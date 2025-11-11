https://ukraina.ru/20251111/o-glavnom-strakhe-trampa-padenii-pokrovska-i-udaram-rossii-po-shesti-mostam-cherez-dnepr--onufrienko-1071412779.html
О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с окружением ВСУ в Покровске, Волчанске и в Купянске, а также рассказал о стратегии уничтожения логистических узлов противника и о вероятности возобновления ядерных испытаний
00:31 – Окружение ВСУ в Покровске, Волчанске и Купянске.02:27 – Сопротивление ВСУ в Купянске.06:54 – Продвижение ВС России после Покровска.09:45 – Необходимость в стратегической наступательной операции.13:51 – Охота за подвижным составом противника.20:18 – Решение о масштабном наступлении.25:40 – О вероятности возобновления ядерных испытаний.
