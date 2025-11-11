https://ukraina.ru/20251111/o-glavnom-strakhe-trampa-padenii-pokrovska-i-udaram-rossii-po-shesti-mostam-cherez-dnepr--onufrienko-1071412779.html

О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко

О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко - 11.11.2025 Украина.ру

О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с окружением ВСУ в Покровске, Волчанске и в Купянске, а также рассказал о стратегии уничтожения логистических узлов противника и о вероятности возобновления ядерных испытаний

2025-11-11T07:24

2025-11-11T07:24

2025-11-11T07:24

видео

россия

волчанск

купянск

дональд трамп

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071412655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a779cfb9cc99f4f738aa52daae609a95.png

00:31 – Окружение ВСУ в Покровске, Волчанске и Купянске.02:27 – Сопротивление ВСУ в Купянске.06:54 – Продвижение ВС России после Покровска.09:45 – Необходимость в стратегической наступательной операции.13:51 – Охота за подвижным составом противника.20:18 – Решение о масштабном наступлении.25:40 – О вероятности возобновления ядерных испытаний.

россия

волчанск

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, волчанск, купянск, дональд трамп, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео