"Герои, живущие рядом" - новая книга Херсонского педуниверситета о смелых детях
Херсонский педагогический университет представил новую книгу о детях, проявивших смелость в непростых обстоятельствах. Об этом 11 ноября рассказал губернатор российского региона Владимир Сальдо
"В Херсонском педуниверситете вышла особенная книга — "Герои, живущие рядом". Учёные собрали под одной обложкой реальные истории детей, проявивших смелость в трудную минуту.
Среди героев новой книги — десятилетний Рома Зыбарев. Он спас семью из горящего дома и недавно получил медаль Совета Федерации.
"Такие истории важны не меньше учебников. Горжусь, что в нашей области растут такие ребята!", - заявил губернатор Херсонской области.
Сальдо опубликовал в своём телеграм-канале фотографии обложки и нескольких страниц новой книги о юных героях.
Накануне губернатор сообщил, что команда КВН "Рука в синице" из Скадовска победила в номинации "Лучший номер" на Кубке Содружества в Смоленской области. В конкурсе участвовали по пять команд из России и Белоруссии.
По словам главы Херсонской области, "выступление наших ребят стало настоящим открытием для зрителей — яркое, остроумное и по-настоящему живое".
