Цифровая война: у России есть шанс не отстать окончательно, но действовать нужно срочно

Информационная революция в военном деле набирает обороты, СВО показала, что будущее – за "цифровой войной". Мощь стран очень скоро будет зависеть от развития вычислительных мощностей, России нужно срочно обратить внимание на это. Такой вывод содержится в статье "Цифровая война – новая реальность" в журнале "Россия в глобальной политике"

Зона поголовного истребленияАвторы материала – начальник Генштаба ВС РФ в 2004-2008 гг., генерал армии Юрий Балуевский и директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.В статье констатируется, что возможности наращивать "войну дронов" превосходят способность эффективно противостоять этому виду вооружений. В боевых действиях сейчас участвуют целые полчища беспилотников, что стало возможным из-за миниатюризации и удешевления элементарной базы.Тактическое поле боя и тылы на десятки километров от линии боевого соприкосновения станут, по сути, "зоной поголовного истребления". Естественно, что первоочередной задачей будет противодействие им. Таким образом, вооруженная борьба превратится в первую очередь в схватку за "дроновое превосходство" в воздухе. Соответственно, организация войск должна соответствовать целям и задачам борьбы за такое превосходство в воздухе и космосе, пишут авторы."Тумана войны", продолжают они, больше нет, поле боя становится все более прозрачным. Уже сегодня можно говорить о стирании границ боевых действий на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.В основе нового облика войны, который продемонстрировала специальная военная операция на Украине - высокая рассредоточенность и весьма низкая плотность сил и их боевых порядков. Скрытная переброска и сосредоточение сил и средств на направлениях концентрации основных усилий становятся невозможными.Главным в информационном боевом пространстве в ходе СВО стало внедрение и массовое применение интернета на основе системы Starlink. Это приведет к взрывному расширению возможности армии, включая прямое "подключение" каждого военнослужащего на поле боя, сверхминиатюризацию систем связи, обеспечивающих неограниченное по дальности управление войсками, включая беспилотные средства и высокоточное оружие. Это значительно повысит возможности "дистанционного" ведения войны.В течение столетий основой поражения был огонь в прямой видимости, теперь это остается в прошлом, теперь можно обнаруживать и поражать цели даже на значительном расстоянии.Танки больше не нужны?Из этого тезиса вытекает следующий вывод – о кризисе танковых войск. Танк – основное средство ведения огня в прямой видимости. Сейчас он оказывается легко обнаруживаемой и легко поражаемой целью с малоэффективной системой оружия для поражения в пределах прямой видимости. В результате танк утратил значение некогда главного средства прорыва и маневра армии.Попытки повысить живучесть танка за счет защиты от БПЛА, комплексов активной защиты вызывают вопросы в контексте стоимости такой модернизации."Не ясно, какую пользу на поле боя принесет уязвимая и ограниченная по возможностям вооружения машина, приближающаяся по стоимости к самолёту-истребителю. Что касается танка как носителя БПЛА или средств загоризонтного высокоточного поражения, зачем для этого явно избыточный с точки зрения защиты и массы танк в качестве платформы? Ответов на этот и другие вопросы нет", - пишут авторы.В похожем кризисе оказалась и артиллерия."Военный конфликт на Украине, казалось бы, вернул артиллерию с неуправляемыми боеприпасами на пьедестал "бога войны". Однако за этим проглядывает спорность применения дорогостоящих орудий с большим расходом весьма дорогостоящих боеприпасов для решения огневых задач, которые можно решить на "прозрачном" поле боя дронами и другими высокоточными средствами", - говорится в материале.Принципиальным требованием к современной артиллерии является повышение дальности стрельбы, однако эффективное поражение на значительных дистанциях требует управляемых высокоточных выстрелов (в том числе ракетных). Закономерный вопрос: рационально ли использование громоздких артиллерийских систем в качестве платформ для пуска таких боеприпасов?"Утверждения в духе знаменитой фразы Ворошилова, что "лошадь себя еще покажет" (сейчас это относится к танкам или артиллерии), игнорируют тот факт, что беспилотные технологии тоже находятся в самом начале своего развития. И в этом смысле более логичным выглядит тезис, что "дроны тоже себя еще покажут", особенно в свете дальнейшего развития сетевых и космических технологий", - сказано в статье.Попытки совместить дроновую войну с механизированной, которые можно видеть в ходе СВО вызваны скорее относительной технической отсталостью войск сторон, нехваткой тех же беспилотников, информационных средств (с российской стороны), вынуждающих импровизировать с тем, что есть.Война также продемонстрировала трудноразрешимую проблему обеспечения войск, для снабжения которых сейчас используются легко уязвимые транспортные средства, которые сравнительно легко поражаются противником (проблема назревала очень давно, но игнорировалась ещё советскими стратегами).В условиях "дроновой войны" и огромных "зон тотального поражения" сил и средств на всю оперативную глубину проблема снабжения в оперативном, тактическом и "микротактическом" ("последняя миля фронта") отношениях становится колоссальной и потребует нетривиальных и революционных решений.Какие БМП нужны армии будущегоКак должна выглядеть перспективная организационно-штатная структура войск для "дроновой войны"?Это сочетание штурмовых частей и беспилотных систем и средств огневого поражения (вплоть до уровня отделения и взвода) не только с дронами, но и, например, с ракетами с волоконно-оптическим наведением, а также разнообразных средств борьбы с беспилотными системами и их подавления (от уровня каждого бойца и каждой машины до специальных частей). Все эти силы должны иметь максимально интегрированные сетевые средства, обеспечивая наведение огня "старших уровней" и авиации.Продвижение пехоты на поле боя должно осуществляться с помощью комбинации средств в зависимости от обстановки, включая пеший порядок, мотоциклы, легкие машины-транспортеры, бронированный автотранспорт, а также высокозащищенные БМП с высокой огневой эффективностью.Основой бронетанкового вооружения и технического оснащения Сухопутных войск должны стать высокозащищенные БМП с высокой огневой эффективностью. "Идеальной машиной" украинского конфликта показал себя американская БМП М2 Bradley. Отдавать предпочтение нужно машинам "средней" массы в 30-40 тонн.Оснащение таких машин средствами борьбы с дронами, в первую очередь активными, в сочетании с круговой защитой и мерами по улучшению живучести (отделение боекомплекта, вынос топлива и пр.) позволит обеспечить им повышенную выживаемость на поле боя даже "дроновой войны", но сохранить статус "расходного материала", пригодного для массового производства.Вместо танков в составе пехотных частей должны массово действовать тяжелые инженерно-штурмовые разминировочные машины – боевые платформы с максимальной защитой, как конструктивной, так и активной противодроновой. Значительное вооружение им не нужно, поскольку будет только снижать их живучесть.Обесценивание ядерного сдерживанияСложные беспилотные и безэкипажные средства воздушного, наземного и морского применения требуют развития на самом высоком уровне средств наблюдения, спутниковых возможностей, датчиков, вычислительных мощностей, информационных сетей, способов передачи и обработки данных и ИИ. Страна, не способная соответствовать всем этим требованиям, обречена на отставание в военном деле, полагают авторы.По их мнению, переход к "цифровой войне" демонстрирует, что в нынешнем столетии ключевым фактором развития военного дела и военных возможностей (да и в целом развития человеческой цивилизации) становится совершенствование вычислительных мощностей."Именно от развития и производства вычислительных мощностей, а не от территориального или ресурсного контроля будет зависеть ресурс стран и альянсов", - сказано в материале.Следует также указать, что развитие вычислительных мощностей и основанных на них сетей (в том числе космических) контроля, обнаружения, целеуказания и передачи данных позволит создавать глобальные разведывательно-ударные и оборонительные автоматизированные системы с колоссальной плотностью и эффективностью поражения. В частности, могут качественно возрасти возможности противодействия традиционным средствам ракетно-ядерного нападения, то есть системы противоракетной обороны выйдут на новый уровень. А это уже чревато риском обесценивания ядерного оружия и ядерного сдерживания в принципе."В среднесрочной перспективе Россия будет уступать мировым лидерам в развитии вычислительных мощностей (недостаток компетенций, индустриальных возможностей и емкости внутреннего рынка). На это следует немедленно обратить внимание, в противном случае отставание станет нарастать, что угрожает стратегическим интересам страны", - говорится в статье.У России имеются ресурсы для выправления такого положения, сохраняется и научно-технический задел. Однако темпы мировых изменений таковы, что можно попросту не успеть реализовать имеющиеся возможности. Осознание этого "требует отложить политические разногласия" и сосредоточиться на срочном решении административно-технологических задач.О том, как изменится характер боевых действий в связи с централизацией командования беспилотными силами в ВС РФ - в материале издания Украина.ру Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы.

