https://ukraina.ru/20251112/stiraet-s-litsa-zemli-tselyy-kvartal-alekhin-rasskazal-pro-rabotu-legendarnykh-pionov-v-zone-svo-1071448172.html

"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВО

"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВО - 12.11.2025 Украина.ру

"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВО

В боях на Харьковском направлении отличились экипажи и расчеты самоходной установки "Пион" (2С7), которая считается одной из мощных полевых артсистем в зоне спецоперации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-11-12T04:45

2025-11-12T04:45

2025-11-12T04:45

новости

купянск

россия

геннадий алехин

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво

сводка сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057062635_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_cdaf52bce2fc6265e028f8a2480992e3.jpg

В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города, сообщили ранее в Минобороны РФ.По словам Алехина, упорные и ожесточенные бои в Купянске ведутся за каждый квартал, улицу, жилые микрорайоны, промышленные и сельскохозяйственные предприятия города.Он подчеркнул, что самоходка "Пион" способна поражать цели не только в тыловых районах, но и подавлять укрепленные фортификационные сооружения на ЛБС, уничтожать огневые средства и пункты управления ВСУ."Один снаряд "Пиона" весит 110 килограммов и способен стереть с лица земли целый квартал. Дальность стрельбы – до 49 километров. Работа САУ построена на скорости: расчет выдвигается на позицию, разворачивается и наводится за считанные минуты", — рассказал Алехин. Автоматическая система подачи снарядов в ствол позволяет установке вести огонь с высокой скоростью, но главное правило – "работать быстро и уходить", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251111/pekhota-zashla-v-pokrovsk-strakh-est-no-skorost-vazhnee-1071446131.html

купянск

россия

харьков

харьков новости

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, россия, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, спецоперация, харьков, харьков новости, харьковская область, артиллерия, война на украине, военный, военный эксперт, украина аналитика, аналитика событий на украине