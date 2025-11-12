"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат - 12.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251112/potom-ikh-snova-otpravyat-v-topku-ekspert-vyskazalsya-pro-obmen-plennykh-ukrainskikh-soldat-1071434425.html
"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат
"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат - 12.11.2025 Украина.ру
"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат
Массовая сдача в плен солдат ВСУ в Покровске (Красноармейск) станет мощным ударом по киевскому режиму и ускорит его падение. Сейчас все идет к тому, чтобы это группировка сдалась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
2025-11-12T05:50
2025-11-12T06:09
новости
россия
украина
одесса
алексей кочетков
украина.ру
вооруженные силы украины
плен
пленные
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180347_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_1642df971c48c283a5cc4c48f187a864.jpg
Комментируя ситуацию с окружением частей ВСУ в Красноармейске, Кочетков не сомневается в победе ВС РФ. "Что значит "если"? Они сдадутся. Может быть, не все, а те, кто доживет до этого момента. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась", — заявил политтехнолог."Если президент приказал обеспечить возможность сдачи, наши готовы принимать их в плен. Выбор остается только за ними. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась, подчеркнул Кочетков, отметив, что это будет "начало конца киевского режима". Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе пленных, Кочетков был категоричен. "Кстати, я считаю, что не надо их обменивать, потому что их потом снова отправят в топку и добьют их же украинские хозяева", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251111/1071430400.html
россия
украина
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180347_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48982bb5dc53c9dc197ad150bc350fbb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, одесса, алексей кочетков, украина.ру, вооруженные силы украины, плен, пленные, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Одесса, Алексей Кочетков, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, плен, Пленные, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине

"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат

05:50 12.11.2025 (обновлено: 06:09 12.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Массовая сдача в плен солдат ВСУ в Покровске (Красноармейск) станет мощным ударом по киевскому режиму и ускорит его падение. Сейчас все идет к тому, чтобы это группировка сдалась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Комментируя ситуацию с окружением частей ВСУ в Красноармейске, Кочетков не сомневается в победе ВС РФ. "Что значит "если"? Они сдадутся. Может быть, не все, а те, кто доживет до этого момента. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась", — заявил политтехнолог.
"Если президент приказал обеспечить возможность сдачи, наши готовы принимать их в плен. Выбор остается только за ними. Все идет к тому, чтобы эта группировка сдалась, подчеркнул Кочетков, отметив, что это будет "начало конца киевского режима".
"Чем больше таких группировок будет сдаваться, чем чаще мы будем показывать счастливые лица доведенных до крайней степени истощения украинских солдат, попавших в плен, тем быстрее это произойдет", — пояснил эксперт.
Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе пленных, Кочетков был категоричен. "Кстати, я считаю, что не надо их обменивать, потому что их потом снова отправят в топку и добьют их же украинские хозяева", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в материале "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
Григорий Михайлов интервью
Вчера, 14:05
Григорий Михайлов: Казахстан в оценках СВО ориентирован на Запад, но ждет, когда с России снимут санкцииВ отношениях России и Казахстана речь идет о партнерстве и выгоде, а не о союзничестве и братстве. В какой-то степени это даже хорошо. Заявления о союзничестве, которые слабо подкреплены практикой, порой оказываются бесполезными. А когда отношения основываются на выгоде, они порой оказываются более крепкими
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаОдессаАлексей КочетковУкраина.руВооруженные силы УкраиныпленПленныеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациявойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:37Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "плёнки Миндича"
06:23Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры
06:00ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске
05:50"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат
05:40Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни
05:30"Горло слишком широкое": эксперт объяснил, почему ВСУ еще удерживают укрепрайон в Купянске
05:25Отступление ВСУ, мародерство гуманитарки и призывы к эвакуации. Что происходит в Запорожье
05:20"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний
05:10Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима
05:10"Красную кнопку" на эмоциях не нажимают: Кедми про заявления Трампа о ядерных испытаниях
05:00Яков Кедми: На Западе пока нет такого вооружения, которое сможет противостоять "Буревестнику"
04:45"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВО
04:30Спутал "Буревестник" с ядерными испытаниями? Бабич о странных заявлениях Трампа
04:23Вновь солируют "Герани". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20У НАТО нет шансов: Кедми заявил о самоубийстве альянса в случае войны с Россией
04:10"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России
04:00Кедми: Победа Мамдани в Нью-Йорке— доказательство того, что США меняются не в лучшую сторону
03:50Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя
03:22В скандале вокруг "кошелька" Зеленского могут быть замешаны структуры США
02:58Россия готова к стамбульским переговорам с Украиной в любой момент, дело за Киевом — дипломат
Лента новостейМолния