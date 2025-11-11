Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы и Нигерии могут остаться лишь риторикой, потому что Америка не сможет одновременно вести три конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Эксперт усомнился в реализуемости намерений США. "Угрозы Трампа не означают, что так и будет. Венесуэла и Нигерия — это нефтяные державы, поэтому здесь просматривается материальный интерес США. Но все это не очень серьезно", — заявил Бабич.
Он напомнил о военных возможностях Пентагона. "Армия США создана, чтобы одновременно вести два конфликта. Одновременно вести три конфликта она не может", — отметил эксперт.
Особые сомнения, по его словам, вызывает гипотетическая операция против Нигерии. "А Нигерия, кстати, это огромная страна. По населению она (свыше 232 млн) превосходит Россию. Общество там очень склонно к насилию. Справятся ли там американцы это огромный вопрос", — пояснил Бабич.
Журналист также обратил внимание на непродуманность внешнеполитического курса Трампа. "Все это не производит впечатление серьезной политики, продуманной стратегии", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.
О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:30Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможноБольшая европейская война с Россией чревата тем, что она может вестись десятилетиями без продвижения в одну и другую сторону. Европе и НАТО необязательно воевать всеми своими силами. Если с Россией воюют государства НАТО, у которых нет прямой границы с Россией, то война будет вестись путем нападения на танкеры или подрывами подводных кабелей.
Подписывайся на