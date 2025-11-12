"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний - 12.11.2025 Украина.ру
"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний
"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний - 12.11.2025
"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний
Эффект от гипотетических ядерных испытаний России должен быть настолько мощным, чтобы у правящих кругов США и Европы пропало всякое желание продолжать конфронтацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Рассуждая о возможном ответе Запада на гипотетические российские испытания, Кочетков обозначил главный критерий их успеха. Эксперт уверен, что такой шаг заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты. "Может быть, после этого США ничего не понадобится в Неваде взрывать. У них сразу возникнет потребность забыть про киевский режим и заняться более важными делами", — отметил Кочетков. При этом он не исключил дальнейших действий России в случае недостаточного эффекта. "Не сработает? Еще что-нибудь взорвем", — добавил политтехнолог.По его словам, основное психологическое воздействие испытания окажут на европейские элиты. "Это даже больше касается не США, а Европы. Американцы что-то подозревают. Зато западноевропейские элиты настолько уверовали в собственную безнаказанность, что их только таким способом можно в чувство приводить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Эффект от гипотетических ядерных испытаний России должен быть настолько мощным, чтобы у правящих кругов США и Европы пропало всякое желание продолжать конфронтацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Рассуждая о возможном ответе Запада на гипотетические российские испытания, Кочетков обозначил главный критерий их успеха.
"Все зависит от результата наших испытаний. Главное, чтобы взорвали не что-то символическое, а так, чтобы можно было представить, как эта бомба падает на Вашингтон", — заявил политтехнолог.
Эксперт уверен, что такой шаг заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты. "Может быть, после этого США ничего не понадобится в Неваде взрывать. У них сразу возникнет потребность забыть про киевский режим и заняться более важными делами", — отметил Кочетков.
При этом он не исключил дальнейших действий России в случае недостаточного эффекта. "Не сработает? Еще что-нибудь взорвем", — добавил политтехнолог.
По его словам, основное психологическое воздействие испытания окажут на европейские элиты. "Это даже больше касается не США, а Европы. Американцы что-то подозревают. Зато западноевропейские элиты настолько уверовали в собственную безнаказанность, что их только таким способом можно в чувство приводить", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
