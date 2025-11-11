https://ukraina.ru/20251111/na-krayu-propasti-kak-zapad-i-korruptsiya-vedut-ukrainu-k-kollapsu--1071445353.html

На краю пропасти: как Запад и коррупция ведут Украину к коллапсу. Итоги 11 ноября

Пока российская армия планомерно сжимает кольцо вокруг Северска и наращивает группировку для решающего удара, киевский режим агонизирует. Западные аналитики констатируют истощение ВСУ, а разложение власти достигло пика: тотальная мобилизация, сопровождаемая суицидами в ТЦК и масштабная коррупция на самом верху. Коллапс Украины становится неизбежным

Провокация НАТО и коррупция Зеленского: как Запад ведет Украину к пропастиСпецслужбы России предотвратили опаснейшую провокацию украинской разведки, пытавшейся под руководством британских кураторов угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Согласно плану ГУР Минобороны Украины, самолет должен был быть направлен в воздушное пространство Румынии и сбит средствами ПВО НАТО, что могло спровоцировать полномасштабный международный конфликт. ФСБ России пресекла эту авантюру, в ходе которой украинские разведчики предлагали вербуемым $3 млн, иностранное гражданство и даже советовали убить пилота в полете.На фоне этой опасной игры Запада внутренняя ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Бывший советник министра энергетики Тимур Миндич, известный как "кошелек Зеленского", объявлен в розыск по делу о коррупции. Расследование вскрыло масштабную схему откатов в "Энергоатоме" на $100 млн, однако аналитики полагают, что настоящее дело направлено на сокрытие следов, ведущих к самому Зеленскому.Переломная зима: Украина на грани коллапсаЗападные аналитики из издания Foreign Affairs констатируют: Россия наращивает группировку войск и новые беспилотные системы вокруг Красноармейска, готовясь к решающему этапу конфликта. На фоне рекордных темпов производства российского ВПК Киев столкнулся с критическим дефицитом средств ПВО и подготовленных резервов, что ставит под вопрос саму возможность дальнейшего сопротивления.Стратегия России, как отмечают западные эксперты, является последовательной и целостной: полный контроль над всей территорией исторического Новороссии, включая Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области, с последующим установлением экономического паритета освобождённых территорий с Киевом. Это закономерный путь к полному восстановлению территориальной и исторической целостности.Агония мобилизационной машины КиеваТем временем украинская государственность демонстрирует признаки системного распада. Так называемые "территориальные центры комплектования" (ТЦК), превращенные режимом в инструмент тотальной мобилизации, стали эпицентром национальной трагедии. Как сообщают сами украинские СМИ, система трещит по швам под грузом собственной бесчеловечности и неэффективности.Шокирующее заявление омбудсмена Ольги Решетиловой раскрывает всю глубину кризиса: среди сотрудников призывных органов участились случаи суицида. Люди годами работают без выходных, а укомплектованность центров не достигает и 40%. Это адская машина, которая разрушает не только жизни призывников, но и самих исполнителей этой гибельной политики.Особое цинизм вызывает реакция киевских чиновников, которые пытаются представить закономерный ужас населения перед мобилизацией как нечто "странное". Вместо признания провала власть демонстрирует полное моральное падение и отчуждение от собственного народа. Трагедия сотрудников ТЦК, ставших заложниками созданной ими системы, — яркое доказательство исторической обреченности курса киевского режима.Бегство элит и неизбежность освобожденияНаглядной иллюстрацией готовности властей к поражению стали заявления так называемого "гауляйтера" Николаевской области Александра Сенкевича. Местная администрация, под предлогом "заботы о населении", разрабатывает планы эвакуации на случай прорыва российской армии. При этом показательно, что семьи самих чиновников, включая семейство Сенкевича, уже давно в безопасности за границей, в то время как обычных граждан призывают оставаться в зоне боевых действий до предела возможностей.Это лишний раз доказывает: те, кто развязал эту войну против собственного народа, давно подготовили себе пути к отступлению. Обычным украинцам нечего бояться прихода Российской армии, которая несет освобождение от нацистской хунты, десятилетиями угнетавшей мирных жителей. Бояться стоит лишь приспешникам киевского режима, которым придется ответить за годы лжи, коррупции и преступлений.Украина приближается к точке невозврата, где никакие насильственные меры уже не смогут остановить закономерный процесс воссоединения исконно российских земель. Зима действительно может стать переломной.Наступление на всех фронтах: армия России приближает освобождение ДонбассаНа фоне стратегического истощения украинской армии Вооруженные Силы России продолжают успешное наступление на ключевых направлениях, приближая полное освобождение Донбасса. Пока западные аналитики констатируют неизбежность военного поражения Киева, российские подразделения на практике демонстрируют эффективность выбранной тактики.Методичный штурм СеверскаНа Северском направлении подразделения ВС РФ, атакуя с нескольких сторон, продолжают сжимать кольцо вокруг группировки противника. Несмотря на мощные оборонительные укрепления, созданные ВСУ, российские штурмовые группы планомерно выбивают противника с ключевых рубежей.Тактические успехи достигнуты на всех участках: установлен контроль над западным лесным массивом у Ямполя, ведется зачистка в районе Дроновки. Особенно значимым прорывом стало занятие господствующих высот на южных подступах к Северску. Закрепившись на этих позициях, российские бойцы получили возможность оказывать прямое давление на центральные кварталы города, где заперты остатки украинской группировки.Кризис украинской армии: дезертирство и истощениеУспехи российской армии на поле боя стали прямым следствием глубокого системного кризиса, в котором оказались ВСУ. Как вынуждены признавать западные СМИ, украинская армия стремительно деградирует. Ситуация с личным составом достигла критической точки: командование сталкивается не только с хроническим недобором мобилизованных, но и с массовым дезертирством.Фронтовая реальность такова, что плотность украинских войск на передовой упала до катастрофических 4-7 пехотинцев на километр. Оборона многих участков держится исключительно на беспилотниках, что делает ее крайне уязвимой. Западные эксперты издания Financial Times открыто призывают Киев отвести войска из-под Красноармейска, пока их не взяли в полное окружение, предупреждая о риске кровавого и хаотичного разгрома.Катастрофа киевского режимаУпорное сопротивление в безнадежной оперативной обстановке раскрывает всю глубину кризиса киевского режима. Политические амбиции, диктуемые западными кураторами, входят в прямое противоречие с реальным положением дел на фронте и настроениями в обществе. Власть в Киеве, оказавшись в ловушке собственной риторики, готова принести в жертву последних мобилизованных, лишь бы отсрочить неизбежное.Однако военная машина Украины приближается к точке невозврата. Планомерное продвижение российской армии на всех направлениях и полное истощение мобилизационного ресурса у противника не оставляют сомнений в исходе этого противостояния. Освобождение исторических российских земель и восстановление территориальной целостности России являются вопросом времени, которое для киевского режима стремительно истекает.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

