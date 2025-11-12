https://ukraina.ru/20251112/tramp-mog-ne-podozrevat-o-nekotorykh-veschakh-na-ukraine--nebenzya-1071461688.html

Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя

Президент США Дональд Трамп мог и не подозревать о некоторых вещах, происходящих на Украине, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости

"Я думаю, что тот же [спецпредставитель президента США] Стив Уиткофф услышал от президента [России Владимира] Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал. Я думаю, что и президент Трамп услышал нечто подобное в Анкоридже, тем более, что это достоверный факт, когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить", — сказал Небензя.15 августа в ходе встречи на Аляске Путин и Трамп обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера оценили встречу положительно.Президент России по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине, но при условии, что урегулирование будет иметь долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчёркивал необходимость устранения первопричин конфликта для его долгосрочного урегулирования.В октябре Путин и Трамп в ходе восьмого с начала года телефонного разговора решили провести саммит лидеров РФ и США в Будапеште. Однако позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу, поскольку проводить саммит в Венгрии пока нет смысла.Позднее Трамп назвал в качестве основной причины продолжения войны на Украине нежелание России завершать этот конфликт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

