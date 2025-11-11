https://ukraina.ru/20251111/gorod-zhenschin-v-ssha-pishut-pro-tragediyu-poseleniya-russkikh-staroobryadtsev-1071430851.html

Город женщин. Трагедия поселения русских старообрядцев на Украине всколыхнула даже США

Издание The New York Times, которое славится активной поддержкой Зеленского, неожиданно опубликовало большой репортаж о последствиях массовой могилизации мужского населения Украины.

2025-11-11T14:34

Американские журналисты раскрыли эту тему на примере города Вилково, расположенного на извилистых протоках в устье реки Дунай, который когда-то романтично называли "украинской Венецией"."Мужчины призывного возраста практически исчезли", – констатируют авторы мрачного репортажа, которые признают, что эта ситуация "в миниатюре" отражает ситуацию на всей территории Украины."Из-за отсутствия мужчин женщины занялись традиционно мужскими профессиями, включая рыболовство, являющееся основой экономики города. По словам мэра Матвея Иванова, из примерно 700 рыбаков в Вилково осталось всего 70, большинство из которых старше 60 лет. Все остальные сотрудники мэрии – женщины", – пишет The New York Times"Женщины теперь повсюду. Я единственный оставшийся мужчина". Или, по крайней мере, единственный, кого видно", – говорит мэр Вилково.Мужчины бегут в Румынию, которая находится за рекой. Все местные жители имеют рыбацкие лодки, потому что Вилково построено на разветвленных каналах-ериках, которые заменяют в этом поселке обычные улицы. Многие из них давно пересекли границу, чтобы попасть в расположенное напротив румынское село Периправа и спасти свои жизни.Прежде в городе был развит туризм – приезжих катали на лодках по местным каналам, угощали ухой из сома и местным вином.Сейчас американское издание отмечает – на Дунай постоянно приезжают украинцы из других регионов страны, которые пытаются форсировать реку вплавь, используя для этого любые подручные средства – например, самодельные плоты, связанные из пятилитровых пластиковых бутылок, которые едва выдерживают человеческий вес и могут рассыпаться от удара волны.Как сообщают в местных телеграм-каналах, беглецам обычно приходится переплывать большую реку безлунными ночами – чтобы укрываться от катеров украинских пограничников, которые день и ночь патрулируют дунайский фарватер, занимаясь охотой на уклонистов. Это представляет смертельную опасность. Но для того, чтобы спастись от ТЦК люди готовы идти на все.Ссылаясь на спикера украинской погранслужбы, издание The New York Times сообщает, что в попытках переплыть границы Украины утонуло не менее семидесяти человек. Однако эта страшная сама по себе цифра выглядит слишком заниженной. Ведь никто не знает, сколько пустившихся вплавь через Дунай украинцев справились с его мощным течением и достигли противоположного берега – а сколько мертвых тел навсегда унесло в открытое море.Некоторые беглецы становятся жертвами бандитов, которые взымают с них дань, или обещают переправить через границу, требуя за это не менее 10 тысяч долларов. "Преступные сети незаконно вывозят людей из страны за огромные деньги", – отмечают американские журналисты.Только по официальным данным Вилково потеряло за последние три года более трети своего населения. Это ставит под угрозу существование уникального речного города, где в основном проживают липоване (филипповцы, филлипоны) – этнографическая группа русских старообрядцев.Их самоназвание происходит от имени попа Филиппа, который увел из России тех, кто не принял церковную реформу московского патриарха Никона и решил держаться "старой отцовской веры". Старообрядцы переселялись в Османскую империю и на земли Молдавского княжества, которые затем отошли к империи Габсбургов. Липоване жили на Буковине и в устье Дуная, придерживаясь своих обычаев и сохраняя старинный диалект русского языка.Город Вилково был основан в 1746 году как селение Липованское, но потом получил новое название – потому что в этом месте Дунай разделяется на рукава, образующие похожую на вилы излучину. Считалось, что здесь находятся лучшие на всей реке рыбацкие тони, а также имеется удобное место для переправы, отразившееся в названии соседнего румынского села.На Дунае к липованам присоединилась другая группа беглых старообрядцев – донские казаки-некрасовцы, также известные в просторечии как игнаты. Они являлись последователями знаменитого атамана Игната Некрасова, участника восстания Кондратия Булавина. Некрасовцев было меньше, чем липован, однако они сумели сохранить свою общину благодаря "Заветам Игната" – строгим правилам совместного общежития, которые, в частности, запрещали браки вне казачьей общины.Игнаты и липоване заселили тростниковые плавни, занимаясь рыбалкой и охотой. Рядом с ними жили бежавшие после разрушения Сечи запорожцы. Турецкий султан даровал дунайским казакам особые привилегии, в надежде на то, что они войдут в состав османского войска. Но некрасовцы общались с "бусурманами" исходя из своих "Заветов": "с турками не соединяться, с иноверными не сообщаться. Общение с турками только по нужде: торговля, война, налоги".Попытки полностью подчинить себе дунайских старообрядцев, которые предпринимала турецкая, а затем румынская власть, обычно заканчивались провалом – потому что они легко скрывались в необозримых и непроходимых речных плавнях. Старообрядцы ожесточенно сопротивлялись попыткам румынизации, а во время Великой Отечественной войны в тростниковых джунглях действовало подполье, доставлявшее королевским оккупантам немало проблем."Город женщин", в который превратилось зачищенное от мужского населения Вилково, действительно является сегодня портретом всей Украины. Вилковцам еще повезло – потому что они живут на границе, и это облегчает бегство из построенного Зеленским концлагеря.Тем не менее, публикация в The New York Times выглядит достаточно знаковой – ведь мейстримные медиа долгое время вообще отказывались признавать проблему принудительной мобилизации украинцев. А подобные репортажи могут привести к определенному сдвигу в общественном мнении Запада – где внезапно узнали, что на самом деле происходит на Украине.О том, как в противовес происходящему в городах и поселках Украины оживает Донецк - в статье Игоря Гомольского ""Хочется быстрее". Чем сегодня живет Донбасс"

