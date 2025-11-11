О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко - 11.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251111/o-glavnom-strakhe-trampa-padenii-pokrovska-i-udaram-rossii-po-shesti-mostam-cherez-dnepr--onufrienko-1071412779.html
О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко
О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко - 11.11.2025 Украина.ру
О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с окружением ВСУ в Покровске, Волчанске и в Купянске, а также рассказал о стратегии уничтожения логистических узлов противника и о вероятности возобновления ядерных испытаний
2025-11-11T07:24
2025-11-11T07:24
видео
россия
волчанск
купянск
дональд трамп
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
00:31 – Окружение ВСУ в Покровске, Волчанске и Купянске.02:27 – Сопротивление ВСУ в Купянске.06:54 – Продвижение ВС России после Покровска.09:45 – Необходимость в стратегической наступательной операции.13:51 – Охота за подвижным составом противника.20:18 – Решение о масштабном наступлении.25:40 – О вероятности возобновления ядерных испытаний.
россия
волчанск
купянск
видео, россия, волчанск, купянск, дональд трамп, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Россия, Волчанск, Купянск, Дональд Трамп, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко

07:24 11.11.2025
 
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с окружением ВСУ в Покровске, Волчанске и в Купянске, а также рассказал о стратегии уничтожения логистических узлов противника и о вероятности возобновления ядерных испытаний
00:31 – Окружение ВСУ в Покровске, Волчанске и Купянске.
02:27 – Сопротивление ВСУ в Купянске.
06:54 – Продвижение ВС России после Покровска.
09:45 – Необходимость в стратегической наступательной операции.
13:51 – Охота за подвижным составом противника.
20:18 – Решение о масштабном наступлении.
25:40 – О вероятности возобновления ядерных испытаний.
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияВолчанскКупянскДональд ТрампМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
