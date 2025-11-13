Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка - 13.11.2025 Украина.ру
Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка
Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка - 13.11.2025 Украина.ру
Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка
Правительство предложило новую меру поддержки для участников СВО, в то время как в зоне боевых действий продолжаются активные наступательные действия. Об этом 13 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру
2025-11-13T19:09
2025-11-13T19:09
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071536485_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0eeb5471a55ee4afdb80f01b9a0ded7.jpg
Кабинет министров РФ подготовил и внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий право для ветеранов специальной военной операции на ежегодный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 дней. Эта инициатива призвана обеспечить дополнительную социальную защиту для военнослужащих, вернувшихся с фронта. На линии боевого соприкосновения тем временем продолжаются активные операции. По оперативным данным, российские подразделения закрепились на новых рубежах. Как сообщил военный корреспондент Анатолий Радов, на шахте в городе Димитров (укр. Мирноград) был установлен российский флаг, что свидетельствует о продвижении наших войск в этом районе. На другом направлении, в Сумской области, местные власти сообщили о сильном задымлении после прилёта по промышленному району. Инцидент произошёл в городе Сумы, детали и последствия уточняются. Таким образом, день был отмечен как важными законодательными инициативами в поддержку участников СВО, так и динамичным развитием оперативной обстановки.Итоги дня в материале Украинский уроборос. Пока ВС РФ крушат оборону ВСУ, киевский режим пожирает сам себя. Итоги 13 ноября на сайте Украина.ру
новости, россия, сумская область, сумы, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка

19:09 13.11.2025
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
Правительство предложило новую меру поддержки для участников СВО, в то время как в зоне боевых действий продолжаются активные наступательные действия. Об этом 13 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру
Кабинет министров РФ подготовил и внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий право для ветеранов специальной военной операции на ежегодный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 дней.
Эта инициатива призвана обеспечить дополнительную социальную защиту для военнослужащих, вернувшихся с фронта.
На линии боевого соприкосновения тем временем продолжаются активные операции. По оперативным данным, российские подразделения закрепились на новых рубежах. Как сообщил военный корреспондент Анатолий Радов, на шахте в городе Димитров (укр. Мирноград) был установлен российский флаг, что свидетельствует о продвижении наших войск в этом районе.
На другом направлении, в Сумской области, местные власти сообщили о сильном задымлении после прилёта по промышленному району.
Инцидент произошёл в городе Сумы, детали и последствия уточняются.
Таким образом, день был отмечен как важными законодательными инициативами в поддержку участников СВО, так и динамичным развитием оперативной обстановки.
Итоги дня в материале Украинский уроборос. Пока ВС РФ крушат оборону ВСУ, киевский режим пожирает сам себя. Итоги 13 ноября на сайте Украина.ру
