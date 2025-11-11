https://ukraina.ru/20251111/korruptsionnaya-pustyshka-s-gromkim-zvukom-zelenskogo-nikto-ne-tronet-poka-on-voyuet-s-rossiey--1071432027.html
Коррупционная пустышка с громким звуком. Зеленского никто не тронет, пока он воюет с Россией
Если бы при нежелательном упоминании их имен люди действительно икали, то просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский и его нынешний холуй-кошелек, а в прошлом хозяин, а потом смотрящий Тимур Миндич, до конца жизни не сказали бы ни слова.
2025-11-11T15:48
Все икали бы или захлебнулись водой, пытаясь от икоты избавиться.Но ничего такого нет. Да, уже пару дней информационные ленты фейерят сообщениями о том, что НАБУ по заданию США обвиняет в коррупции ближайшее окружение Зеленского и таким образом давит на него самого, чтобы что-то еще от него добиться. Да, сообщения изобилуют смертельно интересными и интригующими подробностями о том, кто, сколько и в какой мошне уволок из страны или получил на зуб, купаясь в доморощенных и дурно пахнущих коррупции, мздоимстве и разворовывании бюджетных средств, полученных от энергетики. Да, стало известно, что Зеленский таки замешан и в этой коррупции, потому что подконтрольная ему сервильная СБУ помогла сбежать и Миндичу, и каким-то братьям Цукерманам, которые и разруливали и распихивали сворованные деньги по офшорам и хатынкам за бугром.Но никаких кадровых решений или даже политических телодвижений как не было, так и нет. Зеленский, который преспокойно и безнаказанно разогнал и укрыл свидетелей его безобразий по заграницам, в своем вечернем обращении продолжил изображать человека, который ни ухом, ни рылом в этих грязных схемах, а всей своей светлой и рвущейся к высотам честности и незапятнанности душой хочет справедливости. В первую очередь, юридической. Он на голубом глазу совершенно бесстыдно упомянул о расследовании коррупционного дела по "Энергоатому", которым сейчас занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (пресловутое НАБУ) и заявил: "…Любые действия против коррупции важны, каждый, кто строил схемы в "Энергоатоме", должен быть наказан".И со спокойной душой перекинул дело на правительство – оно, мол, и должно все расследовать, а он, такой святой и безгрешный, совершенно ни при чем. И хотя многие уверены, что, учитывая близость к нему Миндича, а также обвинения оппозиции в том, что Миндич курировал коррупционные схемы в интересах и по поручению Зеленского, президенту полностью отстранился от данного скандала будет непросто.Но его никто не тронет. Как не трогал до этого. Несмотря на то, что обвинения его и его окружения в жадной, беззастенчивой и откровенной коррупции, звучат практически сразу после его избрания, когда он, учуяв безнаказанность и широчайшие возможности поста президента, запустил руку во всевозможные закрома.Достаточно помнить, что только в этом году упомянутым "милым Тимурчиком" (Миндичем) били по "чудному Вове" (Зеленскому) уже раз были. Это когда Зеленский наехал на НАБУ, возник даже "картонный майдан" протестующих дешевых соросят, а НАБУ сразу же оправдалось тем, что, дескать, президент мстит ему за Миндича, который как прикарманивал не свое тогда, так и преспокойно воровал и получал мзду после. И переводил "улов" на счета Зеленского в офшорах. Или в биткоины для него, если кто-то хочет видеть в этой воровской шайке продвинутых финансовых юзеров, знакомых с модными криптовалютами.Но Зеленского, повторяю, никто не тронет. Пока актуальны три определяющих обстоятельства нынешнего мейнстрима. Во-первых,пока война остается главным и действенным средством решения всех проблем. В первую очередь, геополитических.Речь идет о войне в Украине, которая, как считают на коллективном Западе, таким образом сдерживает Россию и защищает от нее весь западный демократический мир. Кроме того, дает передышку Западу, чтобы он мог лучше подготовиться к новой войне – технологически переоснаститься, возродить ВПК, изобрести и поставить на производственные потоки новые виды вооружения и т. д. и т. п.Во-вторых, пока Украина остается полигоном и плацдармом для упомянутой выше войны. И является инструментом этой войны, который используется, как таран против России.И, наконец, в-третьих, пока сам Зеленский является гарантом такого использования его Украины в противостоянии Запада и России. А Зеленский таким и является. И потому, пока он согласен превращать свою страну в воюющий инструмент, а свой народ – в пушечное мясо, его никто не тронет. Коней и даже рабочих ослов на переправе не меняют. И как бы ни пыжился Зеленский изображать из себя демократического золотокрылого скакуна на защите демократии, он – лошак, осел, мул, какая-то другая тягловая скотина, которого будут держать на его месте до конца. Потому что Западу ни его, ни Украину, ни украинцев не жалко.Так что же происходит в Украине с новым антикоррупционным обострением умов?Все очень просто: налицо, с одной стороны, желание США каким-то образом надавить на Зеленского и добиться от него еще каких-то бонусов. Например, обещанного компромата на демократов Джо Байдена, что нынешнему президенту Дональду Трампу нужно во внутриамериканских разборках, приобретающих небывалую остроту и ожесточенность. Или пойти навстречу трамповскому плану мира и попытаться договориться о перемирии с Россией, чтобы США могли сосредоточиться на разборках с Китаем. Да мало ли что нужно США, которые хотели бы это получить с помощью безропотной Украины.А Украина и Зеленский, как известно, не так и безропотны. Они выбрали сторону демократов и глобалистов и периодически выпендриваются. Против Трампа. Вот их и решили припугнуть. А обвинения в коррупции – это давно и везде апробированный и хорошо обкатанный прием. С угрозой отобрать недвижимость и осушить счета в офшорах, если их владелец (например, Зеленский) будет бузить и не слушаться.А если брать Зеленского, то у него еще могут и отобрать гарантии того, что он сможет свалить живым на Запад, когда доведет Украину до ручки и она уже будет никому не нужна и ни на что не способна.С другой стороны, заметны противоречия в лагере англосаксонских кураторов и покровителей Зеленского. Как только наехали на Зеленского через Миндича, о себе сразу же заявил Лондон, который во всех этих разборках между Европой и ЕС с Трампом и США хочет получить свой прибыток и восстановить влияние и в Европе, и в мире. Фантомные боли Британской империи, которую Лондон сам профукал американцам, не дают ему спать и свербят в самых интересных местах и в самое неподходящее время. Всегда.А сейчас время – подходящее: США и ЕС зарубились, кто из них главнее, и Лондон в этих спорах может приподняться. Опыт стравливания народов и стран у него огромный, а где двое дерутся, третий может что-то поиметь себе на карман.И не успели США наехать на Зеленского, как выстрелил и ударил прямо по Трампу и его главной идее некто Валерий Залужный, экс-главком ВСУ и ныне посол Украины в Лондоне и по совместительству – креатура Великобритании при возможном апгрейде украинской власти и отсылке Зеленского на свалку истории.Залужный в статье для The New York Post, рупора Трампа и трампистов, написал статью и заверил, что Киев не согласится на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности. Если Трамп говорит о перемирии на линии боевого столкновения (ЛБС), потому что допускает проигрыш Украины в войне с Россией, то Залужный исключил капитуляцию Украины и потребовал эскалации войны, чтобы обязательно победить и добиться мира не через переговоры и капитуляцию, а через победу Украины. "Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что агрессор никогда больше не сможет угрожать Европе из Москвы. Все, что меньше этого, предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир безопасным и свободным. Даже сейчас некоторые на Западе призывают нас вести переговоры с людьми, которые пришли нас убивать. Они забывают две простые истины. Первая: на кону стоит не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Вторая: любой мир с Москвой, который вознаграждает агрессию, – это приглашение к дальнейшим войнам. …Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", — пространно и открыто написал он.