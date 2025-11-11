https://ukraina.ru/20251111/tri-konflikta-ne-potyanet-ekspert-otsenil-ugrozy-trampa-v-otnoshenii-nigerii-i-venesuely-1071359187.html

Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы и Нигерии могут остаться лишь риторикой, потому что Америка не сможет одновременно вести три конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич

Эксперт усомнился в реализуемости намерений США. "Угрозы Трампа не означают, что так и будет. Венесуэла и Нигерия — это нефтяные державы, поэтому здесь просматривается материальный интерес США. Но все это не очень серьезно", — заявил Бабич.Он напомнил о военных возможностях Пентагона. "Армия США создана, чтобы одновременно вести два конфликта. Одновременно вести три конфликта она не может", — отметил эксперт.Особые сомнения, по его словам, вызывает гипотетическая операция против Нигерии. "А Нигерия, кстати, это огромная страна. По населению она (свыше 232 млн) превосходит Россию. Общество там очень склонно к насилию. Справятся ли там американцы это огромный вопрос", — пояснил Бабич.Журналист также обратил внимание на непродуманность внешнеполитического курса Трампа. "Все это не производит впечатление серьезной политики, продуманной стратегии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.

