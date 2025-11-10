https://ukraina.ru/20251110/1071385774.html

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года - 10.11.2025 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-11-10T17:11

2025-11-10T17:11

2025-11-10T17:19

эксклюзив

константиновка

оскол

купянск

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

сво

россия

покровск/красноармейск

волчанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/04/1057240862_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_14b6f850e2c4e1f2681c25c9c8475dee.jpg

Есть все основания полагать, что до конца года бои будут идти за пределами Покровской агломерации и за пределами Волчанска.Подготовленные рубежи обороны в Волчанске, за которые ВСУ держались полтора года, сейчас прорваны. Наши обошли их с востока и с запада, причем по городской застройке. И после того, как мы преодолели реку Волчья, противник просто отошел. С двух сторон ему насыпали так, что он сейчас находится лишь на южных окраинах города.Учитывая, что общая численность личного состава киевского режима сокращается каждый месяц на 15-20 тысяч человек, а пополнение в 25 тысяч идет за счет насильственной мобилизации, удерживать позиции в трех этих городах, а также в Северске и в Константиновке, для ВСУ просто нереально. Да, ставка на дроны осложняет нам жизнь, но у нас с ними в этом отношении паритет.То есть Покровск и Волчанск противник точно оставит, а вот за Купянск может держаться еще достаточно долго.Купянск занимает достаточно удобное положение для обороны. Он находится на двух берегах Оскола, а войска с одного берега на другой так просто не переправишь. При этом на восточном берегу сохраняется укрепрайон, который еще контролируется противником. Кроме того, Купянск еще со времен советской власти был крупным железнодорожным узлом, и этот узел вынесен за южные окраины города – Купянск-Узловой. Между Купянском и Купянском-Узловым еще четыре станции, каждая из которых – мощные железобетонные сооружения и насыпи, за которыми удобно строить оборонительные рубежи. Это огромная территория, сопоставимая с площадью Купянска. И вот она находится под контролем ВСУ, а наши войска к нему еще не подошли.Все это позволяет противнику даже при недостатке снабжения еще долго пятиться и удерживать занимаемые позиции. Тем более, это даже в чем-то выгоднее, чем переправляться через Оскол в условиях холодной воды и ударов дронов.А на западном берегу наши войска, наступая с севера, по-прежнему ведут бои в самом Купянске в микрорайоне Юбилейный. Остаются еще около 10 километров южнее, которые мы не контролируем. Дроны летают, и артиллерия работает, но физического окружения нет. Даже оперативного окружения нет, потому что противник подгоняет туда технику и пытается наводить переправы. То есть снабжение ВСУ на восточном берегу Оскола так или иначе продолжается, потому что горло слишком широкое. Бои там будут тяжелыми и долгими.Что касается Донбасса, то пока все упирается в ликвидацию Покровского укрепрайона. Пока там идут бои. Мы не сможем двигаться по Добропольскому выступу ни по одному из направлений, потому что у нас в тылу находятся до 10 тысяч солдат ВСУ в этом мешке, которые забирают колоссальное количество этих ресурсов. Все-таки периметр этого мешка – десятки километров.Сама по себе площадь Покровска и Мирнограда тоже большая. Это крупнейшая агломерация, которую мы освобождаем с 2023 года. Такого масштаба боевых действий ни разу не было с начала СВО. Мы ведем бои за Купянск, Северск, Константиновку и Покровск, не считая Волчанск и бывшее Южно-Донецкое направление.Повторюсь, до окончания боев за Покровский укрепрайон никакого наступления в обход Славянска и Краматорск на Святогорский монастырь к Северскому Донцу не будет. Но если это произойдет, это будет окружение, по масштабу сопоставимое с операциями времен Великой Отечественной войны.Хватит ли у нас на это сил и средств? Не знаю. Возможно, просто ограничимся ударом на Константиновку. В любом случае это вопрос уже следующего года. Потому что после освобождения Покровска потребуется несколько недель на зачистку и ротацию.

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

константиновка

оскол

купянск

россия

покровск/красноармейск

волчанск

донбасс

северск

константиновск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, константиновка, оскол, купянск, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, сво, россия, покровск/красноармейск, волчанск, донбасс, спецоперация, украина.ру, всу, северск, константиновск, фронт, наступление вс рф, бои, окружение, мобилизация, дроны, бпла, артиллерия, киевский режим, офис президента