Александр Герасимов: Европу военная промышленность губит, а Россию – развивает - 13.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251113/aleksandr-gerasimov-evropu-voennaya-promyshlennost-gubit-a-rossiyu--razvivaet-1071564581.html
Александр Герасимов: Европу военная промышленность губит, а Россию – развивает
Александр Герасимов: Европу военная промышленность губит, а Россию – развивает - 13.11.2025 Украина.ру
Александр Герасимов: Европу военная промышленность губит, а Россию – развивает
Европейские экономики в очень плохом состоянии, поэтому в Европе идет сокращение социальных программ. Особенно это касается экономики Германии. При этом немцы провозглашают амбициозные милитаристские планы. Высказывания политиков о том, что военный бюджет сможет восстановить экономический рост, мягко говоря, преувеличение.
2025-11-13T18:00
2025-11-13T18:22
интервью
европа
россия
германия
владимир зеленский
марко рубио
эммануэль макрон
ес
впк
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071557867_88:28:838:450_1920x0_80_0_0_6619f72a14aeebaf472c753a8fe0d79d.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Герасимов.Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у Вашингтона исчерпываются возможности введения новых санкций против российской экономики.- Александр Валентинович, эти слова отражают позицию нынешней администрации Белого дома или объективное состояние американской экономики?- И на основании объективного анализа экономики и на основании анализа отношений между нашими странами. У них действительно ограничены возможности, кроме того, им необходимо думать о начале стабильного роста. Они рассчитывают, что в бюджет придут деньги от дополнительных таможенных пошлин. Но также у них сохраняются и действующие источники доходов. США развивают нефтяной и газовый сектора, в том числе СПГ, и выходят на рынки Европы.- Киев может остаться без денег уже в феврале, если ЕС не договорится о выделении режиму Зеленского "репарационных кредитов" за счет изъятия активов России, пишет издание Politico. К какому решению придут в Европе?- Я думаю, эта история еще долго будет муссироваться, поскольку она привлекает внимание избирателей в Евросоюзе. Но ее продолжению препятствуют юридические и экономические риски для Еврозоны. И сами политики это понимают.- То есть сопротивление Бельгии преодолеть не удастся?- Не забываем, что Макрон, несмотря на свою позицию по отношению к России, очень осторожно отнесся к идее изъятия российских валютных резервов, хранящихся в Бельгии. Поскольку при изъятии активов доверие к Еврозоне будет потеряно в значительной части мира, так как нет гарантии, что точно такие же меры не будут применять к каким-либо другим странам.- Как повлияет нынешний коррупционный скандал на Украине вокруг схем "кошелька Зеленского" Миндича на желание европейцев помогать Киеву?- Европейские политики сейчас будут ориентироваться на мнение своих избирателей. Русофобский характер ведущих политиков Запада хорошо известен, поэтому главный вопрос в том, что будут показывать социологические опросы во Франции, Великобритании и Германии.- У нас часто говорят о том, что в Европе преобладают сильные промилитаристские настроения. Президент Сербии Вучич недавно говорил, что Европа готовится к войне с Россией. Видите ли вы подготовку к войне в европейских экономиках?- Европейские экономики в очень плохом состоянии, поэтому в Европе идет сокращение социальных программ. Особенно это касается экономики Германии. При этом немцы провозглашают амбициозные милитаристские планы.Высказывания политиков о том, что военный бюджет сможет восстановить экономический рост, мягко говоря, преувеличение. Но я думаю, что хотя в Германии каждый шестой житель за чертой бедности, политическая система этой страны найдет оптимальное решение, что не допустить социального взрыва.- Российская военная экономика характеризуется резким увеличением государственных расходов на оборону, что стимулировало рост ВВП в 2023–2024 годах до 4%. Какую роль в экономике страны играет военное производство сейчас?- Бюджетные вливания в военный сектор обеспечивают занятость населения. Кроме того, развивается производство в сфере электроники и высоких технологий. Это создает еще и задел на рост промышленной гражданской продукции в будущем. Сейчас мы видим позитивный эффект от военного бюджета страны, который повлияет на развитие машиностроения, электротехники, медицинских изделий, химической промышленности. Получит развитие и индустрия редкоземельных металлов.Сейчас создаются заделы для того, чтобы свои силы почувствовала инженерная мысль, которая могла бы создавать продукцию, привлекательную для российского потребителя и была бы конкурентоспособной на мировом рынке. Если мы выйдем с этой продукцией на мировой рынок, то будем конкурировать и с западными технологиями, и восточными производителями.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ
https://ukraina.ru/20251113/tsifrovaya-voyna-u-rossii-est-shans-ne-otstat-okonchatelno-no-deystvovat-nuzhno-srochno-1071544549.html
европа
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071557867_131:0:766:476_1920x0_80_0_0_424751e96f2536ef4aac3f2f70fc6464.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, европа, россия, германия, владимир зеленский, марко рубио, эммануэль макрон, ес, впк, politico
Интервью, Европа, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Эммануэль Макрон, ЕС, ВПК, Politico

Александр Герасимов: Европу военная промышленность губит, а Россию – развивает

18:00 13.11.2025 (обновлено: 18:22 13.11.2025)
 
