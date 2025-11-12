https://ukraina.ru/20251112/ne-srabotaet-esche-chto-nibud-vzorvem-kochetkov-pro-effekt-ot-vozmozhnykh-yadernykh-ispytaniy-1071424910.html

"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний

"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний - 12.11.2025 Украина.ру

"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний

Эффект от гипотетических ядерных испытаний России должен быть настолько мощным, чтобы у правящих кругов США и Европы пропало всякое желание продолжать конфронтацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

2025-11-12T05:20

2025-11-12T05:20

2025-11-12T05:20

новости

россия

сша

европа

алексей кочетков

украина.ру

нато

испытания

ядерный

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071237237_413:136:1602:805_1920x0_80_0_0_750bca2748ca8755d3a482a0057de93f.jpg

Рассуждая о возможном ответе Запада на гипотетические российские испытания, Кочетков обозначил главный критерий их успеха. Эксперт уверен, что такой шаг заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты. "Может быть, после этого США ничего не понадобится в Неваде взрывать. У них сразу возникнет потребность забыть про киевский режим и заняться более важными делами", — отметил Кочетков. При этом он не исключил дальнейших действий России в случае недостаточного эффекта. "Не сработает? Еще что-нибудь взорвем", — добавил политтехнолог.По его словам, основное психологическое воздействие испытания окажут на европейские элиты. "Это даже больше касается не США, а Европы. Американцы что-то подозревают. Зато западноевропейские элиты настолько уверовали в собственную безнаказанность, что их только таким способом можно в чувство приводить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251110/irina-alksnis-ssha-povorachivayut-nalevo-poka-tramp-ustraivaet-shou-vokrug-yadernykh-ispytaniy-1071393314.html

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, европа, алексей кочетков, украина.ру, нато, испытания, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, сво, дзен новости сво, война на украине, война, конфликт, киевский режим, военный эксперт