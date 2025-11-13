Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ - 13.11.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ - 13.11.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На Сумском направлении в ходе непрерывных позиционных боев украинская армия теряет с каждым днем большое число беспилотников различных типов.Недавно в известный отдельный батальон ВСУ "Флэш", специализирующийся на беспилотных системах, прибыло пополнение из числа иностранных наемников. Как сообщили источники в силовых структурах, основной костяк составляли выходцы из Великобритании, Франции и США. Командование противника возлагало на них большую надежду, пытаясь вернуть утраченные опорные пункты и районы обороны, которые примыкали к границе с Курской областью.Базировались дроноводы в районе населенного пункта Глыбное. Однако в результате массированного огневого поражения БПЛА "Герань-2" российской армии пункт дислокации иностранных наемников был уничтожен. По некоторым данным, командиры украинских подразделений активно используют операторов, инженерных специалистов из прибывающих наемников в штурмовых действиях на самых опасных участках фронта в Сумской области. По имеющейся информации только в текущем месяце на этом направлении уничтожено свыше ста наемников из Колумбии. Они, как правило, самый необученный контингент из состава солдат удачи.Артиллерийские расчеты подразделений группировки войск "Север" продолжают уничтожать личный состав ВСУ, скапливающийся вблизи границы с Курской областью. Цели поражены в селе Павловка. Также горит техника вдоль автомобильной трассы. Этот населенный пункт находится в двух километрах от границы. С помощью наших ударных беспилотников уничтожен пункт управления 20-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское.Участились случаи, когда украинские подразделения под любым предлогом отказываются участвовать в контратакующих действиях. К примеру, разброд и шатание отмечается в подразделениях 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Личный состав бригады был переброшен в район Юнаковки. Судя по радиоперехватам, украинские военнослужащие весьма неохотно выполняют боевые распоряжения своего молодого комбрига Данильчука, который не пользуется авторитетом среди подчиненных.По данным ряда украинских информационных ресурсов эта бригада участвовала в неудачном контрнаступлении на Токмак летом 2023 года, после чего в её составе произошли кадровые перестановки. Позднее 47-ю перебросили под Авдеевку, а затем направили на Сумское направление.Попытки противника вести контратаки отражаются комплексным огневым поражением: уничтожается боевая бронированная техника и до 70% личного состава штурмовых групп. По сведениям нашей разведки, и оперативной информации, ВСУ ждут прибытия пополнения из житомирского учебного центра, однако интенсивность потерь не позволит кардинально изменить ситуацию с укомплектованностью. На участках фронта в районе Теткино и Глушково изменений не зафиксировано. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ у населенного пункта Рыжевка.ВС РФ продолжает наращивать боевую активность. Эффективно применяются не только "Герани", но и "Ланцеты" Современное программное обеспечение позволяет боеприпасам точно поражать различные цели, от зданий до тяжелобронированной техники. "Ланцет" способен функционировать в автоматическом режиме, когда оператор только контролирует процесс поражения выбранной цели.Так, в результате применения "Ланцета", была уничтожена украинская радиолокационная станция дальнего обнаружения П-18. Специалисты разведывательного центра "Рубикон" обнаружили цель в тыловых районах противника с помощью БПЛА Zala. После этого с дистанции более 80 километров был осуществлен пуск "Ланцета".
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На Сумском направлении в ходе непрерывных позиционных боев украинская армия теряет с каждым днем большое число беспилотников различных типов.
Геннадий Алехин
Недавно в известный отдельный батальон ВСУ "Флэш", специализирующийся на беспилотных системах, прибыло пополнение из числа иностранных наемников. Как сообщили источники в силовых структурах, основной костяк составляли выходцы из Великобритании, Франции и США. Командование противника возлагало на них большую надежду, пытаясь вернуть утраченные опорные пункты и районы обороны, которые примыкали к границе с Курской областью.
Базировались дроноводы в районе населенного пункта Глыбное. Однако в результате массированного огневого поражения БПЛА "Герань-2" российской армии пункт дислокации иностранных наемников был уничтожен. По некоторым данным, командиры украинских подразделений активно используют операторов, инженерных специалистов из прибывающих наемников в штурмовых действиях на самых опасных участках фронта в Сумской области. По имеющейся информации только в текущем месяце на этом направлении уничтожено свыше ста наемников из Колумбии. Они, как правило, самый необученный контингент из состава солдат удачи.
Артиллерийские расчеты подразделений группировки войск "Север" продолжают уничтожать личный состав ВСУ, скапливающийся вблизи границы с Курской областью. Цели поражены в селе Павловка. Также горит техника вдоль автомобильной трассы. Этот населенный пункт находится в двух километрах от границы. С помощью наших ударных беспилотников уничтожен пункт управления 20-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское.
Участились случаи, когда украинские подразделения под любым предлогом отказываются участвовать в контратакующих действиях. К примеру, разброд и шатание отмечается в подразделениях 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Личный состав бригады был переброшен в район Юнаковки. Судя по радиоперехватам, украинские военнослужащие весьма неохотно выполняют боевые распоряжения своего молодого комбрига Данильчука, который не пользуется авторитетом среди подчиненных.
По данным ряда украинских информационных ресурсов эта бригада участвовала в неудачном контрнаступлении на Токмак летом 2023 года, после чего в её составе произошли кадровые перестановки. Позднее 47-ю перебросили под Авдеевку, а затем направили на Сумское направление.
Попытки противника вести контратаки отражаются комплексным огневым поражением: уничтожается боевая бронированная техника и до 70% личного состава штурмовых групп. По сведениям нашей разведки, и оперативной информации, ВСУ ждут прибытия пополнения из житомирского учебного центра, однако интенсивность потерь не позволит кардинально изменить ситуацию с укомплектованностью. На участках фронта в районе Теткино и Глушково изменений не зафиксировано. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ у населенного пункта Рыжевка.
ВС РФ продолжает наращивать боевую активность. Эффективно применяются не только "Герани", но и "Ланцеты" Современное программное обеспечение позволяет боеприпасам точно поражать различные цели, от зданий до тяжелобронированной техники. "Ланцет" способен функционировать в автоматическом режиме, когда оператор только контролирует процесс поражения выбранной цели.
Так, в результате применения "Ланцета", была уничтожена украинская радиолокационная станция дальнего обнаружения П-18. Специалисты разведывательного центра "Рубикон" обнаружили цель в тыловых районах противника с помощью БПЛА Zala. После этого с дистанции более 80 километров был осуществлен пуск "Ланцета".
