Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты - 13.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251113/vryad-li-vernut-dolg-es-ne-mozhet-prodolzhat-vydavat-kievu-regulyarnye-kredity--1071533653.html
Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты
Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты - 13.11.2025 Украина.ру
Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты
Еврокомиссия опасается относительно долговой устойчивости Украины, сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав Минфинов стран Евросоюза, передает 13 ноября РИА Новости
2025-11-13T09:38
2025-11-13T09:38
новости
украина
киев
запад
петер сийярто
владимир зеленский
ес
минфин
украина.ру
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6de80f418f7e4f9f30940a3e4b3b76ab.jpg
В частности, Домбровскис усомнился в платежеспособности Украины. По его словам, ЕС боится, что Киев не выплатит долги перед Западом.Эти опасения поддержал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, призвавший прекратить финансовую помощь Украине из-за "процветающей коррупции". Он указал на недавние коррупционные скандалы в окружении Владимира Зеленского и отсутствие точного отчета о расходовании ранее выделенных средств.Подробнее о коррупции - в материале На краю пропасти: как Запад и коррупция ведут Украину к коллапсу. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
украина
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c00a866054842c1ea5a502a1a21d43b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, запад, петер сийярто, владимир зеленский, ес, минфин, украина.ру, коррупция
Новости, Украина, Киев, Запад, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, ЕС, Минфин, Украина.ру, коррупция

Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты

09:38 13.11.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Еврокомиссия опасается относительно долговой устойчивости Украины, сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав Минфинов стран Евросоюза, передает 13 ноября РИА Новости
В частности, Домбровскис усомнился в платежеспособности Украины. По его словам, ЕС боится, что Киев не выплатит долги перед Западом.

"Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты… Другие варианты [кроме активов ЦБ РФ], которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС", — объяснил он.

Эти опасения поддержал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, призвавший прекратить финансовую помощь Украине из-за "процветающей коррупции". Он указал на недавние коррупционные скандалы в окружении Владимира Зеленского и отсутствие точного отчета о расходовании ранее выделенных средств.
Подробнее о коррупции - в материале На краю пропасти: как Запад и коррупция ведут Украину к коллапсу. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевЗападПетер СийяртоВладимир ЗеленскийЕСМинфинУкраина.рукоррупция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Запорожское направление: ВСУ показали крайне низкий уровень подготовки
11:13"Российская переговорная группа обижала делегатов с Украины", пожаловался замглавы украинского МИД
11:02Глава МИД РФ дал интервью итальянской газете: основные тезисы
10:51Черноморский флот близ Туапсе отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ
10:49Затаившийся "Посейдон" и глобальное противостояние на море: Ераносян о силах России, США и Китая
10:48Шойгу рассказал об искусственном раскручивании антироссийской истерии. Главные новости к этому часу
10:29В ЕС рассказали, как нужно писать об оскандалившемся Зеленском
10:20ВС РФ ударили по локомотивному депо в Одесской области
10:10Киев может остаться без денег уже в феврале без "репарационных кредитов" - Politico
09:53Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО
09:48"Не война за территории, а операция по спасению" - Лавров рассказал про СВО
09:38На фоне разгрома группировки ВСУ российские войска вошли в Мирноград
09:38Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты
09:18Главы МИД G7 согласовали позицию по Украине
09:15Критика из Тбилиси: Зеленского назвали "клоуном", уничтожающим Украину
09:00Успехи ВС РФ на Сумском направлении
09:00"План победы" провалился: Запад осознал цену украинского проекта. Хроника событий на утро 13 ноября
08:44Лавров рассказал про "подковёрные доклады", помешавшие Трампу встретиться с Путиным
08:35ПВО ночью расправилась со 130 вражескими дронами
08:18Россия ждёт сигнал из США, Трамп оформил конец шатдауна. Новости к этому часу
Лента новостейМолния