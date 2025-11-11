https://ukraina.ru/20251111/glavnoe-za-noch-11-noyabrya-1071414407.html

Главное за ночь 11 ноября

Телеграм-канал Украина.ру 11 ноября рассказал о важных событиях за ночь

🟥 На Красноармейском направлении ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ, сообщает Минобороны России.🟥 ВСУ из-за давления российских сил отступили с позиций западнее харьковского Синельниково, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Восемь жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ, 45 получили ранения, информировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 Украина с 2022 года потеряла порядка 70 процентов мощностей генерации электроэнергии. Об этом свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных правительства страны.🟦 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его визита в РФ будет подписана декларация о переходе Москвы и Астаны на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.🟦 Многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона, признал американский лидер Дональд Трамп.О других событиях - в материале ВС РФ ударили по Павлограду и временно оккупированному Запорожью на сайте Украина.ру.

