https://ukraina.ru/20251113/vryad-li-vernut-dolg-es-ne-mozhet-prodolzhat-vydavat-kievu-regulyarnye-kredity--1071533653.html

Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты

Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты - 13.11.2025 Украина.ру

Вряд ли вернут долг. ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты

Еврокомиссия опасается относительно долговой устойчивости Украины, сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав Минфинов стран Евросоюза, передает 13 ноября РИА Новости

2025-11-13T09:38

2025-11-13T09:38

2025-11-13T09:38

новости

украина

киев

запад

петер сийярто

владимир зеленский

ес

минфин

украина.ру

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6de80f418f7e4f9f30940a3e4b3b76ab.jpg

В частности, Домбровскис усомнился в платежеспособности Украины. По его словам, ЕС боится, что Киев не выплатит долги перед Западом.Эти опасения поддержал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, призвавший прекратить финансовую помощь Украине из-за "процветающей коррупции". Он указал на недавние коррупционные скандалы в окружении Владимира Зеленского и отсутствие точного отчета о расходовании ранее выделенных средств.Подробнее о коррупции - в материале На краю пропасти: как Запад и коррупция ведут Украину к коллапсу. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, запад, петер сийярто, владимир зеленский, ес, минфин, украина.ру, коррупция