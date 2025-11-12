https://ukraina.ru/20251112/nesuraznyy-i-vzbalmoshnyy-bezumets-trampovskogo-tipa-kakim-ya-zapomnil-gennadiya-balashova-1071490745.html

Несуразный и взбалмошный безумец трамповского типа. Каким я запомнил Геннадия Балашова

11 ноября 2025 года в США в возрасте 64 лет от сердечного приступа скоропостижно скончался Геннадий Балашов

Геннадий Викторович был политиком, бизнесменом, телешоуменом, либертарианским идеологом трамповского типа. Как и американский президент он был такой же взрывной, взбалмошный, безумный, непостоянный, несуразный, непредсказуемый, бросающийся из одной крайности в другую. Просто Трампу, к которому в начале его политической карьеры как и к Балашову никто серьезно не относился, повезло: он сумел, в конце концов, оседлать консервативную, антилевацкую волну и в итоге аж два раза прийти в Белый Дом, а вот Балашову не повезло: он никакой волны оседлать не смог (да и была ли таковая). Так и умер – у разбитого корыта. Видимо, в своем придорожном мотеле во Флориде.Геннадий Балашов родился в Днепропетровске в 1961 году, там же закончил ВУЗ, там же начал свою общественно-политическую карьеру – в 1994 году неудачно участвовал в выборах мэра этого города. Переехал в Киев, где основал свою безумно-либертарианскую партию "5.10". Цифры эти расшифровывались примерно так: Балашов предлагал ввести только два налога - "5 % с продаж, который платит покупатель, и 10 % — социального налога, который отчисляется с зарплаты".Я сам не предприниматель и не экономист – ничего лично не могу сказать об этом предложении Геннадия Викторовича, но донецкие олигархи, с которыми я общался, живя в Киеве, на мой вопрос, что они думают об этой инициативе Балашова, только иронично посмеивались и крутили пальцем у виска. Типа того, что тот идиот и это его предложение тоже идиотическое, поэтому тут и обсуждать нечего.Я лично знал Балашова, общался с ним и вспоминаю наше общение с доброй иронией. Просто мне такие люди, несмотря на всю их несуразность, ближе, чем правильная, но серая, безликая и унылая политико-бюрократическая масса.Помню, что когда я прогуливался от станции метро "Арсенальная", где тогда жил в Киеве, в сторону Майдана, то, следуя по Институтской, на пересечении ее с Шелковичной встречал скульптуры цветных гипсовых коров в натуральную величину. Их установил Балашов напротив своего агентства недвижимости. Они были призваны что-то олицетворять в его идеологии "5.10". Что конкретно – сейчас уже не помню.Мы с ним начали общаться в комментариях на FB. Естественно, спорили. О чем, тоже не помню. В 2012 году он пригласил меня на свою программу "Психология денег", еженедельно выходившую на маленьком киевском телеканале Business. По-моему, это было то ли в помещении бывшего завода "Большевик" на Шулявке, либо где-то рядом.Геннадий Викторович был тогда в красной, застегнутой на все пуговицы кофте. Хотя я был вроде как интервьюером, а он интервьюируемым, но большую часть программы говорил он, на давая мне не то, что закончить мысль, а даже вообще ее развить. Из 30 минут передачи примерно 25 минут говорил Балашов, остальные пять – я.Я серьезно, вообще не преувеличиваю.Выглядел наш диалог примерно так:- Господин Чаленко, что вы думаете об армяно-азербайджанском конфликте?-В свое время, во второй половине 80-х я служил в армии в Баку…Услышав слово "армия", Балашов меня тут же беспардонно перебивал:- Служили в армии… потребности украинской армии, как мы знаем, весьма значительны, а в украинском бюджете на нее выделяют копейки, поэтому…Затем следовала продолжительная тирада Балашова в минут пять об армии, министре обороны, современных ракетных системах и прочей армейской ерунде… Не закончив свой спич, который Геннадий Викторович продолжал бы и продолжал, он вдруг вспоминал обо мне, неожиданно прерывал свой монолог и задавал мне какой-то другой вопрос, не имевший никакого отношения ни к его спичу об армии, ни к его прежнему вопросу об армяно-азербайджанском конфликте:- Господин Чаленко, что вы думаете о глобальном потеплении?- Когда я еще учился в Киевском университете на философском факультете, то по этому поводу один мой преподаватель…Не успев дослушать мой ответ до конца, Балашов прерывал меня:- Преподаватели университета только тем и занимаются, что склоняют своих студенток к интимным отношениям…Дальше шел пятиминутный спич Балашова по этому поводу. И вот так всю программу.Даже когда в студию прорывался телефонный звонок от зрителя, интересовавшегося "Почему, Чаленко, вы такой украинофоб?" или "Почему вы, Чаленко, пришли с грязной жирной головой в студию к уважаемому Геннадию Викторовичу?", то я не успевал открывать рот, чтобы ответить, так как Балашов начинал говорить вместо меня и снова минут на пять, пока вдруг не замечал моё присутствие.Таким образом, программа подошла к концу, прервав очередной словесный поток Балашова. Он был настолько комичен в роли ведущего программы, что меня все это даже развеселило, а не обидело. Об этом я по возвращению домой рассказал в своих социальных сетях, чем изрядно повеселил тусовку политиков и политических журналистов, которые меня читали. Геннадий Викторович тоже пришел ко мне в комментарии и что-то абсолютно беззлобно прокомментировал.Кстати, он обращался ко мне во время передачи исключительно на "вы", не хамил, и вроде как был вежлив – на личности не переходил. После конца эфира пригласил пройти вместе с ним к его машине. Открыв багажник, он вытащил из большой стопки свою книгу с какими-то очередными своими безумными идеями и подписал ее для меня. На этом мы расстались.Во время Русской весны, уже переехав в Москву, я увидел в интернете какие-то сюжеты из Симферополя, где Балашов клеймил восставших против бандеровского переворота крымчан рабами и кретинами. Кричавший Балашов стоял посреди толпы, среди которой был Стрелков. Потом в новостях прошло, что Балашова вроде как силы самообороны Крыма арестовали, потом выпустили, и он от греха подальше ретировался в Киев.Осенью 2014 года на Таганке в офисе Стрелкова я задал тому вопрос о Балашове. Игорь Иванович рассказал, что Балашова взяли по его приказу и куда-то отвезли. Вроде как даже намеревались грохнуть.- Но, послушав, что он несет, я понял, что ничего с ним делать не надо. Этого абсолютно безумного парня, наоборот, надо отпустить. Просто своим безумием он в Киеве наворотит дел, дай Боже. И отпустил.И нужно сказать, что в каком-то смысле Стрелков не только поставил правильный диагноз Геннадию Викторовичу, но и правильно предвидел его действия. Последний, уже переселившись в Штаты в 2022 году (против него на Украине было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму почти в 10 млн. гривен), столько наговорил критического и оппозиционного о Зеленском, что тот летом 2025 года ввел против него санкции.Несмотря на то, что его общественно-политическая карьера началась еще в 90-х, Балашов – это дитя первого Майдана. Как и любое сильное общественное потрясение, Оранжевая революция выбросила на поверхность всякого рода безумных реформаторов, идеи которых были одна безумнее другой. Среди таких реформаторов был и Геннадий Балашов. Тогда нужно было быть против донецких и Путина, и Геннадий Викторович был против.Но к концу жизни Балашов вдруг резко изменил свои политические взгляды почти на прямо противоположные (почти как включенный в России в список экстремистов и террористов Арестович): стал критиковать украинский национализм, душителей русского языка и стремление украинских властей вести войну до последнего украинца. Все, кто видел видео выступлений украинского либертарианца за последние года два, не мог не обратить внимания на это. Понятно, что причиной этому послужило и возбужденное уголовное дело, и общее безумие Геннадия Викторовича, но все же…Что можно сказать в конце? Лично мне лучше и интересней жить среди разноцветных (как те коровы на пересечении Институтской с Шелковичной) безумцев типа Балашова, чем среди скучной и ничем не выделяющейся биомассы. Так веселее.

