Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты
Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты
Еврокомиссия опасается относительно долговой устойчивости Украины, сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав Минфинов стран Евросоюза, передает 13 ноября РИА Новости
В частности, Домбровскис усомнился в платежеспособности Украины. По его словам, ЕС боится, что Киев не выплатит долги перед Западом.Эти опасения поддержал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, призвавший прекратить финансовую помощь Украине из-за "процветающей коррупции". Он указал на недавние коррупционные скандалы в окружении Владимира Зеленского и отсутствие точного отчета о расходовании ранее выделенных средств.Подробнее о коррупции - в материале На краю пропасти: как Запад и коррупция ведут Украину к коллапсу. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
В частности, Домбровскис усомнился в платежеспособности Украины. По его словам, ЕС боится, что Киев не выплатит долги перед Западом.
"Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты… Другие варианты [кроме активов ЦБ РФ], которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС", — объяснил он.
Эти опасения поддержал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, призвавший прекратить финансовую помощь Украине из-за "процветающей коррупции". Он указал на недавние коррупционные скандалы в окружении Владимира Зеленского и отсутствие точного отчета о расходовании ранее выделенных средств.