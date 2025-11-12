https://ukraina.ru/20251112/potom-ikh-snova-otpravyat-v-topku-ekspert-vyskazalsya-pro-obmen-plennykh-ukrainskikh-soldat-1071434425.html

"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат

"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат - 12.11.2025 Украина.ру

"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат

Массовая сдача в плен солдат ВСУ в Покровске (Красноармейск) станет мощным ударом по киевскому режиму и ускорит его падение. Сейчас все идет к тому, чтобы это группировка сдалась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

2025-11-12T05:50

2025-11-12T05:50

2025-11-12T06:09

новости

россия

украина

одесса

алексей кочетков

украина.ру

вооруженные силы украины

плен

пленные

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180347_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_1642df971c48c283a5cc4c48f187a864.jpg

Комментируя ситуацию с окружением частей ВСУ в Красноармейске, Кочетков не сомневается в победе ВС РФ. "Что значит "если"? Они сдадутся. Может быть, не все, а те, кто доживет до этого момента. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась", — заявил политтехнолог."Если президент приказал обеспечить возможность сдачи, наши готовы принимать их в плен. Выбор остается только за ними. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась, подчеркнул Кочетков, отметив, что это будет "начало конца киевского режима". Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе пленных, Кочетков был категоричен. "Кстати, я считаю, что не надо их обменивать, потому что их потом снова отправят в топку и добьют их же украинские хозяева", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251111/1071430400.html

россия

украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, одесса, алексей кочетков, украина.ру, вооруженные силы украины, плен, пленные, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война, война на украине