Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы и Нигерии могут остаться лишь риторикой, потому что Америка не сможет одновременно вести три конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
2025-11-11T04:40
2025-11-11T04:40
Эксперт усомнился в реализуемости намерений США. "Угрозы Трампа не означают, что так и будет. Венесуэла и Нигерия — это нефтяные державы, поэтому здесь просматривается материальный интерес США. Но все это не очень серьезно", — заявил Бабич.Он напомнил о военных возможностях Пентагона. "Армия США создана, чтобы одновременно вести два конфликта. Одновременно вести три конфликта она не может", — отметил эксперт.Особые сомнения, по его словам, вызывает гипотетическая операция против Нигерии. "А Нигерия, кстати, это огромная страна. По населению она (свыше 232 млн) превосходит Россию. Общество там очень склонно к насилию. Справятся ли там американцы это огромный вопрос", — пояснил Бабич.Журналист также обратил внимание на непродуманность внешнеполитического курса Трампа. "Все это не производит впечатление серьезной политики, продуманной стратегии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы

04:40 11.11.2025
 
© Фото : topwar.ru
© Фото : topwar.ru
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы и Нигерии могут остаться лишь риторикой, потому что Америка не сможет одновременно вести три конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Эксперт усомнился в реализуемости намерений США. "Угрозы Трампа не означают, что так и будет. Венесуэла и Нигерия — это нефтяные державы, поэтому здесь просматривается материальный интерес США. Но все это не очень серьезно", — заявил Бабич.
Он напомнил о военных возможностях Пентагона. "Армия США создана, чтобы одновременно вести два конфликта. Одновременно вести три конфликта она не может", — отметил эксперт.
Особые сомнения, по его словам, вызывает гипотетическая операция против Нигерии. "А Нигерия, кстати, это огромная страна. По населению она (свыше 232 млн) превосходит Россию. Общество там очень склонно к насилию. Справятся ли там американцы это огромный вопрос", — пояснил Бабич.
Журналист также обратил внимание на непродуманность внешнеполитического курса Трампа. "Все это не производит впечатление серьезной политики, продуманной стратегии", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.
О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния