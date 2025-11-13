https://ukraina.ru/20251113/aleksandr-gerasimov-evropu-voennaya-promyshlennost-gubit-a-rossiyu--razvivaet-1071564581.html

Александр Герасимов: Европу военная промышленность губит, а Россию – развивает

Европейские экономики в очень плохом состоянии, поэтому в Европе идет сокращение социальных программ. Особенно это касается экономики Германии. При этом немцы провозглашают амбициозные милитаристские планы. Высказывания политиков о том, что военный бюджет сможет восстановить экономический рост, мягко говоря, преувеличение.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Герасимов.Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у Вашингтона исчерпываются возможности введения новых санкций против российской экономики.- Александр Валентинович, эти слова отражают позицию нынешней администрации Белого дома или объективное состояние американской экономики?- И на основании объективного анализа экономики и на основании анализа отношений между нашими странами. У них действительно ограничены возможности, кроме того, им необходимо думать о начале стабильного роста. Они рассчитывают, что в бюджет придут деньги от дополнительных таможенных пошлин. Но также у них сохраняются и действующие источники доходов. США развивают нефтяной и газовый сектора, в том числе СПГ, и выходят на рынки Европы.- Киев может остаться без денег уже в феврале, если ЕС не договорится о выделении режиму Зеленского "репарационных кредитов" за счет изъятия активов России, пишет издание Politico. К какому решению придут в Европе?- Я думаю, эта история еще долго будет муссироваться, поскольку она привлекает внимание избирателей в Евросоюзе. Но ее продолжению препятствуют юридические и экономические риски для Еврозоны. И сами политики это понимают.- То есть сопротивление Бельгии преодолеть не удастся?- Не забываем, что Макрон, несмотря на свою позицию по отношению к России, очень осторожно отнесся к идее изъятия российских валютных резервов, хранящихся в Бельгии. Поскольку при изъятии активов доверие к Еврозоне будет потеряно в значительной части мира, так как нет гарантии, что точно такие же меры не будут применять к каким-либо другим странам.- Как повлияет нынешний коррупционный скандал на Украине вокруг схем "кошелька Зеленского" Миндича на желание европейцев помогать Киеву?- Европейские политики сейчас будут ориентироваться на мнение своих избирателей. Русофобский характер ведущих политиков Запада хорошо известен, поэтому главный вопрос в том, что будут показывать социологические опросы во Франции, Великобритании и Германии.- У нас часто говорят о том, что в Европе преобладают сильные промилитаристские настроения. Президент Сербии Вучич недавно говорил, что Европа готовится к войне с Россией. Видите ли вы подготовку к войне в европейских экономиках?- Европейские экономики в очень плохом состоянии, поэтому в Европе идет сокращение социальных программ. Особенно это касается экономики Германии. При этом немцы провозглашают амбициозные милитаристские планы.Высказывания политиков о том, что военный бюджет сможет восстановить экономический рост, мягко говоря, преувеличение. Но я думаю, что хотя в Германии каждый шестой житель за чертой бедности, политическая система этой страны найдет оптимальное решение, что не допустить социального взрыва.- Российская военная экономика характеризуется резким увеличением государственных расходов на оборону, что стимулировало рост ВВП в 2023–2024 годах до 4%. Какую роль в экономике страны играет военное производство сейчас?- Бюджетные вливания в военный сектор обеспечивают занятость населения. Кроме того, развивается производство в сфере электроники и высоких технологий. Это создает еще и задел на рост промышленной гражданской продукции в будущем. Сейчас мы видим позитивный эффект от военного бюджета страны, который повлияет на развитие машиностроения, электротехники, медицинских изделий, химической промышленности. Получит развитие и индустрия редкоземельных металлов.Сейчас создаются заделы для того, чтобы свои силы почувствовала инженерная мысль, которая могла бы создавать продукцию, привлекательную для российского потребителя и была бы конкурентоспособной на мировом рынке. Если мы выйдем с этой продукцией на мировой рынок, то будем конкурировать и с западными технологиями, и восточными производителями.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ

