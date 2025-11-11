Коррупционная пустышка с громким звуком. Зеленского никто не тронет, пока он воюет с Россией

https://ukraina.ru/20251111/korruptsionnaya-pustyshka-s-gromkim-zvukom-zelenskogo-nikto-ne-tronet-poka-on-voyuet-s-rossiey--1071432027.html

Если бы при нежелательном упоминании их имен люди действительно икали, то просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский и его нынешний холуй-кошелек, а в прошлом хозяин, а потом смотрящий Тимур Миндич, до конца жизни не сказали бы ни слова.

Все икали бы или захлебнулись водой, пытаясь от икоты избавиться.Но ничего такого нет. Да, уже пару дней информационные ленты фейерят сообщениями о том, что НАБУ по заданию США обвиняет в коррупции ближайшее окружение Зеленского и таким образом давит на него самого, чтобы что-то еще от него добиться. Да, сообщения изобилуют смертельно интересными и интригующими подробностями о том, кто, сколько и в какой мошне уволок из страны или получил на зуб, купаясь в доморощенных и дурно пахнущих коррупции, мздоимстве и разворовывании бюджетных средств, полученных от энергетики. Да, стало известно, что Зеленский таки замешан и в этой коррупции, потому что подконтрольная ему сервильная СБУ помогла сбежать и Миндичу, и каким-то братьям Цукерманам, которые и разруливали и распихивали сворованные деньги по офшорам и хатынкам за бугром.Но никаких кадровых решений или даже политических телодвижений как не было, так и нет. Зеленский, который преспокойно и безнаказанно разогнал и укрыл свидетелей его безобразий по заграницам, в своем вечернем обращении продолжил изображать человека, который ни ухом, ни рылом в этих грязных схемах, а всей своей светлой и рвущейся к высотам честности и незапятнанности душой хочет справедливости. В первую очередь, юридической. Он на голубом глазу совершенно бесстыдно упомянул о расследовании коррупционного дела по "Энергоатому", которым сейчас занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (пресловутое НАБУ) и заявил: "…Любые действия против коррупции важны, каждый, кто строил схемы в "Энергоатоме", должен быть наказан".И со спокойной душой перекинул дело на правительство – оно, мол, и должно все расследовать, а он, такой святой и безгрешный, совершенно ни при чем. И хотя многие уверены, что, учитывая близость к нему Миндича, а также обвинения оппозиции в том, что Миндич курировал коррупционные схемы в интересах и по поручению Зеленского, президенту полностью отстранился от данного скандала будет непросто.Но его никто не тронет. Как не трогал до этого. Несмотря на то, что обвинения его и его окружения в жадной, беззастенчивой и откровенной коррупции, звучат практически сразу после его избрания, когда он, учуяв безнаказанность и широчайшие возможности поста президента, запустил руку во всевозможные закрома.Достаточно помнить, что только в этом году упомянутым "милым Тимурчиком" (Миндичем) били по "чудному Вове" (Зеленскому) уже раз были. Это когда Зеленский наехал на НАБУ, возник даже "картонный майдан" протестующих дешевых соросят, а НАБУ сразу же оправдалось тем, что, дескать, президент мстит ему за Миндича, который как прикарманивал не свое тогда, так и преспокойно воровал и получал мзду после. И переводил "улов" на счета Зеленского в офшорах. Или в биткоины для него, если кто-то хочет видеть в этой воровской шайке продвинутых финансовых юзеров, знакомых с модными криптовалютами.Но Зеленского, повторяю, никто не тронет. Пока актуальны три определяющих обстоятельства нынешнего мейнстрима. Во-первых,пока война остается главным и действенным средством решения всех проблем. В первую очередь, геополитических.Речь идет о войне в Украине, которая, как считают на коллективном Западе, таким образом сдерживает Россию и защищает от нее весь западный демократический мир. Кроме того, дает передышку Западу, чтобы он мог лучше подготовиться к новой войне – технологически переоснаститься, возродить ВПК, изобрести и поставить на производственные потоки новые виды вооружения и т. д. и т. п.Во-вторых, пока Украина остается полигоном и плацдармом для упомянутой выше войны. И является инструментом этой войны, который используется, как таран против России.И, наконец, в-третьих, пока сам Зеленский является гарантом такого использования его Украины в противостоянии Запада и России. А Зеленский таким и является. И потому, пока он согласен превращать свою страну в воюющий инструмент, а свой народ – в пушечное мясо, его никто не тронет. Коней и даже рабочих ослов на переправе не меняют. И как бы ни пыжился Зеленский изображать из себя демократического золотокрылого скакуна на защите демократии, он – лошак, осел, мул, какая-то другая тягловая скотина, которого будут держать на его месте до конца. Потому что Западу ни его, ни Украину, ни украинцев не жалко.Так что же происходит в Украине с новым антикоррупционным обострением умов?Все очень просто: налицо, с одной стороны, желание США каким-то образом надавить на Зеленского и добиться от него еще каких-то бонусов. Например, обещанного компромата на демократов Джо Байдена, что нынешнему президенту Дональду Трампу нужно во внутриамериканских разборках, приобретающих небывалую остроту и ожесточенность. Или пойти навстречу трамповскому плану мира и попытаться договориться о перемирии с Россией, чтобы США могли сосредоточиться на разборках с Китаем. Да мало ли что нужно США, которые хотели бы это получить с помощью безропотной Украины.А Украина и Зеленский, как известно, не так и безропотны. Они выбрали сторону демократов и глобалистов и периодически выпендриваются. Против Трампа. Вот их и решили припугнуть. А обвинения в коррупции – это давно и везде апробированный и хорошо обкатанный прием. С угрозой отобрать недвижимость и осушить счета в офшорах, если их владелец (например, Зеленский) будет бузить и не слушаться.А если брать Зеленского, то у него еще могут и отобрать гарантии того, что он сможет свалить живым на Запад, когда доведет Украину до ручки и она уже будет никому не нужна и ни на что не способна.С другой стороны, заметны противоречия в лагере англосаксонских кураторов и покровителей Зеленского. Как только наехали на Зеленского через Миндича, о себе сразу же заявил Лондон, который во всех этих разборках между Европой и ЕС с Трампом и США хочет получить свой прибыток и восстановить влияние и в Европе, и в мире. Фантомные боли Британской империи, которую Лондон сам профукал американцам, не дают ему спать и свербят в самых интересных местах и в самое неподходящее время. Всегда.А сейчас время – подходящее: США и ЕС зарубились, кто из них главнее, и Лондон в этих спорах может приподняться. Опыт стравливания народов и стран у него огромный, а где двое дерутся, третий может что-то поиметь себе на карман.И не успели США наехать на Зеленского, как выстрелил и ударил прямо по Трампу и его главной идее некто Валерий Залужный, экс-главком ВСУ и ныне посол Украины в Лондоне и по совместительству – креатура Великобритании при возможном апгрейде украинской власти и отсылке Зеленского на свалку истории.Залужный в статье для The New York Post, рупора Трампа и трампистов, написал статью и заверил, что Киев не согласится на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности. Если Трамп говорит о перемирии на линии боевого столкновения (ЛБС), потому что допускает проигрыш Украины в войне с Россией, то Залужный исключил капитуляцию Украины и потребовал эскалации войны, чтобы обязательно победить и добиться мира не через переговоры и капитуляцию, а через победу Украины. "Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что агрессор никогда больше не сможет угрожать Европе из Москвы. Все, что меньше этого, предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир безопасным и свободным. Даже сейчас некоторые на Западе призывают нас вести переговоры с людьми, которые пришли нас убивать. Они забывают две простые истины. Первая: на кону стоит не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Вторая: любой мир с Москвой, который вознаграждает агрессию, – это приглашение к дальнейшим войнам. …Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", — пространно и открыто написал он.И понятно же, кто стоял у него за спиной, когда он клацал по компьютерной "клаве" – Лондон, которому нужны война, обострение и эскалация.И хотя прямо в статье Залужный прямо не критикует Трампа и его инициативы, понятно же, в чей камень Залужный набросал поганок и словесных биоотходов. Эксперты однозначно заявили: по своему духу эта статья – полемика с призывами Трампа к компромиссам. Трамп хочет замирения для того, чтобы решать свои другие проблемы, а Залужный выступил против призывов к переговорам Киева и Москвы.Все прозрачно, как моча молодого поросенка, забитого, кстати, по просьбе Зеленского, отмечавшего на банкете "для своих" воровство первого миллиарда, снятого на коррупции. Трамп не против войны, но хочет тактического перемирия, а Лондон стремится с помощью эскалации войны поднять свои акции и стать лидером антитрампистской Европы.Особой разницы между двумя лагерями англосаксов нет, но они все различаются: Трамп хочет прибыли более-менее мирно, а Великобритания, как всегда, хочет обогатиться на чужой крови.И какой же выход? А не нужно долго думать: они как-то между собой договорятся. За счет не Зеленского, а Украины, которую он опять бросит на кон и в топку войны. То ли по Трампу, то ли по лондонским рецептам. Для Украины тут разницы нет: не умер Данила, а галушкой задавило. Тут выбор между ужасным концом и ужасом без конца.А то, что на Украине поднялась информшумиха, бегают следователи, что-то верещат возбужденные прокуроры и агенты НАБУ, суетятся под клиентами алчные и изголодавшиеся по подачкам журналисты, превращенные в "журнализдов", – это следствие того, что много в современной политике заменяют имитация и производство симулякров и фейков вместо реальных дел. А тут за дело взялись асы шоу – бывший клоун Зеленский и шоумен по жизни Трамп…А Украина? А она уже вряд ли поднимется и сама возродится, потому что ее народ целенаправленно превращен в безропотного терпилу, который никак не будет реагировать на последний коррупционный скандал, как не реагировал на десятки других подобных инцидентов. Если он уже не сопротивляется тому, что его превратили в пушечное мясо и методично уничтожают или выдавливают с родной земли, то что ему с того, что Зеленский или какой-то его прилипала Миндич что-то там украли. Украденное все равно народу не принадлежало…Еще на эту же тему читайте в статье "Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского

