"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат
05:50 12.11.2025 (обновлено: 06:09 12.11.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Массовая сдача в плен солдат ВСУ в Покровске (Красноармейск) станет мощным ударом по киевскому режиму и ускорит его падение. Сейчас все идет к тому, чтобы это группировка сдалась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Комментируя ситуацию с окружением частей ВСУ в Красноармейске, Кочетков не сомневается в победе ВС РФ. "Что значит "если"? Они сдадутся. Может быть, не все, а те, кто доживет до этого момента. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась", — заявил политтехнолог.
"Если президент приказал обеспечить возможность сдачи, наши готовы принимать их в плен. Выбор остается только за ними. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась, подчеркнул Кочетков, отметив, что это будет "начало конца киевского режима".
"Чем больше таких группировок будет сдаваться, чем чаще мы будем показывать счастливые лица доведенных до крайней степени истощения украинских солдат, попавших в плен, тем быстрее это произойдет", — пояснил эксперт.
Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе пленных, Кочетков был категоричен. "Кстати, я считаю, что не надо их обменивать, потому что их потом снова отправят в топку и добьют их же украинские хозяева", — резюмировал собеседник издания.
