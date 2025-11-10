https://ukraina.ru/20251110/rostislav-ischenko-rossiya-stala-voevat-na-ukraine-vserez-poetomu-osvobozhdenie-odessy-vpolne-1071278930.html

Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно

Большая европейская война с Россией чревата тем, что она может вестись десятилетиями без продвижения в одну и другую сторону. Европе и НАТО необязательно воевать всеми своими силами. Если с Россией воюют государства НАТО, у которых нет прямой границы с Россией, то война будет вестись путем нападения на танкеры или подрывами подводных кабелей.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.Ранее Владимир Путин после невнятных заявлений Дональда Трампа о том, что США следовало бы провести ядерные испытания, поручил проверить, в каком состоянии находится инфраструктура полигона "Новая Земля", чтобы в случае чего мы были готовы ядерные испытания. При этом разъяснений позиции Трампа со стороны США не последовало. Более того, американский президент продолжает употреблять термин "ядерные испытания", очевидно, путая его с проверкой тех или иных средств доставки.- Ростислав Владимирович, если ядерные испытания все же будут проведены нами или американцами, как к этому отнесется мир? Во время гонки вооружений холодной войны люди покупали билеты на острова, чтобы посмотреть на это, не понимая, к каким последствиям действительно может привести применение ядерного оружия. Может быть, сейчас люди стали умнее?- Если сейчас тоже будут продавать билеты, то за ними тоже будет очередь стоять. Не каждый день появляется возможность живьем посмотреть на ядерные испытания.Если их проведут, ни американское, ни российское общество не будет по этому поводу печалиться. У нас тоже часть людей не против не то, что ядерных испытаний, а мелкой ядерной войны. Особенно, если будет прилетать только по ним, а не по нам. Правда, они не думают, как этот вопрос можно решить технически.Насчет того, что сейчас люди стали умнее, я тоже не уверен. Тогда люди только что пережили Вторую мировую войну. Им не надо было никаких ядерных испытаний, чтобы понимать, что такое тотальная война, в которой даже без ядерного оружия тыла нет. Для тех же японцев бомбардировка Токио обычными бомбами обернулась большими потерями, чем бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Поэтому люди раньше относились к вопросам войны более разумнее и сдержаннее, чем сейчас.Возьмем ту же Украину. Там невоевавшее поколение, мечтавшее о героизме, воюет. Его сейчас повыбивают почти все. Может быть, следующее поколение будет поумнее. Если вообще будет. Неслучайно и гражданская война на Украине, и конфликт с Россией был развязан в тот момент, когда умерли почти все ветераны Второй мировой. Если бы на Украине жило поколение чуть постарше, оно бы этого не допустило.Что касается самих ядерных испытаний, то не думаю, что они в ближайшее время произойдут. США уже сказали, что будут не ядерные испытания, а испытания без ядерного взрыва и испытания носителей ядерного оружия. Это все трактовки высказывания Трампа, который сказал: "Другие страны себе это позволяют, и мы себе это позволим". И сказал он это после того, как Россия провела испытания носителей ядерного оружия.Чтобы провести ядерные испытания, нужна серьезная подготовка. Даже в темпе вальса это займет не менее года, а то и два-три. А через два-три года у Трампа срок заканчивается. Нужны ему тогда будут эти испытания? На оперативную обстановку сейчас они никак не повлияют, а ему уже сейчас надо решать сложные вопросы. В том числе внутриполитические.Более того, внутри США многие критикуют Трампа за эти заявления, подчеркивая, что тем самым он разрушает базовые основы ядерного сдерживания, потому что выводит гонку ядерных вооружений из-под всякого контроля.Повторюсь, вряд ли США будут готовить ядерные испытания. Скорее, поговорят и успокоятся. Максимум, будут тестировать носители. Тем не менее, заявления Трампа показательные. Они свидетельствуют про два момента:Во-первых, президент США слабо разбирается, что такое ядерное испытание и как его организовать.Во-вторых, это свидетельство того, на каком низком уровне отработано информирование американского президента, который неизвестно где неизвестно что услышал и сразу же выступил с политическим заявлением.Вот это внушает большой пессимизм по поводу эффективности политики США, которые остаются сверхдержавой и находятся в состоянии конфронтации с нами.- Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области и усиливает военное присутствие в странах Балтии. Если это произойдет, есть ли у нас возможность без ядерного оружия вступить в эту конфронтацию?- Мы как раз без ядерного оружия в нее вступим. А вот выйдем ли мы из нее без ядерного оружия – это вопрос.Торопиться никто не будет. Какой смысл бросать ядерную бомбу, если можно занять Прибалтику со всеми целыми портами? Вот вам и коридор в Калининград. А если окажется, что без ядерной бомбардировки невозможно разблокировать Калининград, то тогда другое дело.А так лишние порты никогда никому не мешали. Чем их больше, тем больший товарооборот будет через них идти. С точки зрения стратегической безопасности нам нужна длинная береговая линия в Финском заливе. И прямой доступ к Калининграду тоже. Так зачем превращать это в ядерную пустыню, если можно при помощи обычного оружия это занять и больше никому не отдать в ближайшей перспективе?Другое дело, что нас провоцируют не для того, чтобы подарить Прибалтику, а чтобы решить вопрос с европейской войной против нас. Если у них получится большая европейская война против нас, то даже без вмешательства США рано или поздно возникнет вопрос о применении ядерного оружия. Не для того, чтобы победить или проиграть, а для того, чтобы эту войну как-то закончить.Я уже говорил, что большая европейская война с Россией чревата тем, что она может вестись десятилетиями без какого-то продвижения в одну и другую сторону. Европе и НАТО необязательно воевать всеми своими силами. Если с Россией воюют государства НАТО, у которых нет прямой границы с Россией, то война будет вестись в виртуальном пространстве путем нападения на танкеры или подрывов подводных кабелей. Это не позволяет вывести противника из войны. И если проблему нельзя будет решить по-другому, она будет решаться радикальным способом.Неслучайно Россия в последнее время демонстрирует все новые виды носителей ядерного оружия.- Справедливым ли будет вопрос о том, что если мы до сих пор вопрос с Одессой не смогли решить, то как решим вопрос с портами в Прибалтике?- Чтобы решить вопрос с Одессой, надо было его хотя бы поставить. Пока что этот вопрос в России не ставился в принципе. И я еще раз повторяю, что когда Россия начинала СВО, то она начинала именно СВО. Это сейчас все на каждом шагу говорят война, в 2022 году все произносили это слово шепотом, потому что боялись, что Роскомнадзор начнет их мучить. И говорили, что СВО не ведет к большим жертвам и разрушениям. И задачей ее было не занять всю Украину, или даже какой-то серьезный ее кусок, а принудить киевское руководство к признанию Крыма и Севастополя российскими, а Донецкой и Луганской народных республик независимыми в границах областей.Повторюсь, что без занятия Киева все рассказы о денацификации, демилитаризации не имеют смысла, потому что власть в Киеве осталась бы та же самая. Допустим в Стамбуле, Украина признала бы независимость ДНР и ЛНР, а Севастополь и Крым российскими. И всё остальное пообещала бы сделать. А Зеленский вернулся бы в Киев и сказал бы, что на Украине нацистов нет, Украина — это демократическая страна. На этом бы закончилась вся денацификация.С демилитаризацией было бы чуть лучше, потому что им все равно надо было старое советское барахло куда-то сбыть. Здесь бы нас бы даже поддержали бы их западные союзники. Они бы провели бы демилитаризацию. Потом начали бы ремилитаризацию, продавая уже свое вооружение Украине. И начинать СВО снова было бы уже сложно.То есть вначале речь шла в первую очередь о том, чтобы получить признание территории, которую уже контролирует Россия, и получить в перспективе тот же эффект, что в Грузии, когда на смену скомпрометированному подобного рода поражением руководству пришел бы на смену адекватный политик, который бы начал выстраивать с Россией нормальные отношения.