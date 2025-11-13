"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА - 13.11.2025 Украина.ру
"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА
"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА - 13.11.2025 Украина.ру
"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА
Применение разведывательных БПЛА на оптоволокне типа "Князь Вещий Олег" позволяет противодействовать средствам РЭБ. Работа по увеличению дальности дронов ведется активно и перспективно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее сообщалось, что российские войска стали применять разведывательные БПЛА на оптоволокне "Князь Вещий Олег", которые летают на 45 километров и работают в паре со знаменитыми ударными дронами "Князь Вандал Новгородский".Отвечая на вопрос о преодолении технических ограничений, эксперт был категоричен: "Конечно, нет. Ограничений еще много". Хотелось бы, чтобы дроны долетали до Львова, но тут надо учитывать сочетания катушек, должные высоты и ветер, добавил Насонов.При этом Насонов отметил значительный прогресс: "Первичные ошибки мы давно устранили и теперь работаем над увеличением дальности. Это очень перспективно, потому что перестаем бояться РЭБа противника". "Более того, "Князь Вещий Олег" — это не последнее наше решение, принятое по рекомендации солдат и офицеров на линии соприкосновения. Мы долго запрягали, а теперь эти образцы будут сыпаться как из рога изобилия", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА

Применение разведывательных БПЛА на оптоволокне типа "Князь Вещий Олег" позволяет противодействовать средствам РЭБ. Работа по увеличению дальности дронов ведется активно и перспективно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее сообщалось, что российские войска стали применять разведывательные БПЛА на оптоволокне "Князь Вещий Олег", которые летают на 45 километров и работают в паре со знаменитыми ударными дронами "Князь Вандал Новгородский".
Отвечая на вопрос о преодолении технических ограничений, эксперт был категоричен: "Конечно, нет. Ограничений еще много". Хотелось бы, чтобы дроны долетали до Львова, но тут надо учитывать сочетания катушек, должные высоты и ветер, добавил Насонов.
При этом Насонов отметил значительный прогресс: "Первичные ошибки мы давно устранили и теперь работаем над увеличением дальности. Это очень перспективно, потому что перестаем бояться РЭБа противника".
"Более того, "Князь Вещий Олег" — это не последнее наше решение, принятое по рекомендации солдат и офицеров на линии соприкосновения. Мы долго запрягали, а теперь эти образцы будут сыпаться как из рога изобилия", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния