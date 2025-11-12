"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВО
В боях на Харьковском направлении отличились экипажи и расчеты самоходной установки "Пион" (2С7), которая считается одной из мощных полевых артсистем в зоне спецоперации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города, сообщили ранее в Минобороны РФ.
По словам Алехина, упорные и ожесточенные бои в Купянске ведутся за каждый квартал, улицу, жилые микрорайоны, промышленные и сельскохозяйственные предприятия города.
"Самых добрых слов заслужили наши артиллеристы-самоходчики. К примеру, в боях на Харьковском направлении отличились экипажи и расчеты самоходной установки "Пион" (2С7), считающейся одной из мощных полевых артсистем в зоне спецоперации", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что самоходка "Пион" способна поражать цели не только в тыловых районах, но и подавлять укрепленные фортификационные сооружения на ЛБС, уничтожать огневые средства и пункты управления ВСУ.
"Один снаряд "Пиона" весит 110 килограммов и способен стереть с лица земли целый квартал. Дальность стрельбы – до 49 километров. Работа САУ построена на скорости: расчет выдвигается на позицию, разворачивается и наводится за считанные минуты", — рассказал Алехин.
Автоматическая система подачи снарядов в ствол позволяет установке вести огонь с высокой скоростью, но главное правило – "работать быстро и уходить", — заключил собеседник издания.
