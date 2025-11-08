https://ukraina.ru/20251108/tramp-nazval-osnovnuyu-prichinu-prodolzheniya-konflikta-na-ukraine-1071291655.html
Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине
Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине - 08.11.2025 Украина.ру
Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос об основной причине отмены новой встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным
2025-11-08T04:20
2025-11-08T04:20
2025-11-08T04:20
новости
украина.ру
сша
президент сша
дональд трамп
будапешт
венгрия
виктор орбан
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_e4eb224a7fd7465cdf55303dc570ca67.jpg
"Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться [в конфликте на Украине]", — цитирует Трампа РИА Новости.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 7 ноября, заявил, что саммит России-США в Будапеште остаётся на повестке дня, хотя точная дата ещё не определена.Ранее о возможных причинах срыва саммита в Будапеште рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, решение отложить встречу было продиктовано неготовностью американской стороны к переговорам по существу. Поэтому он решил "сорвать урок". Подробнее в публикации "Трамп похож на ученика, который не сделал домашнее задание" — Мухин о срыве саммита в Будапеште.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251107/edinstvennyy-shans-na-spasenie-gasparyan-o-budapeshte-i-posledney-nerealizovannoy-karte-trampa-1071282309.html
сша
будапешт
венгрия
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_193:0:768:431_1920x0_80_0_0_c5212144b3a101143f219efc8c374f1f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, сша, президент сша, дональд трамп, будапешт, венгрия, виктор орбан, украина, россия, владимир путин, трамп и путин, встреча путина и трампа
Новости, Украина.ру, США, президент США, Дональд Трамп, Будапешт, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, Россия, Владимир Путин, Трамп и Путин, встреча Путина и Трампа
Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос об основной причине отмены новой встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным