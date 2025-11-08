https://ukraina.ru/20251108/tramp-nazval-osnovnuyu-prichinu-prodolzheniya-konflikta-na-ukraine-1071291655.html

Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине

Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине - 08.11.2025 Украина.ру

Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос об основной причине отмены новой встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным

"Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться [в конфликте на Украине]", — цитирует Трампа РИА Новости.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 7 ноября, заявил, что саммит России-США в Будапеште остаётся на повестке дня, хотя точная дата ещё не определена.Ранее о возможных причинах срыва саммита в Будапеште рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, решение отложить встречу было продиктовано неготовностью американской стороны к переговорам по существу. Поэтому он решил "сорвать урок". Подробнее в публикации "Трамп похож на ученика, который не сделал домашнее задание" — Мухин о срыве саммита в Будапеште.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

