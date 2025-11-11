"Герои, живущие рядом" - новая книга Херсонского педуниверситета о смелых детях - 11.11.2025 Украина.ру
"Герои, живущие рядом" - новая книга Херсонского педуниверситета о смелых детях
"Герои, живущие рядом" - новая книга Херсонского педуниверситета о смелых детях - 11.11.2025 Украина.ру
"Герои, живущие рядом" - новая книга Херсонского педуниверситета о смелых детях
Херсонский педагогический университет представил новую книгу о детях, проявивших смелость в непростых обстоятельствах. Об этом 11 ноября рассказал губернатор российского региона Владимир Сальдо
"В Херсонском педуниверситете вышла особенная книга — "Герои, живущие рядом". Учёные собрали под одной обложкой реальные истории детей, проявивших смелость в трудную минуту. Среди героев новой книги — десятилетний Рома Зыбарев. Он спас семью из горящего дома и недавно получил медаль Совета Федерации. "Такие истории важны не меньше учебников. Горжусь, что в нашей области растут такие ребята!", - заявил губернатор Херсонской области. Сальдо опубликовал в своём телеграм-канале фотографии обложки и нескольких страниц новой книги о юных героях.Накануне губернатор сообщил, что команда КВН "Рука в синице" из Скадовска победила в номинации "Лучший номер" на Кубке Содружества в Смоленской области. В конкурсе участвовали по пять команд из России и Белоруссии.По словам главы Херсонской области, "выступление наших ребят стало настоящим открытием для зрителей — яркое, остроумное и по-настоящему живое".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Герои, живущие рядом" - новая книга Херсонского педуниверситета о смелых детях

10:24 11.11.2025
 
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
Херсонский педагогический университет представил новую книгу о детях, проявивших смелость в непростых обстоятельствах. Об этом 11 ноября рассказал губернатор российского региона Владимир Сальдо
"В Херсонском педуниверситете вышла особенная книга — "Герои, живущие рядом". Учёные собрали под одной обложкой реальные истории детей, проявивших смелость в трудную минуту.
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
Среди героев новой книги — десятилетний Рома Зыбарев. Он спас семью из горящего дома и недавно получил медаль Совета Федерации.
"Такие истории важны не меньше учебников. Горжусь, что в нашей области растут такие ребята!", - заявил губернатор Херсонской области.
Сальдо опубликовал в своём телеграм-канале фотографии обложки и нескольких страниц новой книги о юных героях.
Накануне губернатор сообщил, что команда КВН "Рука в синице" из Скадовска победила в номинации "Лучший номер" на Кубке Содружества в Смоленской области. В конкурсе участвовали по пять команд из России и Белоруссии.
По словам главы Херсонской области, "выступление наших ребят стало настоящим открытием для зрителей — яркое, остроумное и по-настоящему живое".
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
