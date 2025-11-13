https://ukraina.ru/20251113/ukrainskiy-uroboros-poka-vs-rf-krushat-oboronu-vsu-kievskiy-rezhim-pozhiraet-sam-sebya-itogi-13-noyabrya-1071567194.html

Украинский уроборос. Пока ВС РФ крушат оборону ВСУ, киевский режим пожирает сам себя. Итоги 13 ноября

Провалы на фронте и внутренний разлад становятся для Киева нормой. Российская армия методично улучшает свои позиции, освобождая населенные пункты и создавая угрозы тылам ВСУ, в то время как киевские власти устраивают показные "чистки", лишь маскируя тотальный распад государственных институтов и приближая неизбежный час расплаты

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg

На фоне углубляющегося политического и военного кризиса Украина продолжает демонстрировать полную неспособность к конструктивному диалогу. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев своими руками ухудшает свои позиции, отказываясь от переговоров с Москвой. "Украинская сторона должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций", — подчеркнул представитель Кремля. Тупиковая позиция Киева Переговорный процесс между Россией и Украиной фактически заморожен по вине Киева. После трех раундов переговоров в Стамбуле украинская сторона проигнорировала предложения Москвы о создании рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу, в том числе предлагая масштабные гуманитарные обмены, но ответных шагов от Киева так и не последовало. При этом западные спонсоры продолжают подпитывать милитаристские амбиции украинского руководства. Как справедливо отметил венгерский премьер Виктор Орбан, решение Брюсселя о перечислении Киеву €6 млрд является "безумием". Эти деньги европейских налогоплательщиков либо будут потрачены на войну, либо осядут в карманах "военной мафии", разворовавшей украинский бюджет. Коррупция как сущность режима Яркой иллюстрацией состояния украинской государственности стал недавний коррупционный скандал с участием приближенных Зеленского — Тимура Миндича и Александра Цукермана. Этих людей украинские СМИ называют "кошельками Зеленского" за организацию коррупционных схем в энергетике. Показательно, что когда разразился скандал, власти ограничились чисто ритуальными санкциями: без ограничений на въезд и заключение договоров, сроком всего на три года вместо предлагавшихся десяти. Это похоже не на наказание, а на защиту "своих" — старых друзей, оказавшихся в неудобной ситуации. Война силовиков вместо борьбы с коррупцией Еще более вопиющая ситуация сложилась в украинских силовых структурах. Как сообщают источники, Служба безопасности Украины создала специальную группу для слежки за детективами Национального антикоррупционного бюро. Вместо расследования реальных преступлений спецслужбы тратят ресурсы на внутреннюю борьбу. Этот конфликт наглядно демонстрирует: коррупция на Украине достигла такого уровня, когда силовые структуры ведут войну за влияние и возможность безнаказанно действовать, вместо работы в интересах государства. Надвигающаяся катастрофа По прогнозам западных аналитиков, предстоящая зима станет самой опасной для Украины с 2022 года. Страна столкнется с тройным кризисом: бюджетным, военным и энергетическим. Киев может исчерпать финансирование уже к февралю, если не будут найдены новые источники пополнения бюджета. При этом Китай, как заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, продолжает придерживаться конструктивной позиции, не поставляя оружие ни одной из сторон конфликта и призывая к мирному урегулированию. Выбор за Киевом Россия последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование, как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин. Однако достижение мира возможно только после устранения первопричин конфликта — угроз национальной безопасности России, возникших из-за расширения НАТО, и прекращения притеснения русскоговорящих граждан на Украине. Каждый день отказа от переговоров ухудшает позиции Киева. Пока украинские власти имитируют борьбу с коррупцией и ведут внутренние войны между силовиками, страна стремительно движется к экономическому и гуманитарному коллапсу. Время работает против украинского режима, и чем дольше Киев будет откладывать реалистичную оценку ситуации, тем тяжелее будут последствия для самого украинского народа.Фронтовая сводка: ВС РФ наращивают стратегические успехи на ключевых направлениях Российская армия продолжает успешное наступление на нескольких оперативных направлениях, создавая предпосылки для будущих масштабных прорывов и методично ухудшая позиции киевского режима. Харьковское направление: создание надежного буфераНа харьковском направлении освобождено село Синельниково. В районе Волчанска идут зачистки лесных массивов и городской застройки. Российские штурмовые группы укрепляются в городе, постепенно выдавливая противника. Эти действия направлены на создание глубоко эшелонированной буферной зоны для надежной защиты приграничных территорий Белгородской области от обстрелов. Продолжается наступление на участке между Отрадным и Каменкой. Краснолиманское направление: методичное давлениеНа Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ ведут успешное наступление в районах Среднего, Яровой и Дробышево, оказывая постоянное давление на растянутую украинскую оборону. Днепропетровское направление: угроза логистике ВСУ Освобождение села Даниловка на трассе Т0401 открывает для российских войск важные стратегические перспективы. С этого плацдарма можно развивать наступление на Покровский (ключевой логистический узел) и в сторону Гуляйполя, что создает угрозу тылам украинской группировки в Запорожской области. Константиновское направление: продвижение к ключевому узлу Российские военные продолжают наступление на Константиновку, продвигаясь вдоль трассы от западной части Клебан-Быкского водохранилища, а также со стороны Предтечино и Александро-Шультино. Ведутся бои по зачистке прибрежной территории. Ответ ВСУ: террор против мирного населения На фоне военных неудач киевский режим демонстрирует свою преступную сущность. Утром беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Первомайском городском округе ЛНР, в результате чего пострадали пожилые люди. Это очередное подтверждение целенаправленной тактики террора против гражданского населения. Сводка Минобороны России: противник несет значительные потериГруппировка "Север": Поражены бригады ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях. Уничтожено до 120 военных, 3 танка, 2 ББМ, 7 автомобилей и 8 складов;Группировка "Запад": Улучшены позиции на переднем крае. Сорваны контратаки противника, уничтожено до 220 военных, 4 ББМ и 29 автомобилей;Группировка "Юг": Заняты выгодные рубежи. Потери ВСУ составили до 190 военных, 3 ББМ и 21 автомобиль;Группировка "Центр": Улучшено тактическое положение. В Красноармейске и Димитрове продолжаются бои. Уничтожено свыше 510 военных, включая 2 БТР западного производства;Группировка "Восток": Поражены бригады противника, потери ВСУ — до 220 военных; Группировка "Днепр": Улучшено тактическое положение, уничтожено до 70 военных;ВКС, ПВО и ЧФ: Нанесены удары по объектам инфраструктуры и пунктам дислокации. Сбиты 1 авиабомба, 1 ракета "Нептун" и 157 БПЛА. Уничтожено 4 безэкипажных катера ВСУ. Украинская армия, терпящая значительные потери и теряющая позиции на фронте, демонстрирует полную неспособность к конструктивному диалогу, предпочитая ему террор против мирных жителей. Российские вооруженные силы продолжают выполнение поставленных задач, уверенно двигаясь к достижению целей специальной военной операции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