И понятно же, кто стоял у него за спиной, когда он клацал по компьютерной "клаве" – Лондон, которому нужны война, обострение и эскалация.И хотя прямо в статье Залужный прямо не критикует Трампа и его инициативы, понятно же, в чей камень Залужный набросал поганок и словесных биоотходов. Эксперты однозначно заявили: по своему духу эта статья – полемика с призывами Трампа к компромиссам. Трамп хочет замирения для того, чтобы решать свои другие проблемы, а Залужный выступил против призывов к переговорам Киева и Москвы.Все прозрачно, как моча молодого поросенка, забитого, кстати, по просьбе Зеленского, отмечавшего на банкете "для своих" воровство первого миллиарда, снятого на коррупции. Трамп не против войны, но хочет тактического перемирия, а Лондон стремится с помощью эскалации войны поднять свои акции и стать лидером антитрампистской Европы.Особой разницы между двумя лагерями англосаксов нет, но они все различаются: Трамп хочет прибыли более-менее мирно, а Великобритания, как всегда, хочет обогатиться на чужой крови.И какой же выход? А не нужно долго думать: они как-то между собой договорятся. За счет не Зеленского, а Украины, которую он опять бросит на кон и в топку войны. То ли по Трампу, то ли по лондонским рецептам. Для Украины тут разницы нет: не умер Данила, а галушкой задавило. Тут выбор между ужасным концом и ужасом без конца.А то, что на Украине поднялась информшумиха, бегают следователи, что-то верещат возбужденные прокуроры и агенты НАБУ, суетятся под клиентами алчные и изголодавшиеся по подачкам журналисты, превращенные в "журнализдов", – это следствие того, что много в современной политике заменяют имитация и производство симулякров и фейков вместо реальных дел. А тут за дело взялись асы шоу – бывший клоун Зеленский и шоумен по жизни Трамп…А Украина? А она уже вряд ли поднимется и сама возродится, потому что ее народ целенаправленно превращен в безропотного терпилу, который никак не будет реагировать на последний коррупционный скандал, как не реагировал на десятки других подобных инцидентов. Если он уже не сопротивляется тому, что его превратили в пушечное мясо и методично уничтожают или выдавливают с родной земли, то что ему с того, что Зеленский или какой-то его прилипала Миндич что-то там украли. Все икали бы или захлебнулись водой, пытаясь от икоты избавиться.
Но ничего такого нет. Да, уже пару дней информационные ленты фейерят сообщениями о том, что НАБУ по заданию США обвиняет в коррупции ближайшее окружение Зеленского и таким образом давит на него самого, чтобы что-то еще от него добиться. Да, сообщения изобилуют смертельно интересными и интригующими подробностями о том, кто, сколько и в какой мошне уволок из страны или получил на зуб, купаясь в доморощенных и дурно пахнущих коррупции, мздоимстве и разворовывании бюджетных средств, полученных от энергетики. Да, стало известно, что Зеленский таки замешан и в этой коррупции, потому что подконтрольная ему сервильная СБУ помогла сбежать и Миндичу, и каким-то братьям Цукерманам, которые и разруливали и распихивали сворованные деньги по офшорам и хатынкам за бугром.
Но никаких кадровых решений или даже политических телодвижений как не было, так и нет. Зеленский, который преспокойно и безнаказанно разогнал и укрыл свидетелей его безобразий по заграницам, в своем вечернем обращении продолжил изображать человека, который ни ухом, ни рылом в этих грязных схемах, а всей своей светлой и рвущейся к высотам честности и незапятнанности душой хочет справедливости. В первую очередь, юридической. Он на голубом глазу совершенно бесстыдно упомянул о расследовании коррупционного дела по "Энергоатому", которым сейчас занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (пресловутое НАБУ) и заявил: "…Любые действия против коррупции важны, каждый, кто строил схемы в "Энергоатоме", должен быть наказан".
И со спокойной душой перекинул дело на правительство – оно, мол, и должно все расследовать, а он, такой святой и безгрешный, совершенно ни при чем. И хотя многие уверены, что, учитывая близость к нему Миндича, а также обвинения оппозиции в том, что Миндич курировал коррупционные схемы в интересах и по поручению Зеленского, президенту полностью отстранился от данного скандала будет непросто.
Но его никто не тронет. Как не трогал до этого. Несмотря на то, что обвинения его и его окружения в жадной, беззастенчивой и откровенной коррупции, звучат практически сразу после его избрания, когда он, учуяв безнаказанность и широчайшие возможности поста президента, запустил руку во всевозможные закрома.
Достаточно помнить, что только в этом году упомянутым "милым Тимурчиком" (Миндичем) били по "чудному Вове" (Зеленскому) уже раз были. Это когда Зеленский наехал на НАБУ, возник даже "картонный майдан" протестующих дешевых соросят, а НАБУ сразу же оправдалось тем, что, дескать, президент мстит ему за Миндича, который как прикарманивал не свое тогда, так и преспокойно воровал и получал мзду после. И переводил "улов" на счета Зеленского в офшорах. Или в биткоины для него, если кто-то хочет видеть в этой воровской шайке продвинутых финансовых юзеров, знакомых с модными криптовалютами.
Но Зеленского, повторяю, никто не тронет. Пока актуальны три определяющих обстоятельства нынешнего мейнстрима. Во-первых,пока война остается главным и действенным средством решения всех проблем. В первую очередь, геополитических.
Речь идет о войне в Украине, которая, как считают на коллективном Западе, таким образом сдерживает Россию и защищает от нее весь западный демократический мир. Кроме того, дает передышку Западу, чтобы он мог лучше подготовиться к новой войне – технологически переоснаститься, возродить ВПК, изобрести и поставить на производственные потоки новые виды вооружения и т. д. и т. п.
Во-вторых, пока Украина остается полигоном и плацдармом для упомянутой выше войны. И является инструментом этой войны, который используется, как таран против России.
И, наконец, в-третьих, пока сам Зеленский является гарантом такого использования его Украины в противостоянии Запада и России. А Зеленский таким и является. И потому, пока он согласен превращать свою страну в воюющий инструмент, а свой народ – в пушечное мясо, его никто не тронет. Коней и даже рабочих ослов на переправе не меняют. И как бы ни пыжился Зеленский изображать из себя демократического золотокрылого скакуна на защите демократии, он – лошак, осел, мул, какая-то другая тягловая скотина, которого будут держать на его месте до конца. Потому что Западу ни его, ни Украину, ни украинцев не жалко.
Так что же происходит в Украине с новым антикоррупционным обострением умов?
Все очень просто: налицо, с одной стороны, желание США каким-то образом надавить на Зеленского и добиться от него еще каких-то бонусов. Например, обещанного компромата на демократов Джо Байдена, что нынешнему президенту Дональду Трампу нужно во внутриамериканских разборках, приобретающих небывалую остроту и ожесточенность. Или пойти навстречу трамповскому плану мира и попытаться договориться о перемирии с Россией, чтобы США могли сосредоточиться на разборках с Китаем. Да мало ли что нужно США, которые хотели бы это получить с помощью безропотной Украины.
А Украина и Зеленский, как известно, не так и безропотны. Они выбрали сторону демократов и глобалистов и периодически выпендриваются. Против Трампа. Вот их и решили припугнуть. А обвинения в коррупции – это давно и везде апробированный и хорошо обкатанный прием. С угрозой отобрать недвижимость и осушить счета в офшорах, если их владелец (например, Зеленский) будет бузить и не слушаться.
А если брать Зеленского, то у него еще могут и отобрать гарантии того, что он сможет свалить живым на Запад, когда доведет Украину до ручки и она уже будет никому не нужна и ни на что не способна.
С другой стороны, заметны противоречия в лагере англосаксонских кураторов и покровителей Зеленского. Как только наехали на Зеленского через Миндича, о себе сразу же заявил Лондон, который во всех этих разборках между Европой и ЕС с Трампом и США хочет получить свой прибыток и восстановить влияние и в Европе, и в мире. Фантомные боли Британской империи, которую Лондон сам профукал американцам, не дают ему спать и свербят в самых интересных местах и в самое неподходящее время. Всегда.
А сейчас время – подходящее: США и ЕС зарубились, кто из них главнее, и Лондон в этих спорах может приподняться. Опыт стравливания народов и стран у него огромный, а где двое дерутся, третий может что-то поиметь себе на карман.
И не успели США наехать на Зеленского, как выстрелил и ударил прямо по Трампу и его главной идее некто Валерий Залужный, экс-главком ВСУ и ныне посол Украины в Лондоне и по совместительству – креатура Великобритании при возможном апгрейде украинской власти и отсылке Зеленского на свалку истории.
Залужный в статье для The New York Post
, рупора Трампа и трампистов, написал статью и заверил, что Киев не согласится на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности. Если Трамп говорит о перемирии на линии боевого столкновения (ЛБС), потому что допускает проигрыш Украины в войне с Россией, то Залужный исключил капитуляцию Украины и потребовал эскалации войны, чтобы обязательно победить и добиться мира не через переговоры и капитуляцию, а через победу Украины.
"Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что агрессор никогда больше не сможет угрожать Европе из Москвы. Все, что меньше этого, предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир безопасным и свободным. Даже сейчас некоторые на Западе призывают нас вести переговоры с людьми, которые пришли нас убивать. Они забывают две простые истины. Первая: на кону стоит не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Вторая: любой мир с Москвой, который вознаграждает агрессию, – это приглашение к дальнейшим войнам. …Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", — пространно и открыто написал он.
И понятно же, кто стоял у него за спиной, когда он клацал по компьютерной "клаве" – Лондон, которому нужны война, обострение и эскалация.
И хотя прямо в статье Залужный прямо не критикует Трампа и его инициативы, понятно же, в чей камень Залужный набросал поганок и словесных биоотходов. Эксперты однозначно заявили: по своему духу эта статья – полемика с призывами Трампа к компромиссам. Трамп хочет замирения для того, чтобы решать свои другие проблемы, а Залужный выступил против призывов к переговорам Киева и Москвы.
Все прозрачно, как моча молодого поросенка, забитого, кстати, по просьбе Зеленского, отмечавшего на банкете "для своих" воровство первого миллиарда, снятого на коррупции. Трамп не против войны, но хочет тактического перемирия, а Лондон стремится с помощью эскалации войны поднять свои акции и стать лидером антитрампистской Европы.
Особой разницы между двумя лагерями англосаксов нет, но они все различаются: Трамп хочет прибыли более-менее мирно, а Великобритания, как всегда, хочет обогатиться на чужой крови.
И какой же выход? А не нужно долго думать: они как-то между собой договорятся. За счет не Зеленского, а Украины, которую он опять бросит на кон и в топку войны. То ли по Трампу, то ли по лондонским рецептам. Для Украины тут разницы нет: не умер Данила, а галушкой задавило. Тут выбор между ужасным концом и ужасом без конца.
А то, что на Украине поднялась информшумиха, бегают следователи, что-то верещат возбужденные прокуроры и агенты НАБУ, суетятся под клиентами алчные и изголодавшиеся по подачкам журналисты, превращенные в "журнализдов", – это следствие того, что много в современной политике заменяют имитация и производство симулякров и фейков вместо реальных дел. А тут за дело взялись асы шоу – бывший клоун Зеленский и шоумен по жизни Трамп…
А Украина? А она уже вряд ли поднимется и сама возродится, потому что ее народ целенаправленно превращен в безропотного терпилу, который никак не будет реагировать на последний коррупционный скандал, как не реагировал на десятки других подобных инцидентов. Если он уже не сопротивляется тому, что его превратили в пушечное мясо и методично уничтожают или выдавливают с родной земли, то что ему с того, что Зеленский или какой-то его прилипала Миндич что-то там украли. Украденное все равно народу не принадлежало…