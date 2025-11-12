https://ukraina.ru/20251112/dvoynoy-krakh-ukrainy-na-fronte-i-v-doverii-zapada-itogi-12-noyabrya-1071503772.html

Двойной крах Украины: на фронте и в доверии Запада. Итоги 12 ноября

Пока Россия демонстрирует стратегическую устойчивость, создавая новые рода войск и развивая наступление, проект "Украина" трещит по всем швам. Разгромные оценки Bloomberg и шокирующие откровения для западных лидеров обнажают истинную природу киевского режима — коррумпированного и неспособного к управлению

Коррупционный скандал, в центре которого оказалось ближайшее окружение главы киевского режима, приобретает новые обороты. 12 ноября Владимир Зеленский публично прокомментировал ситуацию, потребовав отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в связи с их участием в коррупционных схемах Александра Миндича. Зеленский заявил, что эти министры не могут оставаться на своих должностях, и поручил премьер-министру Юлии Свириденко обеспечить получение от них заявлений об отставке, которые должны быть поддержаны Верховной Радой. Зеленский также пообещал подписать указ о санкциях против двух фигурантов дела НАБУ по "Энергоатому". Параллельно в рамках скандала в энергетике были произведены первые аресты. Суд отправил под стражу исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова (с залогом 40 млн гривен) и экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка (с залогом 126 млн гривен). Однако все эти меры не снимают вопроса о личной причастности Зеленского к коррупционному скандалу, особенно после обнародования в суде фактов прямых контактов Зеленского с Миндичем. Скандал получил и личный оттенок: министр энергетики Гринчук и министр юстиции Галущенко, согласно официальным документам, состояли в близких личных отношениях. Гринчук регулярно ночевала у коллеги и имела собственный ключ от его квартиры. Тем временем депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что крупные суммы долларов, найденные у фигурантов дела, могли быть получены через национализированный "Сенс Банк". По его словам, банкноты в запечатанных пачках со штрихкодами из США могут заказывать только крупные банки, что ставит под сомнение их происхождение у частных лиц. Железняк назвал банк еще одной коррупционной схемой Миндича и Офиса президента, указав на причастность председателя правления Алексея Ступака, председателя набсовета Николая Гладышенко и руководителя службы безопасности Вадима Довжинца. Также на пленках НАБУ упоминается советник набсовета банка Василий Веселый, известный как "смотрящий" от Офиса Зеленского. Таким образом, Зеленский, ограничиваясь арестами рядовых исполнителей, оставляет в неприкосновенности себя и ближайших приближённых, причастных к коррупционной системе.Крах украинского проекта: Запад столкнулся с суровой реальностью Авторитетное западное издание Bloomberg обнародовало разгромный анализ перспектив Украины, прямо заявив, что стране не стоит помогать, поскольку любые финансовые вливания будут разворованы. Эта беспрецедентно жёсткая оценка прозвучала на фоне коррупционного скандала в ближайшем окружении Зеленского. Публикация констатирует, что заявка Киева на вступление в ЕС "серьёзно откатилась назад" по причине системной коррупции, которую власти даже не пытаются скрыть. Летом Зеленский не смог взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро и защитить своих сообщников от уголовного преследования исключительно из-за страха перед массовыми протестами, полагают авторы Bloomberg.Аналитики издания приводят уничижительную характеристику, которую дают собственной власти сами украинцы, описывая правительство как "нестабильную, хаотичную и неработоспособную структуру". Параллельно в дипломатической сфере происходят события, сопутствующие этим выводам.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскрыл, что существуют важные аспекты урегулирования украинского конфликта, о которых президент США Дональд Трамп ранее не подозревал. Дипломат отметил, что Стив Уиткофф, проводивший многочасовые беседы с президентом России Владимиром Путиным, несомненно узнал "много нового и интересного" о реальном положении дел. Особое впечатление на американского президента во время встречи в Анкоридже произвел рассказ российского лидера о систематических преследованиях канонической Украинской православной церкви. По словам Небензи, Трамп "не мог в это поверить". Это признание свидетельствует о постепенном разрушении ложных нарративов, долгое время доминировавших в западной политике в отношении Украины. Складывается парадоксальная ситуация: пока киевский режим пытается выпрашивать новые миллиарды у Запада, даже его сторонники вынуждены признавать - вливание средств в коррумпированную систему не имеет смысла. Открывающаяся правда о реальном положении дел создаёт основу для более здравого подхода Запада к урегулированию конфликта, ставя под сомнение не только будущее евроинтеграции, но и целесообразность дальнейшей поддержки Украины в целом.Россия создаёт новый род войск на фоне растущей милитаризации Европы Минобороны России представило видео работы операторов беспилотных авиационных систем, впервые показав официальную эмблему нового рода войск. Символ, сочетающий скрещенные стрелу и меч с крылатой микросхемой, отражает единство современных технологий и традиционных военных ценностей. Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил об активной работе по формированию штатных полков и подразделений, что подчеркивает стратегическое значение этого направления для российской армии. Одновременно в Кремле прокомментировали нарастающую военную активность Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка ЕС к масштабному конфликту с Россией больше не скрывается. Он отметил, что рекордные военные расходы подрывают экономику европейских стран и принесут им больше вреда, чем пользы. При этом Россия, в отличие от Запада, заранее приняла все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Эти заявления перекликаются с недавним предупреждением президента Сербии Александара Вучича о том, что война между Европой и Россией становится "все более очевидной". По его словам, к такому конфликту "готовятся все". Европейские страны, вложившие в Украину сотни миллиардов евро, теперь не могут отступить без политических потерь. Поражение Киева сделает очевидной бесполезность этих колоссальных затрат, что создаст серьезные проблемы для правящих элит ЕС. Дополнительным фактором милитаризации является ресурсная зависимость Европы. После разрыва связей с Россией ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, поскольку собственных ресурсов недостаточно для поддержания высоких стандартов потребления. В этих условиях поражение России могло бы открыть для Европы возможность перераспределения российских ресурсов через репарации. Несмотря на воинственную риторику некоторых европейских политиков, полномасштабный конфликт пока маловероятен — без поддержки США Европа не пойдет на прямую конфронтацию. Россия демонстрирует готовность к любому развитию событий, развивая новые виды вооружений и сохраняя стратегическое спокойствие. Создание отдельного рода беспилотных войск стало очередным шагом в укреплении обороноспособности страны.Российские войска развивают наступление на ключевых участках фронтаНа северском направлении группировка ВСУ в "Северском мешке" ведёт бои в условиях практически полного огневого контроля российской армии над основными логистическими маршрутами. Как сообщают военные источники, продолжается борьба за ключевые населённые пункты: - В районе Ямполя идут ожесточённые бои, расширяется зона контроля в западной и центральной частях посёлка - На подступах к Дроновке продолжаются уличные бои при активном противодействии вражеских БПЛА - На южном участке войска вытесняют противника между Звановкой и Выемкой, продвигаясь в сторону Северска На Красноармейском направлении российские подразделения достигли значительных тактических успехов, создав плацдарм западнее Покровска. Зафиксировано: - Системное продвижение в северной части города с занятием административных зданий - Установление контроля над укреплённой школой №5 - Занятие господствующих высот в районе Сухой Яр На Дружковском направлении российские войска демонстрируют эффективную оборону, отражая попытки ВСУ улучшить свои позиции. Ключевые точки противостояния: - Район Суворово (Затышок) - полный контроль российских подразделений - Участок Родинское-Никаноровка - устойчивый контроль восточной части Никаноровки - Населенные пункты Октябрьское и Владимировка - сложная оперативная обстановка с активным противостоянием Особое внимание уделяется району Белицкое, где противник активно подтягивает резервы. По скоплениям живой силы и техники ВСУ эффективно работают расчеты российской артиллерии, армейской авиации и операторы БПЛА. Действия российских подразделений демонстрируют слаженность и координацию между различными родами войск, что позволяет не только развивать наступление, но и эффективно сдерживать контратаки противника.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Подробнее — в материале Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

