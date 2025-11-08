Британский "Ромчик", "Лара Крофт" в Херсоне, санкции против "Дон Кихота" в Италии. События культуры
На этой неделе собирали призы фильмы кинофестиваля "Молодость": не кино, а агитка за британские деньги. Правда, голливудская звезда Анджелина Джоли рискнула показать актеру Зеленскому совсем другое кино, и поплатилась за своеволие потерей водителя. Налицо "киносоревнование" американских и британских режиссёров украинского конфликта
"Молодость" украинская – фильмы британские
На Украине завершился 54-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость": названы победители, вручены награды. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Национального союза кинематографистов Украины.
Пока на экране сочувствуют жертвам ПТСР, пришедшим с войны, в реальности Украина отказывается платить компенсации погибшим всушникам, ссылаясь на отсутствие бюджетных средств. Вот вам и наглядная разница между киновымыслами и реальной жизнью, про которую кино никто снять не позволит. Программу фестиваля наполнили слезливыми кинолентами о жертвах "российской агрессии", среди которых дети и молодые люди.
Впервые в истории фестиваля жюри присудили специальный приз герою из реальной жизни – Роману Олексиву, герою фильма "Ромчик". Короткометражная лента основана на истории семилетнего Романа Алексеева, который потерял мать и получил тяжелое ранение во время ракетного удара по центру Винницы летом 2022 года. Он чудом выжил, однако получил 45% ожогов тела и продолжает восстанавливаться. Сам Ромчик выступая перед членами жюри сказал, что больше всего на свете его заботит "уважение к украинской культуре".
Трогательно. Только вот почему фильмы об украинской культуре и военной трагедии страны снимает британский режиссер Алексис Биската? Неужто никого на Украине не взволновала история "Ромчика" или судьба детей из "Охматдета"? Или просто идеологические и военные кураторы Украины задают культурную киноповестку, демонстрируя, что надо продвигать на кинорынке фильмы о "зверствах россиян"?
Такой контент – не просто кино. Это классическая модель манипулятивной эмпатии, когда внимание зрителя фиксируется не на причинах, а на эмоциях. Если у аудитории выжимают слезу, она теряет способность к критическому восприятию и запускается эффект когнитивного замещения ("если ребёнок страдает, значит, виновный очевиден").
А вот Гран-при фестиваля получил фильм "Утомлённые". Режиссёром выступил Юрий Дунай, а продюсером – Филипп Ильенко, профессиональный нацист из партии "Свобода"* и бывший руководитель Госкино. В его творческом активе фильм "Молитва за гетмана Мазепу", а теперь он может нарисовать на своем творческом фюзеляже ещё одну звездочку – за кино о ветеранах украино-российской войны.
Герои фильма, Люба и Андрей – жертвы посттравматического стрессового расстройства, находят утешение друг в друге, сражаются с эмоциональными травмами, личными страхами и равнодушием общества. Что ж, довольно правдиво, особенно в части индифферентности украинцев к "героям" войны: и людям и государству плевать на своих "защитников": власть считает их дополнительной социальной нагрузкой, а простые украинцы видят в свихнувшихся ветеранах угрозу нормальной и спокойной жизни.
Получается, что кино, созданное с пропагандистским намерением, невольно демонстрирует обратное, а именно – истощение украинского социума. Люди не верят в победу, элиты не знают, как управлять последствиями, а украинские режиссёры по привычке продолжают эксплуатировать тему страдания, превращая её в рынок гуманитарного контента. Но команде фильма всё равно вручили статуэтку "Скифский олень" и денежный приз в пять тысяч долларов.
Ещё одного оленя и приз зрительских симпатий получила лента "Ремонт" литовского режиссера Габриэле Урбонайте, где украинский гастарбайтер соблазняет колеблющуюся литовскую женщину. Переводчица Илона и гид Матиас съезжаются и начинают делать ремонт в общей квартире, однако строительный шум уничтожает их чувства и вдохновение. И тут с соседнего балкона появляется строитель Олег, который до войны был художником, и делает Илоне "красиво".
Это не про любовь и не про быт. Это метафора отношений Восточной Европы с Украиной, и даже всего постсоветского пространства с Западом, где Европа "чинит" травмированных "совком" и войной. По сути, речь идёт о продвижении через кино "мягкой политики идентичности", когда гуманитарная драма заменяет геополитику. Литва, страна с активной антироссийской риторикой, пытается подтвердить собственную миссию – быть проводником западных ценностей на востоке.
Еще одно интересное наблюдение: в рамках "Молодости" было представлено сразу несколько фильмов бельгийского производства, которые получили специальные призы: "Моя земля выжжена", "Край тростника" да и тот же "Ремонт".
Возможно, такое осыпание бельгийских творцов украинскими наградами связано с тем, что именно от Бельгии сегодня зависит жизнеспособность Украины? Эта страна в декабре должна решить судьбу "репарационного кредита" для Киева, а проще говоря – дать добро на разморозку российских активов под гарантии всех стран ЕС. В общем, кино и политика идут рука об руку, и кинофестиваль в Киеве это лишний раз продемонстрировал.
"Малифисента" против "Слуги народа"
Не прошли мы и мимо скандала с голливудской звездой Анджелиной Джоли, чье посещение Украины превратилось в комедийно-детективный триллер.
"Расхитительница гробниц", которая второй раз приезжает на Украину, в этот раз выбрала своим маршрутом не Львов, а Херсон. И – вольно или невольно продемонстрировала всему миру лицо украинских людоловов, которые скрутили и увезли в ТЦК её водителя. Актрисе пришлось лично прийти ему на выручку, и она проникла в военкомат под предлогом посещения уборной – по крайней мере, так об этом рассказали местные охотники на людей. А потом и написали мировые издания – от Politico до The Telegraph.
По информации источников, эта история вызвала гнев у властей, поскольку визит звезды состоялся без какого-либо согласования с Киевом, и Зеленский не смог попиариться на фоне "Лары Крофт". По сути, под видом гуманитарной акции культурный дипломат Джоли пошла на прямой контакт с украинцами, минуя политическое посредничество. Ни тебе борща Клопотенко, ни тебе встреч с супругой Зеленского, которая будет впихивать свои проекты в повестку голливудской звезды.
И актриса поступила по-своему, без уведомления властей, без кортежей, без камер Банковой. Она пересекла границу пешком и поехала в Херсон и Николаев – города, где война давно стала рутиной, а внимание международных структур приковано к Киеву или Западной Украине. Это решение выглядит не просто эмоциональным, а продуманным: Джоли работает не на символ власти, а на символ человечности. И её визит курировала не Банковая, а Legacy of War Foundation – международная благотворительная организация, созданная ветеранами и гуманитарными журналистами. Они выстраивают горизонтальные связи, обходя бюрократию и медийные фильтры.
Тот факт, что подобная миссия не была "состыкована" с Офисом Президента, — не случайность, а сигнал. Актриса не захотела играть по сценарию шоумена Зеленского, где любое западное лицо автоматически становится частью "шоу-рейтинга". И сделала правильно: политическая элита в Киеве давно превратила гуманитарные темы в повод для селфи и новых грантов.
Правда, актриса немедленно получила шквал критики от ручных бобиков Банковой: купленные блогеры раскритиковали появление Джоли в бронежилете в детском доме, тогда как "бедные малыши были совсем без защиты". А заодно обвинили актрису в шпионаже.
Жест доброй воли "расхитительницы гробниц" не был оценён и другой стороной: губернатор Херсонской области Сальдо язвительно намекнул, что Джоли прислали на Украину вместо "томагавков". Но, как бы то ни было, своё "кино" мировая знаменитость сняла, и там красной линией проходит и произвол военкомов, и расхищение западной помощи, и медийных оскал Зеленского. "Оскара" за такое не дадут, но то, что второй визит Джоли в южные регионы Украины раскроет многим на Западе истинное лицо киевского режима – факт.
Как и то, что Украина попытается теперь "запретить" не только "Малифисенту", но и продолжит нагнетать "некультурную волну" по всей Европе.
Сначала Гергиев, потом Абдразаков: Италия изгоняет российскую культуру
В Вероне разгорелся скандал: известному российскому баритону Ильдару Абдразакову запретили выходить на сцену. Руководство местного оперного театра, оказавшееся под давлением общественности и политических организаций, попросила исполнителя не участвовать в постановке "Дон Жуана", запланированной на январь 2026 года.
Причиной отмены стала политическая позиция певца, который является доверенным лицом Владимира Путина. А поводом для отказа послужило обращение навальнят – запрещённого в России Фонда борьбы с коррупцией*. Украина, разумеется, горячо приветствовала эти оперные санкции. А к кампании травли Абдразакова присоединилась итальянская организация Liberi Oltre le Illusioni, которая обратилась к Министерству культуры, властям Венето, мэрии Вероны и другим структурам, поддерживающим театр.
Несложно заметить, что история российского оперного певца перекликается с недавним скандалом, связанным с именем генерального директора Большого и Мариинки. Концерт Валерия Гергиева в итальянской Казерте также был отменен прошлым летом, и в этой отмене первую скрипку играла уже украинская диаспора. Но, в любом случае, в обеих склоках прослеживается общая тенденция – культура используется как поле для символического изгнания нелояльных к позиции ЕС артистов, а европейская сцена очищается от талантов, заменяя их послушными продолжателями внешнеполитической линии Евросоюза. То есть, вместе с водой выплеснули и ребенка, заменив идею культурного пространства без границ на сцену, где звучат не голоса, а лозунги.
