас есть. Мы его продемонстрировали, и нам вроде даже поверили. Только украинская пропаганда по привычке делает заявления, что якобы "Буревестник", как и Крымский мост снят на Мосфильме. И, помимо "Буревестника", хорошо бы еще что-то взорвать.Жалко, конечно, природу на Новой Земле. Но лучше уж там, чем где-то совсем близко. Когда в свое время Хрущев взорвал "Царь-Бомбу", уважение мира к тогдашней России значительно выросла. И нам тоже пора бы озаботиться, чтобы уважение, основанное на страхе, у остальных тоже выросло.- А что было бы лучше взорвать? "Буревестник", что-то проверенное или что-то, о чем мы пока не объявляли?- Да что угодно, лишь бы это вызвало страх, трепет и ужас у наших противников. На угрозы поставить "Томагавки" на Украину и разместить иностранные континенты надо отвечать. Иначе мы можем допрыгаться до непоправимого.- Вы упомянули подрыв "Царь-Бомбу". Есть контраргумент, что тогда это подействовало, потому что жители Запада и так помнили последствия разрушительной Второй мировой войны, а сейчас этой генетической памяти у них нет, поэтому ядерные испытания не сработают.- Сработают. Посмотрите, как резко стала меняться риторика наших ближайших соседей.Поляки никогда здравомыслием не отличались. Их национальная черта – гонор, помноженный на романтизм, из-за которого Польша несколько раз за последние 200-300 лет исчезала с политической карты мира. В 2022-2032 году в Польше тоже ощущался этот разгул уверенности в себе и безнаказанности. А сейчас эти настроения изменились. На это очень сильно повлияли цинковые ящики, которые приехали из Украины. И у них генетическая память стала просыпаться. "Оказывается, с этими русскими не все так просто".Хорошо бы, чтобы эта генетическая память проснулась у всех. Точнее, она у них дремлет. Просто нужен толчок, чтобы эта память проснулась. А у тех, у кого она не хочет просыпаться, пускай она уснет навсегда вместе со своими хозяевами.- Насчет Польши. Вы сказали, что у них настроения изменились. Но, насколько я знаю, у них сейчас обсуждается идея о размещении на своей территории французского ядерного оружия. Дескать, "мы сами с усами, и в случае окончательного ухода Трампа из Европы сможем ответить русским".- Это даже не "назло маме отморожу уши". Это уже что-то в духе "Давайте побольше всего разместим, чтобы сгореть в огне ядерной войны и не мучиться". Простые поляки категорически против даже военных баз на своей территории. Им понятно, что если вы размещаете ядерное оружие вдоль границ с ведущей ядерной державой, то трудно рассчитывать, что вы не сгорите в случае ответного удара. Тот, кто этого не понимает – тот Радослав Сикорский. Но таких там меньшинство.- Допустим, мы взрываем бомбу на Новой Земле, а они хоть кое-как приводят в чувство свой полигон в Неваде и тоже что-то взрывают. Что тогда будет?- Все зависит от результата наших испытаний. Главное, чтобы взорвали не что-то символическое, а так, чтобы можно было представить, как эта бомба падает на Вашингтон. Может быть, после этого США ничего не понадобится в Неваде взрывать. У них сразу возникнет потребность забыть про киевский режим и заняться более важными делами. Не сработает? Еще что-нибудь взорвем. Это даже больше касается не США, а Европы. Американцы что-то подозревают. Зато западноевропейские элиты настолько уверовали в собственную безнаказанность, что их только таким способом можно в чувство приводить.- Вы думаете, что пресловутое ядерное нацеливание поможет нам решить вопросы стратегической безопасности?- А зачем нам ядерная триада, если мы не собираемся ее применять в тот момент, когда Запад ведет с нами войну на уничтожение? Если их ракеты с территории Украины полетят по Москве, мы в очередной раз озабоченность выражать будем? Они же думают, что им все можно. Эстония регулярно говорит о том, что надо заблокировать российское судоходство в Балтийском море. Это же для чего-то делается. А дальше что? Нападение на Калининград? Бомбардировки Санкт-Петербурга с территории Финляндии?Сами они не остановятся. Для них приз – это наши природные ресурсы. Они хотят их захватить, чтобы жировать следующие 100 лет. Поэтому надо продемонстрировать, что мы не просто пугаем, а готовы сделать им так больно, что никакого будущего не у них не будет.- Кого конкретно мы должны пугать? США, Западную Европу или поляков с прибалтами, которые первыми рвутся в бой?- Поляков с прибалтами пугать бессмысленно. Это клиенты. Надо пугать хозяев. Прежде всего, Великобританию. Они любят работать чужими руками, но у них болевой порог на самом деле не очень высокий. Скажем, когда Российская Империя начала приближаться к границам британской Индии, британцы перестали создавать нам проблемы на Кавказе. И сотрудничество Британии с Османской Империей как-то тоже пошло на спад. Так что давайте изучать историю и делать из нее правильные выводы. Нам уже сделали много плохого. Мы теряем людей. У нас возросла террористическая угроза. На наши города летят беспилотники. А что в ответ?- Есть мнение, что нам нет смысла как-то расширять этот конфликт, потому что мы нынешними методами и так выигрываем?- Нынешними методами мы пока не проигрываем. А наши противники как раз демонстрируют решимость повышать градус. С каждым повышением нам становится все неприятнее и неприятнее. До какого предела они его повысят – остается только гадать.- А то, что мы стали бить по железнодорожной инфраструктуре Украины, означает, что мы сами немного повышаем градус эскалации?- На Украине вообще давно пора повысить градус до предела. Сколько можно подпитывать украинские иллюзии, что они могут еще что-то выиграть? Выиграть в противостоянии с Россией что-то может Запад. А Украина точно проиграла. Ее не будет. Просто надо лишить киевский режим и украинское общество иллюзий, что от этого можно как-то пропетлять.Чем дольше мы тянем, тем больше жителей Малороссии погибнет. Зачем нам лишние жертвы, если мы можем нанести такой ущерб, который приведет к окончанию войны на наших условиях? А это можно сделать только в том случае, если сокрушить киевский режим и политическое украинство.Война все равно закончится гибелью Украины, потому что их хозяева ведут их именно по этому пути. А когда закончатся украинцы, в топку пойдут румыны. Не знаю, что будет с поляками, но наверняка есть планы, чтобы их тоже заставить воевать с Россией. А если мы говорим про Британию, то им вообще не жалко никого – не немцев, ни французов, ни даже собственных граждан, учитывая, какую внутреннюю политику они проводят.Кстати, бомбардировки Дрездена почему-то приписывают американцам, хотя эти планы были разработаны именно британским командованием ВВС и ими же осуществлены. Британцы специализировались именно на ночных бомбардировках. А французов когда-то британцам было жалко? Нет. Французы об этом знают, но сейчас почему-то решили забыть.Повторюсь, чтобы не хоронить миллионы человеческих жизней, надо быть решительными и твердыми в отношении тех, кто этот конфликт разжег и пытается на нем заработать.- Если входе окружения ВСУ в Покровске действительно будет куча пленных – какой политический ущерб киевскому режиму это нанесет?- Что значит "если"? Они сдадутся. Может быть, не все, а те, кто доживет до этого момента. Если президент приказал обеспечить возможность сдачи, наши готовы принимать их в плен. Выбор остается только за ними. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась. Когда это произойдет, это будет означать начало конца киевского режима. Чем больше таких группировок будет сдаваться, чем чаще мы будем показывать счастливые лица доведенных до крайней степени истощения украинских солдат, попавших в плен, тем быстрее это произойдет. Кстати, я считаю, что не надо их обменивать, потому что их потом снова отправят в топку и добьют их же украинские хозяева.- Вернемся к тому, с чего мы начали. В отношении Запада надо активнее демонстрировать свои ядерные возможности, а в отношении Украины надо максимально ужесточать боевые действия.- Не просто демонстрировать, а пользоваться этими возможностями настолько максимально, насколько мы к этому готовы. И в своей готовности нам придется идти достаточно далеко. Надо хотя бы психологически бить по штабам, а не по хвостам. Зачем нам разбираться с прислугой? Надо сделать так, чтобы хозяевам перестала быть выгодна эта война. Пока же мы гоняем тряпкой этих лакеев и несчастных людей, которые оказались в заложниках у своего режима. Надо выводить из строя украинскую инфраструктуру и делать дальнейшие возможности Киева сопротивляться невозможными. И надо разбираться с их хозяевами. Иначе эта история может закончиться серьезными жертвами. Также по теме - в интервью Якова Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России