© РИА Новости . Виталий БелоусовАлександр Герасимов
Александр Герасимов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Европейские экономики в очень плохом состоянии, поэтому в Европе идет сокращение социальных программ. Особенно это касается экономики Германии. При этом немцы провозглашают амбициозные милитаристские планы. Высказывания политиков о том, что военный бюджет сможет восстановить экономический рост, мягко говоря, преувеличение.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Герасимов.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у Вашингтона исчерпываются возможности введения новых санкций против российской экономики.
- Александр Валентинович, эти слова отражают позицию нынешней администрации Белого дома или объективное состояние американской экономики?
- И на основании объективного анализа экономики и на основании анализа отношений между нашими странами. У них действительно ограничены возможности, кроме того, им необходимо думать о начале стабильного роста.
Они рассчитывают, что в бюджет придут деньги от дополнительных таможенных пошлин. Но также у них сохраняются и действующие источники доходов. США развивают нефтяной и газовый сектора, в том числе СПГ, и выходят на рынки Европы.
- Киев может остаться без денег уже в феврале, если ЕС не договорится о выделении режиму Зеленского "репарационных кредитов" за счет изъятия активов России, пишет издание Politico. К какому решению придут в Европе?
- Я думаю, эта история еще долго будет муссироваться, поскольку она привлекает внимание избирателей в Евросоюзе. Но ее продолжению препятствуют юридические и экономические риски для Еврозоны. И сами политики это понимают.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2025
12:35
Цифровая война: у России есть шанс не отстать окончательно, но действовать нужно срочноИнформационная революция в военном деле набирает обороты, СВО показала, что будущее – за "цифровой войной". Мощь стран очень скоро будет зависеть от развития вычислительных мощностей, России нужно срочно обратить внимание на это. Такой вывод содержится в статье "Цифровая война – новая реальность" в журнале "Россия в глобальной политике"
- То есть сопротивление Бельгии преодолеть не удастся?
- Не забываем, что Макрон, несмотря на свою позицию по отношению к России, очень осторожно отнесся к идее изъятия российских валютных резервов, хранящихся в Бельгии.
Поскольку при изъятии активов доверие к Еврозоне будет потеряно в значительной части мира, так как нет гарантии, что точно такие же меры не будут применять к каким-либо другим странам.
- Как повлияет нынешний коррупционный скандал на Украине вокруг схем "кошелька Зеленского" Миндича на желание европейцев помогать Киеву?
- Европейские политики сейчас будут ориентироваться на мнение своих избирателей. Русофобский характер ведущих политиков Запада хорошо известен, поэтому главный вопрос в том, что будут показывать социологические опросы во Франции, Великобритании и Германии.
- У нас часто говорят о том, что в Европе преобладают сильные промилитаристские настроения. Президент Сербии Вучич недавно говорил, что Европа готовится к войне с Россией. Видите ли вы подготовку к войне в европейских экономиках?
- Европейские экономики в очень плохом состоянии, поэтому в Европе идет сокращение социальных программ. Особенно это касается экономики Германии. При этом немцы провозглашают амбициозные милитаристские планы.
Высказывания политиков о том, что военный бюджет сможет восстановить экономический рост, мягко говоря, преувеличение. Но я думаю, что хотя в Германии каждый шестой житель за чертой бедности, политическая система этой страны найдет оптимальное решение, что не допустить социального взрыва.
- Российская военная экономика характеризуется резким увеличением государственных расходов на оборону, что стимулировало рост ВВП в 2023–2024 годах до 4%. Какую роль в экономике страны играет военное производство сейчас?
- Бюджетные вливания в военный сектор обеспечивают занятость населения. Кроме того, развивается производство в сфере электроники и высоких технологий. Это создает еще и задел на рост промышленной гражданской продукции в будущем.
Сейчас мы видим позитивный эффект от военного бюджета страны, который повлияет на развитие машиностроения, электротехники, медицинских изделий, химической промышленности. Получит развитие и индустрия редкоземельных металлов.
Сейчас создаются заделы для того, чтобы свои силы почувствовала инженерная мысль, которая могла бы создавать продукцию, привлекательную для российского потребителя и была бы конкурентоспособной на мировом рынке. Если мы выйдем с этой продукцией на мировой рынок, то будем конкурировать и с западными технологиями, и восточными производителями.
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюЕвропаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийМарко РубиоЭммануэль МакронЕСВПКPolitico
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24Против Зеленского уже готов план переворота. Ручные нацисты киевского режима в панике
19:20Тысячу гривен "зимней поддержки" украинцам будут раздавать за счет сокращения расходов на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей
19:09Новые меры поддержки для ветеранов СВО, новые рубежи победы. Краткая сводка
19:01В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО, — губернатор Михаил Развожаев
18:58Возмездие неотвратимо: раскрыты детили ноябрьского военного преступления ВСУ под Купянском
18:49ЕС не смог договориться о кредите для Украины под замороженные российские активы. Главное к этому часу
18:21Россия – либо империя, либо её нет: Крусанов о менталитете Донбасса и идеях для России
18:10Украинский уроборос. Пока ВС РФ крушат оборону ВСУ, киевский режим пожирает сам себя. Итоги 13 ноября
18:10"Сопротивляться и ничего не продавать". США нацелились на активы "Лукойла" в Европе
18:00Александр Герасимов: Европу военная промышленность губит, а Россию – развивает
17:28Российские БПЛА атаковали объекты в ряде регионов Украины: видео
17:22Война силовиков на Украине: СБУ начала слежку за антикоррупционерами
17:15Медиасуверенитет против дипфейков: страны СНГ объединяются для отражения информационной агрессии
17:11В российском небе уничтожены три украинских БПЛА
16:45Украинские пропагандисты преподали уроки русофобии
16:26На фалдах тронного сюртучка. В Зеленского уже вцепились конкуренты
16:11В окружении Зеленского уверены, что Коломойский* и Боголюбов помогают раскрутке дела против Миндича
16:00Венгрия осудила "безумие" ЕС, ВСУ атакует Льгов, ФРГ набирает в армию по жребию. Главное к 16.00
16:00Украинская Галицкая армия: идейные кондотьеры
15:09Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ
Лента новостейМолния