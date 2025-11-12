Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя - 12.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251112/tramp-mog-ne-podozrevat-o-nekotorykh-veschakh-na-ukraine--nebenzya-1071461688.html
Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя
Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя - 12.11.2025 Украина.ру
Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя
Президент США Дональд Трамп мог и не подозревать о некоторых вещах, происходящих на Украине, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости
2025-11-12T03:50
2025-11-12T03:54
новости
россия
оон
василий небензя
сша
дональд трамп
украина
владимир путин
упц
бандеровцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/10/1033501089_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_7e979ba2c6cc0a78e60bb2b0a2752afe.jpg
"Я думаю, что тот же [спецпредставитель президента США] Стив Уиткофф услышал от президента [России Владимира] Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал. Я думаю, что и президент Трамп услышал нечто подобное в Анкоридже, тем более, что это достоверный факт, когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить", — сказал Небензя.15 августа в ходе встречи на Аляске Путин и Трамп обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера оценили встречу положительно.Президент России по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине, но при условии, что урегулирование будет иметь долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчёркивал необходимость устранения первопричин конфликта для его долгосрочного урегулирования.В октябре Путин и Трамп в ходе восьмого с начала года телефонного разговора решили провести саммит лидеров РФ и США в Будапеште. Однако позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу, поскольку проводить саммит в Венгрии пока нет смысла.Позднее Трамп назвал в качестве основной причины продолжения войны на Украине нежелание России завершать этот конфликт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251111/pil-vodku-s-lukashenko-i-rabotal-s-kellogom-kogo-tramp-naznachit-spetsposlannikom-ssha-v-belorussii-1071387593.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/10/1033501089_130:0:1895:1324_1920x0_80_0_0_51ae2310bb999ef1d57761839192de92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, оон, василий небензя, сша, дональд трамп, украина, владимир путин, упц, бандеровцы, украинский неонацизм, русофобия, война на украине, сво, когда закончится война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Россия, ООН, Василий Небензя, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин, УПЦ, бандеровцы, украинский неонацизм, Русофобия, война на Украине, СВО, когда закончится война на Украине, чем закончится война на Украине

Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя

03:50 12.11.2025 (обновлено: 03:54 12.11.2025)
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп мог и не подозревать о некоторых вещах, происходящих на Украине, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости
"Я думаю, что тот же [спецпредставитель президента США] Стив Уиткофф услышал от президента [России Владимира] Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал. Я думаю, что и президент Трамп услышал нечто подобное в Анкоридже, тем более, что это достоверный факт, когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить", — сказал Небензя.
15 августа в ходе встречи на Аляске Путин и Трамп обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера оценили встречу положительно.
Президент России по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине, но при условии, что урегулирование будет иметь долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчёркивал необходимость устранения первопричин конфликта для его долгосрочного урегулирования.
В октябре Путин и Трамп в ходе восьмого с начала года телефонного разговора решили провести саммит лидеров РФ и США в Будапеште. Однако позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу, поскольку проводить саммит в Венгрии пока нет смысла.
Позднее Трамп назвал в качестве основной причины продолжения войны на Украине нежелание России завершать этот конфликт.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Вчера, 05:40
Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в БелоруссииАмериканский лидер Дональд Трамп 9 ноября объявил о выдвижении своего бывшего адвоката (который прославился тем, что в конце 1990-х годов добился от крупных табачных компаний выплаты компенсации на сумму $386 млрд), а ныне заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула на должность спецпосланника США в Белоруссии
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияООНВасилий НебензяСШАДональд ТрампУкраинаВладимир ПутинУПЦбандеровцыукраинский неонацизмРусофобиявойна на УкраинеСВОкогда закончится война на Украинечем закончится война на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВО
04:30Спутал "Буревестник" с ядерными испытаниями? Бабич о странных заявлениях Трампа
04:23Вновь солируют "Герани". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20У НАТО нет шансов: Кедми заявил о самоубийстве альянса в случае войны с Россией
04:10"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России
04:00Кедми: Победа Мамдани в Нью-Йорке— доказательство того, что США меняются не в лучшую сторону
03:50Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя
03:22В скандале вокруг "кошелька" Зеленского могут быть замешаны структуры США
02:58Россия готова к стамбульским переговорам с Украиной в любой момент, дело за Киевом — дипломат
02:17Опубликованы кадры удара ВКС РФ по позициям ВСУ в Мирнограде
01:54Росавиация ограничила работу двух северокавказских аэропортов, растёт число "тревожных" регионов
01:34Наступление ВС РФ, срыв провокации с МиГ-31 и "приговор" Херсону. Итоги 11 ноября от канала Украина.ру
01:13Ребёнок подорвался на заминированной пачке денег в подмосковном Красногорске
00:39Зачистка Красноармейска, атаки ВСУ у Предтечино, ожесточённые бои в районе Волчанска. Сводка за 11 ноября
00:21Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:02Силы ПВО успешно отразили вечернюю атаку БПЛА на регионы России
23:36Призыв к пожизненной войне: киевская пропагандистка требует милитаризировать украинцев с рождения
23:32Энергетический коллапс нарастает: Ровно частично погрузилось во тьму после аварии на объектах "Укрэнерго"
23:29Стратегический прорыв: российские войска усиливают наступление на Харьковском и Запорожском направлениях
22:54Системное мошенничество: командование ВСУ массово занижает выплаты фронтовикам
Лента новостейМолния