На фалдах тронного сюртучка. В Зеленского уже вцепились конкуренты
Просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский уже сдал всех. И своих друзей детства и юности, и своих как бы соратников, и свои "кошельки", и даже самого себя. Уволил зашкварившихся министров, открестился от друзей, решил собрать Совет нацбезопасности и обороны (СНБОУ) и ввел против врагов санкции.
Одно слово, засуетился, как жаба на лопате. Но все для него пока без толку. Потому что он не понял главного: он – так или иначе соучастник происходящего. Ибо если он сдает свое окружение, то расписывается в том, что либо он его, окружение, не контролировал, либо участвовал во всех безобразиях, коррупционных и воровских, в чем "птенцов гнезда Зеленского" сейчас активно и всюду обвиняют. И то, и другое для президента одинаково плохо.Но, с другой стороны, Зеленский пока не сделал главного – не пошел на уступки Вашингтону, который требует от него продолжения войны через перемирие. В отличие от Европы, которая хочет немедленной эскалации конфликта между Украиной и Россией, США тоже не против войны, но отложенной во времени. Сейчас США хотят наживаться на этой войне, продавая оружие Украине и стоящей за ее спиной Европе.Такие сигналы шли к Зеленскому напрямую из Вашингтона. С этими советами приезжал к нему постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, который так и написал потом в соцсетях: "Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед". И рассказал, что возможна продажа Евросоюзу американского оружия на 2 млрд долл для его дальнейшей передачи Украине. Для президента США Дональда Трампа это - серьезный прибыток на фоне всех разговоров о том, что предыдущая администрация США только раздавала оружие украинским неонацистам, подпитывая непомерную коррупцию в Киеве и контрабанду оружия в горячие точки.И вся эта антикоррупционная возня значительно ослабила позиции и пошатнула устойчивость Зеленского. Хотя бы потому, что зашевелились все его явные и скрытые, потенциальные и вполне реальные, не скрывающие своих властных намерений политические конкуренты. Они готовы и рвать его, как тузик грелку, если поступит такая команда, и мирно сменить на посту президента, если его по-тихому за границу или через морг дома отправят на свалку истории.А конкурентов этих предостаточно, и все они давно известны. И готовы подвинуть и заменить Зеленского, выполняя повестку то ли США, то ли Великобритании и Европы, а также Демократической партии США, которые активно противостоят Трампу и вдохновляют на бессмысленные, а вернее самоубийственный и кровавый подвиг украинцев и европейцев. Вот потому-то все возможные сменщики Зеленского выступают через американские СМИ. Чтобы всем и все было изначально ясно – заруба идет серьезная, не на жизнь, а на смерть и с открытым забралом.Первым, ясное дело, выстрелили "европейцы" – экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, как известно, через статью для The New York Post, рупора трампистов-республиканцев, заявил, что Киев не пойдет на капитуляцию под видом мирных договоренностей, отвергает предложение Трампа о перемирии и готов воевать до победного конца. "Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", — тупо и пафосно, с известным намеком написал Залужный.При этом Залужный, как известно, выступает не один, а как бы представляет целую когорту военных, недовольных Зеленским.Неожиданно мощно и громко заявил о себе, как о "ястребе войны", мэр Киева Виталий Кличко, которого тоже числят креатурой Европы, в частности, Германии, где он еще со времен экс-канцлера Ангелы Меркель многим нравится своими накачанными надбровными дугами, переходящими в затылок.Кличко просто предложил обеспечить войну украинским пушечным мясом – снизить мобилизационный возраст с 25 до 23-22 лет, чтобы восполнить критическую нехватку солдат. И тоже сделал он в интервью американскому изданию Politico. Как бы намекая европейцам и американцам: вот он я, вспомните обо мне, если что.На Украине же ранее призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. И в соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, уже прозванной или "могилизацией" или "бусификацией", в ходе которой сотрудники военкоматов насильно хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. И отправляют их на передовую. Умирать.Западу это выгодно, и Кличко тоже готов предлагать ему живой товар. И таким образом, возможно, получить пост президента вместо Зеленского, который делает то же самое. Но вызывает недовольство многих на Западе и становится токсичным.Третьим, как и стоил ожидать, засуетился экс-президент и лидер партии "Евросолидарность" (ПЕС) Петр Порошенко*, который готов с мясом и по любому поводу денно и нощно вырвать кресло президента из-под Зеленского в любой момент. ПЕС потребовал отставки правительства Украины из-за коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского. Таким образом Порошенко* надеется на глубокий политический кризис, который и освободит страну от Зеленского, а ему предоставится возможность опять по-президентски порулить. "Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррупционного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров. Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозу для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения", — говорится в заявлении ПЕСа.В вопросе войны и мира служить Порошенко* готов и европейцам, и американцам. Ему не привыкать и к миру, и к войне – это именно он в 2014 году перевел конфликт на Донбассе в полноценную войну, с задействованием украинской армии против собственного народа.При этом Порошенко* и Кличко готовы объединить ряды и усилия. Причем опыт разделения полномочий и власти у них есть: в 2014-м при помощи Запада Порошенко* достался пост президента, а Кличко – мэра Киева.Видимо, они надеются и сейчас как-то разрулить коллизию, когда Зеленского они спровадят на мусорник, а Западу опять придется выбирать.К этим трем записным соискателям внезапно присоединился начальник Главуправления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, который тоже впервые так четко обозначил свое отношение к власти. Он ее хочет, аж пищит, и видит себя президентом, но пока опасается говорить об этом открыто. И поэтому Буданов* выступил через нардепа Марьяну Безуглую с погонялом "Безумная".Эта депутатка на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине привычно и громко призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака. "Считаю, нам нужен: перезапуск офиса президента с новым руководителем и структурой войны. Усиление роли Кабмина. Создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов. Освобождение Сырского (от должности главкома ВСУ Александра – Авт.) и реальная реформа армии", – написала Безуглая в своем Telegram-канале.И явно по наводке Буданова круто она наехала на главу офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака, между которым и главой ГУР – непримиримая вражда. "Он (Ермак. – Авт.) ослабляет президента и делает его все более зависимым от себя, формируя вокруг атмосферу недоверия и ожидания, что все враги, а он верный и ближайший. Так он завершает отсоединение Зеленского от людей группы "95 квартала"… Он просто элементарно слишком долго находится на одной должности… Ум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а парламент и кабмин сведены к офисам регистрации решений", – вещала Безуглая, а Буданов* явно потирал руки. Так Ермака в Украине давно никто мордой по грязной столешнице не возил…Но Буданов*-то четко знает, что, свалив Ермака, можно свалить и Зеленского. Тем более что Ермак вызывает острое недовольство своим могуществом и влиянием на Зеленского и во многих кругах на Западе, что в Европе, что в США.При этом Буданов* не выступает и против войны. Он к ней готов, если прикажут кураторы, согласившись сделать его президентом вместо Зеленского. А как – через перемирие, настаивают США или через эскалацию, как просит Европа, – это не важно. Главное, что от войны он не отказывается.Точно так же пока тихарится и пятый потенциальный соискатель кресла президента – экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому и карты, чтобы в руки использовать антикоррупционный скандал для расчистки пути во власть.Разумков еще в августе 2023 года в бытность спикером парламента внес в Раду на рассмотрение законопроект о приравнивании коррупции к госизмене на время действия военного положения на Украине. И сделал он это, упреждая аналогичную инициативу президента Зеленского. Как чувствовал, на чем зашкварится Зеленский.По словам Разумкова, его проект не предполагает передачу расследования дел о коррупции из ведения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Службе безопасности Украины (СБУ), как это планировал президент, потому что "с помощью СБУ власть сможет давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела".Наказывать же Разумков предлагал круто: его законопроект предусматривал наказание за связанные с коррупцией преступления от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.Вот сейчас все и выстрелило: кто на Западе хочет апгрейдить власть Зеленского и убрать его с должности, то и может использовать и воспользоваться наработками Разумкова. А его сделать президентом.А в Украине же в стане соискателей поста президента есть еще Юлия Тимошенко, бессменный лидер партии "Батькивщина", готовая землю есть ради президентства.Но, в принципе, хватит и означенного выше квинтета. Каждый из него может потеснить и сменить Зеленского, если докажет Западу, что может выполнять его задачи не хуже, а лучше действующего недопрезидента Украины. Непотопляемость Зеленского том, что он – как человек-функция, а не руководитель независимой страны – отлично служит Западу. И Запад действует по уточненному украинскими обстоятельствами древнему принципу "на переправе коней не меняют, но загнанных пристреливают".Зеленский сегодня как бы полностью устраивает Запад и не вызывает острого неприятия, соответствуя ожиданиям гораздо больше, чем какая-либо иная фигура в Украине. К тому же, он – проверенный политик так, что на нем клейма негде ставить. И антикоррупционный рычаг, приведенный против него так грубо и активно, только вынуждает Зеленского претворять западную политику в жизнь и отвечать требованиям союзников еще сильнее и активнее.Специалисты уже прогнозируют, как отставку Зеленского под каким-нибудь благовидным поводом, так и его личное усиление при полном ослаблении команды и окружения, которые ему придется либо сменить, либо обновить. И конечно же, определиться, с кем он – с Европой или с Трампом.На этом пути он уже сделал непоправимую ошибку: замглавы МИД Украины Сергей Кислица, креатура Зеленского, заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом приостановлены и вряд ли продолжатся в этом, 2015-м, году. Это противоречит Трампу, но отвечает позиции Европы и может стоить Зеленскому кресла, если Трамп нагнет Европу, как ветер осину. В этом случае, из этой осины кол Зеленскому и могут смастырят. Еще о коррупционном скандале читайте в статье "Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "плёнки Миндича"*Внесен в список экстремистов и террористов
Просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский уже сдал всех. И своих друзей детства и юности, и своих как бы соратников, и свои "кошельки", и даже самого себя. Уволил зашкварившихся министров, открестился от друзей, решил собрать Совет нацбезопасности и обороны (СНБОУ) и ввел против врагов санкции.
Одно слово, засуетился, как жаба на лопате. Но все для него пока без толку. Потому что он не понял главного: он – так или иначе соучастник происходящего. Ибо если он сдает свое окружение, то расписывается в том, что либо он его, окружение, не контролировал, либо участвовал во всех безобразиях, коррупционных и воровских, в чем "птенцов гнезда Зеленского" сейчас активно и всюду обвиняют. И то, и другое для президента одинаково плохо.
Но, с другой стороны, Зеленский пока не сделал главного – не пошел на уступки Вашингтону, который требует от него продолжения войны через перемирие. В отличие от Европы, которая хочет немедленной эскалации конфликта между Украиной и Россией, США тоже не против войны, но отложенной во времени. Сейчас США хотят наживаться на этой войне, продавая оружие Украине и стоящей за ее спиной Европе.
Такие сигналы шли к Зеленскому напрямую из Вашингтона. С этими советами приезжал к нему постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, который так и написал потом в соцсетях: "Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед". И рассказал, что возможна продажа Евросоюзу американского оружия на 2 млрд долл для его дальнейшей передачи Украине. Для президента США Дональда Трампа это - серьезный прибыток на фоне всех разговоров о том, что предыдущая администрация США только раздавала оружие украинским неонацистам, подпитывая непомерную коррупцию в Киеве и контрабанду оружия в горячие точки.
И вся эта антикоррупционная возня значительно ослабила позиции и пошатнула устойчивость Зеленского. Хотя бы потому, что зашевелились все его явные и скрытые, потенциальные и вполне реальные, не скрывающие своих властных намерений политические конкуренты. Они готовы и рвать его, как тузик грелку, если поступит такая команда, и мирно сменить на посту президента, если его по-тихому за границу или через морг дома отправят на свалку истории.
А конкурентов этих предостаточно, и все они давно известны. И готовы подвинуть и заменить Зеленского, выполняя повестку то ли США, то ли Великобритании и Европы, а также Демократической партии США, которые активно противостоят Трампу и вдохновляют на бессмысленные, а вернее самоубийственный и кровавый подвиг украинцев и европейцев. Вот потому-то все возможные сменщики Зеленского выступают через американские СМИ. Чтобы всем и все было изначально ясно – заруба идет серьезная, не на жизнь, а на смерть и с открытым забралом.
Первым, ясное дело, выстрелили "европейцы" – экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, как известно, через статью для The New York Post, рупора трампистов-республиканцев, заявил, что Киев не пойдет на капитуляцию под видом мирных договоренностей, отвергает предложение Трампа о перемирии и готов воевать до победного конца. "Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", — тупо и пафосно, с известным намеком написал Залужный.
При этом Залужный, как известно, выступает не один, а как бы представляет целую когорту военных, недовольных Зеленским.
Неожиданно мощно и громко заявил о себе, как о "ястребе войны", мэр Киева Виталий Кличко, которого тоже числят креатурой Европы, в частности, Германии, где он еще со времен экс-канцлера Ангелы Меркель многим нравится своими накачанными надбровными дугами, переходящими в затылок.
Кличко просто предложил обеспечить войну украинским пушечным мясом – снизить мобилизационный возраст с 25 до 23-22 лет, чтобы восполнить критическую нехватку солдат. И тоже сделал он в интервью американскому изданию Politico. Как бы намекая европейцам и американцам: вот он я, вспомните обо мне, если что.
На Украине же ранее призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. И в соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, уже прозванной или "могилизацией" или "бусификацией", в ходе которой сотрудники военкоматов насильно хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. И отправляют их на передовую. Умирать.
Западу это выгодно, и Кличко тоже готов предлагать ему живой товар. И таким образом, возможно, получить пост президента вместо Зеленского, который делает то же самое. Но вызывает недовольство многих на Западе и становится токсичным.
Третьим, как и стоил ожидать, засуетился экс-президент и лидер партии "Евросолидарность" (ПЕС) Петр Порошенко*, который готов с мясом и по любому поводу денно и нощно вырвать кресло президента из-под Зеленского в любой момент. ПЕС потребовал отставки правительства Украины из-за коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского. Таким образом Порошенко* надеется на глубокий политический кризис, который и освободит страну от Зеленского, а ему предоставится возможность опять по-президентски порулить. "Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррупционного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров. Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозу для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения", — говорится в заявлении ПЕСа.
В вопросе войны и мира служить Порошенко* готов и европейцам, и американцам. Ему не привыкать и к миру, и к войне – это именно он в 2014 году перевел конфликт на Донбассе в полноценную войну, с задействованием украинской армии против собственного народа.
При этом Порошенко* и Кличко готовы объединить ряды и усилия. Причем опыт разделения полномочий и власти у них есть: в 2014-м при помощи Запада Порошенко* достался пост президента, а Кличко – мэра Киева.
Видимо, они надеются и сейчас как-то разрулить коллизию, когда Зеленского они спровадят на мусорник, а Западу опять придется выбирать.
К этим трем записным соискателям внезапно присоединился начальник Главуправления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, который тоже впервые так четко обозначил свое отношение к власти. Он ее хочет, аж пищит, и видит себя президентом, но пока опасается говорить об этом открыто. И поэтому Буданов* выступил через нардепа Марьяну Безуглую с погонялом "Безумная".
Эта депутатка на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине привычно и громко призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака. "Считаю, нам нужен: перезапуск офиса президента с новым руководителем и структурой войны. Усиление роли Кабмина. Создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов. Освобождение Сырского (от должности главкома ВСУ Александра – Авт.) и реальная реформа армии", – написала Безуглая в своем Telegram-канале.
И явно по наводке Буданова круто она наехала на главу офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака, между которым и главой ГУР – непримиримая вражда. "Он (Ермак. – Авт.) ослабляет президента и делает его все более зависимым от себя, формируя вокруг атмосферу недоверия и ожидания, что все враги, а он верный и ближайший. Так он завершает отсоединение Зеленского от людей группы "95 квартала"… Он просто элементарно слишком долго находится на одной должности… Ум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а парламент и кабмин сведены к офисам регистрации решений", – вещала Безуглая, а Буданов* явно потирал руки. Так Ермака в Украине давно никто мордой по грязной столешнице не возил…
Но Буданов*-то четко знает, что, свалив Ермака, можно свалить и Зеленского. Тем более что Ермак вызывает острое недовольство своим могуществом и влиянием на Зеленского и во многих кругах на Западе, что в Европе, что в США.
При этом Буданов* не выступает и против войны. Он к ней готов, если прикажут кураторы, согласившись сделать его президентом вместо Зеленского. А как – через перемирие, настаивают США или через эскалацию, как просит Европа, – это не важно. Главное, что от войны он не отказывается.
Точно так же пока тихарится и пятый потенциальный соискатель кресла президента – экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому и карты, чтобы в руки использовать антикоррупционный скандал для расчистки пути во власть.
Разумков еще в августе 2023 года в бытность спикером парламента внес в Раду на рассмотрение законопроект о приравнивании коррупции к госизмене на время действия военного положения на Украине. И сделал он это, упреждая аналогичную инициативу президента Зеленского. Как чувствовал, на чем зашкварится Зеленский.
По словам Разумкова, его проект не предполагает передачу расследования дел о коррупции из ведения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Службе безопасности Украины (СБУ), как это планировал президент, потому что "с помощью СБУ власть сможет давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела".
Наказывать же Разумков предлагал круто: его законопроект предусматривал наказание за связанные с коррупцией преступления от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Вот сейчас все и выстрелило: кто на Западе хочет апгрейдить власть Зеленского и убрать его с должности, то и может использовать и воспользоваться наработками Разумкова. А его сделать президентом.
А в Украине же в стане соискателей поста президента есть еще Юлия Тимошенко, бессменный лидер партии "Батькивщина", готовая землю есть ради президентства.
Но, в принципе, хватит и означенного выше квинтета. Каждый из него может потеснить и сменить Зеленского, если докажет Западу, что может выполнять его задачи не хуже, а лучше действующего недопрезидента Украины. Непотопляемость Зеленского том, что он – как человек-функция, а не руководитель независимой страны – отлично служит Западу. И Запад действует по уточненному украинскими обстоятельствами древнему принципу "на переправе коней не меняют, но загнанных пристреливают".
Зеленский сегодня как бы полностью устраивает Запад и не вызывает острого неприятия, соответствуя ожиданиям гораздо больше, чем какая-либо иная фигура в Украине. К тому же, он – проверенный политик так, что на нем клейма негде ставить. И антикоррупционный рычаг, приведенный против него так грубо и активно, только вынуждает Зеленского претворять западную политику в жизнь и отвечать требованиям союзников еще сильнее и активнее.
Специалисты уже прогнозируют, как отставку Зеленского под каким-нибудь благовидным поводом, так и его личное усиление при полном ослаблении команды и окружения, которые ему придется либо сменить, либо обновить. И конечно же, определиться, с кем он – с Европой или с Трампом.
На этом пути он уже сделал непоправимую ошибку: замглавы МИД Украины Сергей Кислица, креатура Зеленского, заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом приостановлены и вряд ли продолжатся в этом, 2015-м, году. Это противоречит Трампу, но отвечает позиции Европы и может стоить Зеленскому кресла, если Трамп нагнет Европу, как ветер осину. В этом случае, из этой осины кол Зеленскому и могут смастырят. Благо дело – есть кому…
Еще о коррупционном скандале читайте в статье "Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "плёнки Миндича"
*Внесен в список экстремистов и террористов
