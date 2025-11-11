https://ukraina.ru/20251111/vs-rf-udarili-po-pavlogradu-i-vremenno-okkupirovannomu-zaporozhyu-1071412356.html
ВС РФ ударили по Павлограду и временно оккупированному Запорожью
Российские военные ранним утром нанесли удары по Павлограду и временно оккупированному Запорожью, передает 11 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-11T07:15
2025-11-11T07:15
2025-11-11T07:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
ВС РФ ударили по Павлограду и временно оккупированному Запорожью
Российские военные ранним утром нанесли удары по Павлограду и временно оккупированному Запорожью, передает 11 ноября телеграм-канал Украина.ру
Несколькими часами ранее мы писали, что российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины.
Минувшей ночью они ударили по Одесской области, прежде всего — по портовой инфраструктуре города Рени, но без внимания "Гераней" не остался и Измаил.
По данным местных каналов, в Рени было зафиксировано около 15 прилётов, разгорелись пожары. В некоторых сообщениях отмечалось, что в направлении Одесской области следовало не менее 40 "Гераней".
В Рени, который расположен на Дунае на самом западе Одесской области, есть порт, две железнодорожные станции, нефтебаза и другие заслуживающие внимания ВС РФ цели.
Удары также наносились по объектам в Харьковской (Богодухов), Днепропетровской (Васильковка) областей.
Кроме того, ВС РФ отработали по целям во временно оккупированном ВСУ Краматорске ДНР.