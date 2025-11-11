https://ukraina.ru/20251111/druzhbany-tsarya-provorovalis-no-eto---ne-borba-s-korruptsiey-na-ukraine-a-rychag-davleniya-na-1071383119.html

"Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского

"Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского - 11.11.2025 Украина.ру

"Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского

Давление на Зеленского через его нечистых на руку партнеров продолжается. Тимур Миндич покинул Украину 10 ноября, непосредственно перед тем, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели у него обыски. Очевидно, что его побег тесно связан с серией антикоррупционных расследований, которое уже назвали "миндичгейтом".

2025-11-11T05:36

2025-11-11T05:36

2025-11-11T05:37

эксклюзив

украина

россия

лондон

тимур миндич

набу

харьковоблэнерго

фбр

владимир зеленский

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068471986_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d121f369039fd0be645d4a6e9b426bc8.jpg

Соратника Зеленского подозревают в создании "преступной организации" в энергетике. Речь может идти о хищении 16 млн долларов с "Харьковоблэнерго" (родственник Миндича был арестован) и в схеме хищения на Одесском припортовом заводе (2 млрд гривен). В оборонном секторе у Миндича тоже есть интерес: ведется расследование возможных связей с производителем дронов Firepoint (проверка цен и объемов госпоставок). Международные расследования ФБР США тоже заинтересовались деятельностью Миндича в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с офшорами и Одесским припортовым заводом. Именно участие американских спецслужб указывает и на политическую составляющую этого очевидно уголовного дела. Но через него Трамп рассчитывает выйти на коррупцию семьи Байдена и всей верхушки демпартии, которые связаны с украинскими политиками.Напомним, что расследования в отношении Миндича стали одной из причин попытки властей ограничить независимость НАБУ в июле текущего года. Также сообщалось о существовании так называемых "пленок Миндича" — записей разговоров в его квартире, где, по мнению следователей, мог фигурировать и президент Зеленский.Что это значит для внутренней политики и лично Зеленского и при чём здесь Лондон и Вашингтон – анализировали украинские эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Сергей МарченкоОбыски у Миндича – это то, ради чего создавалось НАБУ. Американцы логично считали, что коррупцию не поборешь никакими договоренностями с ворами… Поэтому в 2014 году американцы лоббировали создание НЕЗАВИСИМОГО антикоррупционного бюро, которое должно было выявлять топ-коррупцию и наказывать ВЫСШИХ должностных лиц государства. Национальное антикоррупционное бюро создавалось медленно, тяжело и не без нюансов.Был ряд дел НАБУ против сознательных людей, за которые им должно быть стыдно. Но в итоге институт победил непрофессионализм руководителей НАБУ. Сегодня НАБУ выполнило свою функцию и пришло к другу президента. И не просто другу, а ключевому человеку в коррупционной бизнес-империи – Тимуру Миндичу. Конечно, этот шаг не останется без ответа. Испуганные перспективой потерять коррупционный доход, коррупционеры уже пытались уничтожить НАБУ. Но, возмущенные наглостью чертей, люди вышли на протест с картонками и НАБУ отстояли. После обыска у Миндича следует ожидать новой попытки свести счеты с НАБУ. Любые попытки топ-коррупционеров снова уничтожить НАБУ, взять под свой контроль, общество должно максимально жестко прекращать. Это может прозвучать пафосно, но нам не выиграть войну, когда с одной стороны страну разрушает война, а с другой стороны друзья, кумовья, сваты воруют, как в последний раз. Ибо воюем мы, обычные люди, а они, элитка, за украденные у нас деньги, живут свою лучшую жизнь.Народный депутат Ирина ГеращенкоОсобенно интересно сегодня наблюдать за ТГ положительных блогеров Банковой, которые несколько недель вопили, что пленок Миндича не существует в природе. НАБУ демонстрирует, что есть и пленки Миндича, и сумки Миндича, набитые кэшем. Очень хочется услышать реакцию Свириденко и дождаться вечернего видео Зеленского. Ибо из изъятого сегодня у 5-6 менеджеров кэша можно выложить 3000 км дорог. Все эти деньги украдены во время войны.У украинского солдата и спасателя, энергетика, рискующего жизнью, ремонтируя систему, врача и учителя, который из своей скромной зарплаты честно платит тарифы.В то время, когда РФ активно работает, чтобы подорвать поддержку Украины, трудно спрогнозировать, какие последствия будет иметь такой циничный, наглый, безнаказанный грабеж истекающей кровью страны.Журналист Остап ДроздовМиндич, 95 квартал, откаты, дружбаны царя, бегство за два часа до обысков, пачки долларов... Замечательная у нас война, да. Поздно возмущаться. С первого дня войны они вкусили бесконтрольную и безотчетную полноту власти. Теперь, когда война стала системообразующим краеугольным фактором, все государственное автоматически является бизнесом для верхушки. Это обусловлено самой моделью единоличия.По-другому могло быть только в прозрачной и подотчетной демократии, но это не наша история.Свои фирмы на освоении миллиардов – вот наша история, вот наша визитка на весь мир, по которому мы ходим с протянутой рукой попрошайки.Главным потерпевшим этой всемирной катастрофы будет народ суицидальных терпений. Он будет дальше находить сотни способов разделять "мухи и котлеты", оправдывая самоуничтожение.Отказ понимать очевидность – удельное право каждого самодура.Журналист Янина СоколоваПросто черти. Циничные животные. Энергетика под атакой. А они воруют, воруют воруют. Друзья, у меня нет слов. Когда танки стояли под Киевом, друзья президента дерибанили откаты. Делали они это все годы войны. Откат 10-25%. Никто не получает оплаты за тендер без откатов. Не платишь – в черный список. Масштабы сотни миллионов убытков для государства.Российский политолог Максим ЖаровСегодняшние события внутри Банковой, все эти "прослушки" Миндича и прочее невозможно атрибутировать вне связи с двумя тоже постановочными актами — "интервью" Зеленского британской Guardian и "интервью" Залужного американской New York Post. В "интервью" Зеленского ему в уста вкладывают (и цитируют в пересказе, как это принято в мейнстримных СМИ и в отношении Трампа) фразу "Я не боюсь Трампа!". И далее — пространный рассказ о "привязи" Зеленского к Лондону (король Карл и тп).В "интервью" Залужного ему в уста вкладывают весь циркулирующий сегодня в корневых российских телеграм-каналах негатив о главе МИД России Сергее Лаврове (очень он "глобальному Лондону" мешает). И корневой смысл этого "интервью" сформулирован прямо и откровенно.Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что агрессор никогда больше не сможет угрожать Европе из Москвы. Всё, что меньше этого, предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир безопасным и свободным.Так что сегодняшние происки НАБУ внутри Банковой и публикация первой части "плёнок Миндича", которые многие в России восприняли как "акцию Трампа против Зеленского" или даже предтечу некого переворота на Украине — это не более чем комплексная политическая кампания "глобального Лондона" против Трампа. С помощью двух "интервью" Зеленского и Залужного и "плёнок Миндича" Трампу дают понять, что Зеленский полностью подконтролен "глобальному Лондону" и попытки склонить его принять условия Кремля будут безжалостно пресекаться. При этом "чистки" окружения Зеленского под управлением НАБУ, безусловно, будут продолжены. Но они направлены как раз на "цементирование" этого окружения, а не на его деморализацию и развал.Украинский политический аналитик Влад СидоренкоБаза по поводу всего происходящего сейчас: Миндич, ЭнергоАтом, обыски, информационный шум, пленки.Дорогие друзья, берегите нервы и здоровье. Выдыхайте. И давайте спокойно разберемся с тем, что происходит. Ситуацию нужно разложить на несколько составляющих: Первое.Ни к какой борьбе с коррупцией это не имеет отношения. Второе. А что же происходит?Как вы видите, этой медийной раскруткой занимается определенная группа людей: СМИ, подконтрольные олигарху Томашу Фиале, грантовые организации и аффилированные депутаты с этими организациями. Все это в рамках противостояния, жабогадюкинга внутри системы. Кроме этого, очевидно, есть и другие моменты. Например, недавние интервью Президента Зеленского, а также понимания компромиссов в войне и дальнейшего развития событий. В том числе, публичные прения внешних игроков между собой продолжаются всю неделю. А сегодня, к тому же, выступил и Песков с заявлением о том, что война до "завершения целей СВО". То есть: торги, рычаги давления — с внешнего контура. Жабогадюкинг за корыто — с внутреннего контура. Ну и, тупенькие функционеры, жлобы, рагули и колхозники, которые свихнулись от доступа и количеству денег и гребут самым тупым образом в состоянии белой горячки не оглядываясь. Третье.О гражданах, благополучии, позитивном будущем — ничего в этом нету. Это не про нас от слова "совершенно". Не настраивайтесь на перемены. Лучше, откройте пачку попкорна и наслаждайтесь шоу.Подробнее о ситуации с коррупционером Миндичем, обокравшим Украину - в статьях Павла Котова "Мидас и Карлсон. Война Зеленского с НАБУ приближается к точке невозврата" и Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым?

украина

россия

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, россия, лондон, тимур миндич, набу, харьковоблэнерго, фбр, владимир зеленский, трамп и зеленский, коррупция