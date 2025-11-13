https://ukraina.ru/20251113/novye-mery-podderzhki-dlya-veteranov-svo-novye-rubezhi-pobedy-kratkaya-svodka-1071569932.html

Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка

Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка - 13.11.2025 Украина.ру

Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка

Правительство предложило новую меру поддержки для участников СВО, в то время как в зоне боевых действий продолжаются активные наступательные действия. Об этом 13 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру

2025-11-13T19:09

2025-11-13T19:09

2025-11-13T19:09

новости

россия

сумская область

сумы

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071536485_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0eeb5471a55ee4afdb80f01b9a0ded7.jpg

Кабинет министров РФ подготовил и внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий право для ветеранов специальной военной операции на ежегодный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 дней. Эта инициатива призвана обеспечить дополнительную социальную защиту для военнослужащих, вернувшихся с фронта. На линии боевого соприкосновения тем временем продолжаются активные операции. По оперативным данным, российские подразделения закрепились на новых рубежах. Как сообщил военный корреспондент Анатолий Радов, на шахте в городе Димитров (укр. Мирноград) был установлен российский флаг, что свидетельствует о продвижении наших войск в этом районе. На другом направлении, в Сумской области, местные власти сообщили о сильном задымлении после прилёта по промышленному району. Инцидент произошёл в городе Сумы, детали и последствия уточняются. Таким образом, день был отмечен как важными законодательными инициативами в поддержку участников СВО, так и динамичным развитием оперативной обстановки.Итоги дня в материале Украинский уроборос. Пока ВС РФ крушат оборону ВСУ, киевский режим пожирает сам себя. Итоги 13 ноября на сайте Украина.ру

россия

сумская область

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, сумы, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия