Главное за ночь 11 ноября
Главное за ночь 11 ноября
Телеграм-канал Украина.ру 11 ноября рассказал о важных событиях за ночь
2025-11-11T08:20
2025-11-11T08:20
🟥 На Красноармейском направлении ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ, сообщает Минобороны России.🟥 ВСУ из-за давления российских сил отступили с позиций западнее харьковского Синельниково, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Восемь жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ, 45 получили ранения, информировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 Украина с 2022 года потеряла порядка 70 процентов мощностей генерации электроэнергии. Об этом свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных правительства страны.🟦 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его визита в РФ будет подписана декларация о переходе Москвы и Астаны на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.🟦 Многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона, признал американский лидер Дональд Трамп.О других событиях - в материале ВС РФ ударили по Павлограду и временно оккупированному Запорожью на сайте Украина.ру.
Главное за ночь 11 ноября

08:20 11.11.2025
 
Телеграм-канал Украина.ру 11 ноября рассказал о важных событиях за ночь
🟥 На Красноармейском направлении ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ, сообщает Минобороны России.
🟥 ВСУ из-за давления российских сил отступили с позиций западнее харьковского Синельниково, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Восемь жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ, 45 получили ранения, информировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟦 Украина с 2022 года потеряла порядка 70 процентов мощностей генерации электроэнергии. Об этом свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных правительства страны.
🟦 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его визита в РФ будет подписана декларация о переходе Москвы и Астаны на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
🟦 Многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона, признал американский лидер Дональд Трамп.
"Ну, многие из наших союзников нам тоже не друзья. Наши союзники извлекали из нас выгоду в плане торговли больше, чем Китай, а Китай извлекал большую выгоду", - сказал Трамп в интервью Fox News.
О других событиях - в материале ВС РФ ударили по Павлограду и временно оккупированному Запорожью на сайте Украина.ру.