Россия бы в это время выстраивала бы нормальные отношения с Западом. Идея была хорошая, но нереализуемая, потому что Запад не собирался играть по этим правилам. От этого периода мы уже ушли очень далеко. Только по украинским данным мы все больше наращиваем удары по городам и весям. А три года назад наши эксперты рассказывали, что мы по Украине вообще не стреляем, потому что украинцев очень любим. Сейчас сказать то же самое на телевидении, это обрушить на свою голову громы и молнии со всех сторон, потому что поменялась государственная концепция и отношение народа к этому вопросу. По сравнению с 2022 годом мы живём в совершенно других исторических условиях.И вот сейчас освобождение Одессы вполне реально. И даже не так далеко, как кажется. Потому что именно сейчас Россия начала воевать по-настоящему и создала для этой войны необходимые запасы. Теперь у нас запасы достаточные для того, чтобы воевать до тех пор, пока они не кончатся все. Вместе с домашними животными и даже паразитами. Теперь у нас есть возможность вполне реально освободить всё, что угодно.Что касается Прибалтики, то блокада транзита в эксклав это по всем международным нормам объявление войны. Там из серьёзных соединений немецкая бригада. Но это не бригада вермахта, это бригада бундесвера. Плюс местные армии и ополчения. И небо Прибалтики защищают на ротационной основе по два-три самолета от разных стран НАТО. И если там начнутся боевые действия, то разным странам НАТО придётся принимать решение: хотят ли они, чтобы их самолеты сбивались в небе над Прибалтикой, или они найдут повод их туда не посылать.Поэтому в истории с Прибалтикой все не так печально, как в истории с Украиной. На Украине мы могли воевать долго и воевать коротко. Это вопрос выбора. В случае блокады Калининграда воевать долго нельзя. В блокаде он долго не продержится, так как зависит и от поставок продовольствия, и от поставок энергоносителей. Поэтому будут приниматься другие военные решения. Механизм современной войны уже изучен, мы к нему адаптировали армию. Все это происходило последние четыре года на Украине. Созданы гигантские запасы вооружений. Запущена военная экономика, которая производит с каждым месяцем все больше и больше. Чтобы даже стереть с лица земли Прибалтику обычными вооружениями, их уже вполне достаточно. Но стоит задача просто занять эту территорию.И это не такая уж сложная задача. Из широких рек там только Западная Двина, а если наступать со стороны Белоруссии, то можно свободно дойти до моря. Территория не такая большая, населения не так много, мобилизационные возможности не большие. Воспрепятствовать флотам НАТО перевозить туда военную технику и вооружение мы вполне сможем, потому что блокада Калининграда означает ответную блокаду Прибалтики.И поскольку это страны НАТО, то и стесняться нечего. В чем была проблема на Украине? Мы не хотели, да и сейчас не хотим, полноценной конфронтации с НАТО, мы хоти погасить этот пожар. А если уже произошла конфронтация с прибалтийскими государствами НАТО, то погасить этот пожар можно только заливая его бензином. Когда начиналась СВО, я говорил, что если мы начинаем воевать, то не нужно пытаться показывать, какие мы сильные, рассчитывая, что все испугаются, а дать почувствовать, что бояться надо. Но у нас уже есть определенный опыт, и я не думаю, что в случае нападения на нас в Балтике мы будем особо сентиментальными.- Тогда, возможно, и Сувалкский коридор перестанет быть теоретическим маршрутом.- А зачем нам Сувалкский коридор? Сувалкский коридор – это Польша. Польша – это большая армия, хорошо вооруженная. Не знаю, насколько она там боеспособная, но это государство, у которого с Россией старые счеты, и поэтому воевать поляки будут, а воевать они, в общем-то, всегда умели. В Калининград можно совершенно спокойно проехать через Прибалтику. У нас транзит в основном литовский. Через контроль над Прибалтикой все вопросы решаются. А с поляками, наоборот, можно дружить и обниматься. Назло немцам.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам

